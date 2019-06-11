هواوي تدعو المطورين للانضمام إلى متجر AppGallery

بعد الحظر الأمريكي لجميع التعاملات مع العملاق الصيني هواوي، نتيجة لأوامر عليا من السلطات الأمريكية، تواجه هواوي العديد من الخيارات للخروج من تلك الأزمة بسلام.
حققت هواوي الصينية، العديد من النجاحات خلال الفترة الأخيرة، لتصبح ثاني أكثر الهواتف مبيعًا عالميًا.
في أواخر الشهر الماضي، راجت الأخبار التي تفيد بأن جوجل ألغت ترخيص أندرويد من هواوي، أصداء مجتمع التكنولوجيا، منذ ذلك الحين، انسحب موردي الأجهزة ومصممي الرقائق وعدد من الشركات الأخرى من صفقاتها مع هواوي.
أرغمت آلام هواوي المتزايدة الشركة على تسريع عملية التطوير على نظام التشغيل أندرويد و Play Store البديل، إذا كانت الشركة تريد البقاء على قيد الحياة بدون جوجل، فعليها التأكد من أن هواتفها الذكية يمكنها الوصول إلى نظام بيئي مزدهر للتطبيقات.
تحقيقًا لهذه الغاية، تواصل الشركة إرسال طلبات إلى مطوري تطبيقات Play Store الشهيرة لطلب نشر تطبيقاتهم على متجر تطبيقات AppGallery المثبت مسبقًا على هواتف هواوي.
في خطوة الغرض منها تحفيز المطورين، أرسل مطور موثوق، لم يرغب في الكشف عن هويته، رسالة بريد إلكتروني تلقاها من هواوي لموقع "xda developers".
تحقيقًا لهذه الغاية، تواصل الشركة إرسال طلبات إلى مطوري تطبيقات Play Store الشهيرة لطلب نشر تطبيقاتهم على متجر تطبيقات AppGallery المثبت مسبقًا على هواتف هواوي.
في خطوة الغرض منها تحفيز المطورين، أرسل مطور موثوق، لم يرغب في الكشف عن هويته، رسالة بريد إلكتروني تلقاها من هواوي لموقع "xda developers".
كانت الرسالة الإلكترونية دعوة من هواوي للانضمام إلى App Gallery، وهو متجر تطبيقات تقول هواوي إنه يحتوي على 270 مليون مستخدم نشط شهريًا، على أكثر من 350 مليون هاتف، يتم بيع نصفها تقريبًا خارج الصين.
يعد البريد الإلكتروني بأنه سيتم تزويد المطورين بالدعم الكامل لمساعدتهم على نشر تطبيقهم على App Gallery، لكن من غير الواضح نوع الدعم الذي سيتم توفيره للمطورين.
أخيرًا، تشير رسالة البريد الإلكتروني إلى دعوة مجانية للمطورين الخاص بهواوي، على الرغم من الغموض المحيط حول مدى نشاط هذا المجتمع فعليًا.
ليس هناك ما يثير الدهشة من إرسال هواوي هذا البريد الإلكتروني إلى مطوري التطبيقات من Google Play، حيث تلقى الموقع ذاته رسائل بريد إلكترونية مماثلة من أمازون، فيما يخص متجر تطبيقات أمازون Amazon Appstore، لذلك فإن هواوي ليست مختلفة عن غيرها في عرض مثل هذه الطلبات.
مع ذلك، فإن توقيت هذه الطلبات أمر مثير للاهتمام بالنظر إلى القيود التجارية الأمريكية الأخيرة على هواوي والتقرير الأخير من صحيفة بلومبرج الذي يكشف استراتيجية متجر تطبيقات هواوي خارج الصين.
أحد الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار هو أنه في حالة تنفيذ الحظر فعليًا، فلن ترى عددًا كبيرًا من التطبيقات الشائعة في متجر تطبيقات هواوي. كما أوضح رون أماديو، الخبير التكنولوجي، فإن تطبيقين فقط من بين أفضل 15 تطبيقًا مجانيًا على Play Store سيكونان قادرين على العمل على هواتف هواوي، لأن مقرهما ليس في الولايات المتحدة.
هل ستكون شركة هواوي قادرة على الحصول على ربع التطبيقات الشائعة الموجودة في متجر جوجل بلاي إلى App Gallery، و إذا كنت تمتلك هاتف هواوي، فهل أنت مستعد لتجاهل تحديثات التطبيق التي اعتدت عليها؟.
على الرغم من محاولات هواوي المضنية في الخروج من ذلك المأزق، ربما تثبت خطة هواوي لاستبدال نظام أندرويد من جوجل بنظام التشغيل المحلي الخاص بها، أن المهمة مستحيلة.
قال المسؤولون التنفيذيون السابقون الذين لديهم خبرة في أنظمة التشغيل البديلة، إنه من المحتمل ألا يثبت بناء نظام التشغيل نفسه بكل هذه الصعوبة. مؤكدين أن المشكلة الحقيقية التي ستواجهها هواوي ستكون في محاولة تكرار أنواع التطبيقات والخدمات ونظام التشغيل الأساسي الذي توفره نسخة جوجل من أندرويد.
قال أندرياس جال كبير المسؤولين التقنيين السابق في شركة موزيلا، والذي ساعد في قيادة تطوير نظام تشغيل Firefox OS: "إنه أمر صعب للغاية".
من المحتمل أن تساعد مهلة الـ90 يومًا، التي منحتها السلطات الأمريكية للشركة الصينية، هواوي على إعادة ترتيب أوراقها، و التفكير في خطط بديلة، لتفادي كم الخسائر التي سوف تتكبدها، وربما ترفع هواوي راية الاستسلام إلى أن تختفي بلا رجعة.