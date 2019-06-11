رانيا ترقص على المزمار في حفل تخرج ابنتها (فيديو)

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها، فرحتها بتخرج ابنتها الكبرى "ياسمين" من مدرستها الثانوية، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» مقطع فيديو من الحفل ظهرت فيه وهي تبكي من فرحتها لرؤية ابنتها تنهي مرحلة تعليمية مهمة في حياتها، كما حرصت على التقاط صور لها وهي تتسلم شهادة تخرجها من على المسرح، وظهر معها في الفيديو الفنان أحمد السقا، وهنأها على تخرج ابنتها، ولم تكتف رانيا يوسف بهذا فقط، حيث قامت بالرقص مع ابنتها على أنغام الطبل والمزمار.

وغابت رانيا يوسف عن موسم دراما شهر رمضان، وتستأنف حاليًا تصوير مسلسل"مملكة إبليس"، ويشاركها فى بطولته غادة عادل وأحمد داوود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني. View