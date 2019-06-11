هواوي تدعو المطورين للانضمام إلى متجر AppGallery

بعد الحظر الأمريكي لجميع التعاملات مع العملاق الصيني هواوي، نتيجة لأوامر عليا من السلطات الأمريكية، تواجه هواوي العديد من الخيارات للخروج من تلك الأزمة بسلام.

تحرير:مي فؤاد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

هواوي

حققت هواوي الصينية، العديد من النجاحات خلال الفترة الأخيرة، لتصبح ثاني أكثر الهواتف مبيعًا عالميًا. في أواخر الشهر الماضي، راجت الأخبار التي تفيد بأن جوجل ألغت ترخيص أندرويد من هواوي، أصداء مجتمع التكنولوجيا، منذ ذلك الحين، انسحب موردي الأجهزة ومصممي الرقائق وعدد من الشركات الأخرى من صفقاتها مع هواوي. أرغمت آلام هواوي المتزايدة الشركة على تسريع عملية التطوير على نظام التشغيل أندرويد و Play Store البديل، إذا كانت الشركة تريد البقاء على قيد الحياة بدون جوجل، فعليها التأكد من أن هواتفها الذكية يمكنها الوصول إلى نظام بيئي مزدهر للتطبيقات.

تحقيقًا لهذه الغاية، تواصل الشركة إرسال طلبات إلى مطوري تطبيقات Play Store الشهيرة لطلب نشر تطبيقاتهم على متجر تطبيقات AppGallery المثبت مسبقًا على هواتف هواوي. في خطوة الغرض منها تحفيز المطورين، أرسل مطور موثوق، لم يرغب في الكشف عن هويته، رسالة بريد إلكتروني تلقاها من هواوي لموقع "xda developers".