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بعد غضب البرلمان.. ماذا قدمت الأوقاف في إفريقيا؟

برلماني يتهم وزير الأوقاف بالتقصير تجاه إفريقيا.. ويصف جهود الوزارة بـ"مخيبة للآمال".. والوزارة تنفق أكثر من 20 مليون جنيه على الدعوة بالقارة
تحرير:باهر القاضى ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
وزير الأوقاف مختار جمعة
وزير الأوقاف مختار جمعة
«جهود وزارة الأوقاف بإفريقيا»، كانت محل الحديث والنقاش داخل أروقة مجلس النواب، أمس، مما تسبب في مشادة لفظية حادة بين أحد أعضاء اللجنة ووزير الأوقاف، متهما الوزارة بالتقصير تجاه إفريقيا. وأمام هجوم البرلمان على وزير الأوقاف بشأن جهود الوزارة فى إفريقيا، نستعرض خلال هذه السطور، جهود الوزارة فى القارة السمراء، على عدة أصعدة، منها ما قدمته الوزارة بشأن إيفاد أئمة وخطباء للقارة، وتطوير المراكز الإسلامية بعدد كبير من الدول، وترجمة خطبة الجمعة في عدد كبير من الدول الإفريقية.
إيفاد أئمة وخطباء للقارة أوفدت الوزارة 25 إماما وخطيبا ومدرسا إيفادًا دائما لمدة ثلاث سنوات إلى العديد من الدول الإفريقية: 12 إلى تنزانيا، و3 إلى موزمبيق، و3 إلى أوغندا، و2 إلى الكاميرون، و2 إلى السودان، و2 إلى كينيا وواحد إلى السنغال. وعكفت الوزارة على مشاركة العديد من الدول الإفريقية في جميع مؤتمرات
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نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام يقبل التصالح مع البرلماني هاني الحناوي

أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن المستشار النائب العام، وجه أمرا لنيابة الهرم، بقبول المبلغ محل قضية النائب محمد هاني الحناوي، مع أحد المواطنين، ويأتي ذلك بعد أن اقترح على البرلمان أن يقوم النائب محمد هاني الحناوي، بتكليف أحد أقاربه "زوجته أو أحد أبناءه" بسداد مبلغ التصالح مليون و750 ألف جنيه للنيابة العامة، في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
ادمان-ادوية-مخدرات (3)

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مكافحة المخدرات

وافق مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية، أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الي المواد المخدرة المجرم تداولها. وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أن المسلك التشريعي الراهن كان غير كافٍ بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة.
مجلس-النواب (3)

البرلمان يؤجل رفع الحصانة عن محمد الحناوي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إيداع مبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه. وأكد رئيس المجلس أنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: "وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان". وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، خلافا حول موقف الحناوي، من رفع الحصانة.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الهيئات القضائية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
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السياحة-العلاجية-في-مصر

مصر تبني أكبر مدينة طبية بإفريقيا باستثمارات 20 مليار جنيه

تستعد مصر للبدء في أعمال تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 20 مليار جنيه، 90% منها مصرية. وقال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر -حيث سيتم إنشاء المدينة الطبية- إنه تم معاينة موقع المشروع بشكل أولي، موضحا أن المدينة ستضم 13 معهدا متخصصا في مختلف العلوم الطبية تسع 2000 سريرا، مهبط للإسعاف الطائر، مستشفى تعليمي، حدائق استشفاء طبيعية، مشتل للنباتات الطبية، وذلك بهدف تقديم أحدث ما توصلت إليه علوم الطب فى العالم، والتقنيات الحديثة فى الأجهزة الطبية.
مصر-للطيران (1)

مصر للطيران تلغي رحلتيها إلى الخرطوم

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، إلغاء رحلتيها رقمي MS 853 وMS 855، المتجهتين مساء اليوم وظهر غد الجمعة، من مطار القاهرة إلى الخرطوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء أبي أحمد سيزور العاصمة السودانية للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية.
صلاة-العيد

529 ساحة لصلاة عيد الفطر في الإسكندرية

خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، 529 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك، ووضعت المديرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، مجموعة من الضوابط لتطبيقها على ساحات صلاة العيد، تتضمن توفير 1058 إماما وخطيبا للصلاة بالساحات بواقع إمام أساسي وآخر احتياطي وعدم التصريح باعتلاء المنابر لغير المصرح لهم. ومن جانبه، قال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة، إنه بناء على توجيهات وزارية وتوجيهات وكيل الوزارة خلال لقائه مع مفتشي المتابعة، تقرر متابعة الساحات ورصد أي مخالفات والتصدي لها.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر (بث مباشر)

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمركز مؤتمرات الأزهر، احتفال وزارة الأوقاف بذكرى ليلة القدر للعام الهجرى 1440، وذلك لتكريم الفائزين في المسابقة العالمية الـ 26 للقرآن الكريم، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس الأكان الفريق محمد فريد وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة
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