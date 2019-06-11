بعد غضب البرلمان.. ماذا قدمت الأوقاف في إفريقيا؟

برلماني يتهم وزير الأوقاف بالتقصير تجاه إفريقيا.. ويصف جهود الوزارة بـ"مخيبة للآمال".. والوزارة تنفق أكثر من 20 مليون جنيه على الدعوة بالقارة

تحرير:باهر القاضى ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

«جهود وزارة الأوقاف بإفريقيا»، كانت محل الحديث والنقاش داخل أروقة مجلس النواب، أمس، مما تسبب في مشادة لفظية حادة بين أحد أعضاء اللجنة ووزير الأوقاف، متهما الوزارة بالتقصير تجاه إفريقيا. وأمام هجوم البرلمان على وزير الأوقاف بشأن جهود الوزارة فى إفريقيا، نستعرض خلال هذه السطور، جهود الوزارة فى القارة السمراء، على عدة أصعدة، منها ما قدمته الوزارة بشأن إيفاد أئمة وخطباء للقارة، وتطوير المراكز الإسلامية بعدد كبير من الدول، وترجمة خطبة الجمعة في عدد كبير من الدول الإفريقية.

إيفاد أئمة وخطباء للقارة أوفدت الوزارة 25 إماما وخطيبا ومدرسا إيفادًا دائما لمدة ثلاث سنوات إلى العديد من الدول الإفريقية: 12 إلى تنزانيا، و3 إلى موزمبيق، و3 إلى أوغندا، و2 إلى الكاميرون، و2 إلى السودان، و2 إلى كينيا وواحد إلى السنغال. وعكفت الوزارة على مشاركة العديد من الدول الإفريقية في جميع مؤتمرات

إيفاد أئمة وخطباء للقارة

أوفدت الوزارة 25 إماما وخطيبا ومدرسا إيفادًا دائما لمدة ثلاث سنوات إلى العديد من الدول الإفريقية: 12 إلى تنزانيا، و3 إلى موزمبيق، و3 إلى أوغندا، و2 إلى الكاميرون، و2 إلى السودان، و2 إلى كينيا وواحد إلى السنغال.

وعكفت الوزارة على مشاركة العديد من الدول الإفريقية في جميع مؤتمرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وقد بلغ عدد الدول المشاركة في المؤتمر الأخير عام 2019 م، 27 دولة إفريقية، فضلا عن مشاركة العديد من الدول الإفريقية في جميع مسابقات وزارة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم وقد شارك في المسابقة الأخيرة خلال عام 2019 عدد 29 دولة إفريقية.

وبمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تم الإعلان عن مسابقة وزارة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم لعام 1440هـ / 1441 هـ وتم تخصيص فرع كامل من أفرع المسابقة للطلاب الأفارقة الدارسين بمصر في أي من جامعتها أو معاهدها أو مدارسها الحكومية أو الخاصة (حفظ نصف القرآن الكريم على الأقل).. اقرأ أيضا.. 6 شروط.. تفاصيل قرض وزارة الأوقاف بدون فوائد

تطوير المركز الإسلامي المصري بتنزانيا

كما تم تطوير المركز الإسلامي المصري بتنزانيا والذي يقوم بنشاط دعوي وتعليمي، وذلك من خلال موفدي وزارة الأوقاف وعددهم 12 موفدًا مصريا، إضافة إلى 7 مدرسين تنزانيين، ويقوم المركز بتدريس المواد المقررة على طلاب المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، وتتحمل الوزارة رواتبهم جميعًا، كما تقوم الوزارة بالإنفاق على كل أنشطة ومنشآت المركز والذي يدرس به حاليا نحو 1000 طالب تنزاني تقريبًا في مختلف مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية.. اقرأ أيضا.. بعد الموافقة.. هل ينجح تنظيم الفتوى فى محاربة التطرف؟

وتحملت الوزارة من مواردها الذاتية عملية تطوير المرحلة الأولى من المركز بتكلفة تبلغ 204 آلاف دولار أمريكي وتم إسناد أعمال التطوير لشركة المقاولون العرب (فرع تنزانيا)، كما تجرى دراسة المرحلة الثانية للتطوير.

اتفاقيات دعوية

عقد العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع العديد من الدول الإفريقية في مجال الشئون الدينية بلغت 7 اتفاقيات تعاون مع 7 دول مختلفة إضافة إلى 4 اتفاقيات تعاون قيد الدراسة مع 4 دول مختلفة، وذلك برعاية وزارة الخارجية المصرية.

ترجمة خطبة الجمعة بلغات إفريقية

وحرصت الأوقاف على ترجمة خطبة الجمعة إلى 4 لغات إفريقية هي: السواحلية، والأمهرية، الهوسا، الصومالية، إضافة لترجمة الخطبة إلى اللغات العالمية التي يتحدث بها بعض أبناء القارة من العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، إضافة إلى ترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة.

وبحسب ما أعلنته الوزارة، بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على أنشطة الوزارة بإفريقيا خلال العام المالي 2018 /2019 نحو 20 مليونا و500 ألف جنيه موزعة كالآتي:

نحو 14 مليون جنيه تكلفة تحمل رواتب عدد 25 موفدًا لإفريقيا في السنة الواحدة، بإجمالي تكلفة متوقعة خلال الثلاث سنوات مدة الإيفاد 43 مليون جنيه تقريبا.



نحو 204 آلاف دولار أمريكي لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير المركز الإسلامي بتنزانيا أي ما يعادل 3 ملايين و600 ألف جنيه تقريبا.



نحو 486 ألف جنيه لرعاية الطلاب من بعض الدول الإفريقية عن طريق وزارة الأوقاف.



نحو 250 ألف جنيه مصري تكلفة المكتبات التي تم إهداؤها وشحنها للعديد من الدول الإفريقية.



نحو مليون و800 ألف تكلفة تذاكر سفر الدول الإفريقية المشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمسابقة العالمية للقرآن الكريم، وإقامة ضيوف المؤتمر والمسابقة.