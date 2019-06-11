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هواوي تدعو المطورين للانضمام إلى متجر AppGallery

بعد الحظر الأمريكي لجميع التعاملات مع العملاق الصيني هواوي، نتيجة لأوامر عليا من السلطات الأمريكية، تواجه هواوي العديد من الخيارات للخروج من تلك الأزمة بسلام.
تحرير:مي فؤاد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
هواوي
هواوي
حققت هواوي الصينية، العديد من النجاحات خلال الفترة الأخيرة، لتصبح ثاني أكثر الهواتف مبيعًا عالميًا. في أواخر الشهر الماضي، راجت الأخبار التي تفيد بأن جوجل ألغت ترخيص أندرويد من هواوي، أصداء مجتمع التكنولوجيا، منذ ذلك الحين، انسحب موردي الأجهزة ومصممي الرقائق وعدد من الشركات الأخرى من صفقاتها مع هواوي. أرغمت آلام هواوي المتزايدة الشركة على تسريع عملية التطوير على نظام التشغيل أندرويد و Play Store البديل، إذا كانت الشركة تريد البقاء على قيد الحياة بدون جوجل، فعليها التأكد من أن هواتفها الذكية يمكنها الوصول إلى نظام بيئي مزدهر للتطبيقات.
تحقيقًا لهذه الغاية، تواصل الشركة إرسال طلبات إلى مطوري تطبيقات Play Store الشهيرة لطلب نشر تطبيقاتهم على متجر تطبيقات AppGallery المثبت مسبقًا على هواتف هواوي. في خطوة الغرض منها تحفيز المطورين، أرسل مطور موثوق، لم يرغب في الكشف عن هويته، رسالة بريد إلكتروني تلقاها من هواوي لموقع "xda developers".
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نظام هواوي الجديد

هواوي: نحتاج وقتا أكبر لنصبح أكبر شركة هواتف

أصدرت شركة هواوي، اليوم الثلاثاء، بيانا، بشأن استهدافها لتكون أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية، قائلة: "سنحتاج مزيدا من الوقت لنصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، بعدما كنا نسعى لتحقيق هذا الهدف في الربع الأخير من 2019". ومن جانبه، قال كبير المسؤولين الاستراتيجيين في "هواوي" يانج دون: "كنا سنصبح الأكبر في الربع الرابع من العام الحالي، لكننا نشعر الآن أن هذه العملية قد تستغرق وقتا أطول"، مضيفا: "هواوي تبيع في الوقت الراهن ما بين 500 ألف و600 ألف هاتف ذكي يوميا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
أيفون 11

مع أيفون 11.. عشاق أبل في طريقهم لخيبة أمل جديدة

يبدو أن عشاق أبل في انتظار خيبة أمل جديدة من شركتهم التي يكنون لها ولاء كبيرا على مدار السنوات الماضية، وذلك على خلفية الهاتف المنتظر للشركة والذي قد يحمل مسمى أيفون 11 وأيفون 11 ماكس، كل ذلك بعد التسريبات الكثيرة التي باتت شبه مؤكدة حول التغيرات التي قد تحدثها أبل في هاتفها المنتظر، في ظل عدم رضاء ملحوظ على منتجات العامين الماضيين، بعدما عبر كثير من المستخدمين بأن التطور في هواتف أبل لا يواكب منافسيها من المعتمدين على أنظمة تشغيل أندرويد، والتي تشهد تطورا كبيرا بقيادة سامسونج وهواوي وأوبو وشاومي وغيرهم.
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كل ما تريد معرفته عن نظام هواتف أبل الجديد iOS 13

أعطت شركة أبل الأمريكية لمالكي أيفون لمحة سريعة عن المستقبل الأسبوع الماضي خلال مؤتمر أبل العالمي للمطورين، حيث كشف العملاق التكنولوجي عن خطط برامجه لعام 2019. وقع ذلك الحدث في سان خوسيه بكاليفورنيا، وتربع الحديث عن نظام التشغيل iOS 13، على رأس جدول أعمال الشركة. سيحل نظام التشغيل الجديد محل نظام التشغيل iOS 12 في وقت لاحق من هذا العام، كما أنه مزود بميزات من شأنها أن تجعل التحديثات مثيرة للغاية. لذلك، إذا كنت تملك جهاز أيفون، فبإمكانك الوصول إلى هذا التحديث الذي سيحدث ضجة في الفترة المقبلة، حسب صحيفة "express".
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