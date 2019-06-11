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رانيا ترقص على المزمار في حفل تخرج ابنتها (فيديو)

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها، فرحتها بتخرج ابنتها الكبرى "ياسمين" من مدرستها الثانوية، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» مقطع فيديو من الحفل ظهرت فيه وهي تبكي من فرحتها لرؤية ابنتها تنهي مرحلة تعليمية مهمة في حياتها، كما حرصت على التقاط صور لها وهي تتسلم شهادة تخرجها من على المسرح، وظهر معها في الفيديو الفنان أحمد السقا، وهنأها على تخرج ابنتها، ولم تكتف رانيا يوسف بهذا فقط، حيث قامت بالرقص مع ابنتها على أنغام الطبل والمزمار.
وغابت رانيا يوسف عن موسم دراما شهر رمضان، وتستأنف حاليًا تصوير مسلسل"مملكة إبليس"، ويشاركها فى بطولته غادة عادل وأحمد داوود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني. View
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«الأميرة الغارقة».. هل موت أسمهان قضاء وقدر أو مدبر؟

من منا لم يكن له صديق أو قريب كان يسمعه يتحدث عن خوفه من الموت بطريقة مأساوية، وأنه كلما تخيل هذه اللحظة انتابته رغبة فى عدم الوجود، والغريب أن الكثيرين ممن تنبأوا بموتهم تحققت نبوءاتهم، من بينهم الأميرة آمال الأطرش أو كما اشتهرت بـ«أسمهان»، صاحبة الصوت الجميل والوجه الأجمل الذى احتل قلوب الكثيرين ووقعوا في غرامها من أول نظرة، والتي أخذها الموت وهي لا تزال فى عز شبابها وفي قمة مجدها، بطريقة مأساوية، فقد خرجت للتنزه خارج القاهرة ولكنها لم تعد هي وصديقتها التي كانت ترافقها فى تلك الرحلة الأخيرة.
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أبطال «لمس أكتاف»: سعداء بالنجاح وحاربنا المخدرات

استضاف الإعلامي وائل الإبراشي، مساء أمس الاثنين، أبطال مسلسل «لمس أكتاف» الذي نافس خلال الموسم الرمضاني، خلال برنامجه «كل يوم» عبر فضائية ON E، وتحدث كل من الفنان ياسر جلال، وحنان مطاوع، وفتحي عبد الوهاب، عن كواليس تصوير المسلسل، وكيفية العمل على الشخصيات التي ظهرت بالعمل، وحكى كل منهم عن الصعوبات التي واجهته في العمل، والهدف الذي كانوا يسعون إلى توصيله للجمهور من خلال المسلسل، وكيف تناولوا قضية تعاطي المخدرات، والقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من مخدر الأستروكس، وهذه أبرز التصريحات:-
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صبا مبارك تتضامن مع لاجئي سوريا بـ«2000 خطوة»

شاركت الفنانة السورية صبا مبارك، صباح اليوم الثلاثاء، في تحدى الـ«2000 خطوة» تحت شعار "Step With Refugees" لدعم اللاجئين السوريين، حيث إنهم يقطعون مسافات كبيرة على أقدامهم في السفر بين بلدهم وبلدان اللجوء. ونشرت "صبا" مقطع فيديو عبر حسابها بـ"إنستجرام"، بعد انتهائها من التحدي، وذكرت أنها تتحدى صديقتها الفنانة إنجي المقدم، وزميلها والفنان آسر ياسين، وكان من المفترض أن تتحدى فنانا ثالثا لكنها اختارت أن تتحدى متابعيها بدلًا منه، بأن يقوم كل منهم بتصوير فيديو، وأكثرهم حصدًا للإعجابات، ستقوم هي بنشره عبر حسابها.
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إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.
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«ولد الغلابة» يتصدر الترند.. و«أبو جبل» الثاني

تصدر مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا، ترند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الخامسة عشرة من المسلسل، التي لاقت ردود أفعال واسعة، ثم جاء مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله الترند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع انتصاف الشهر الكريم، حيث أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
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زي الشمس حلقة 14.. حقيقة علاقة «سيف وفريدة»

في الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "زي الشمس" الذي يُعرض بشكل حصري على شبكة قنوات "MBC مصر"، تخضع "رباب" زميلة وعاشقة "سيف" الذي يُجسده الفنان أحمد مالك، والمتهم بقتل "فريدة" التي تُجسدها الفنانة ريهام عبدالغفور، للتحقيقات أمام النيابة، وأثناء ذلك تعود الأحداث للوراء بمشاهد "فلاش باك" لرصد علاقة "سيف وفريدة"، وبدا أن "سيف" عانى من حالة نفسية غير متزنة، وأنه تعلق بشدة بـ"فريدة"، ولكنها لم تستجب له بالشكل الذي يرغبه، حتى أنه ترك عمله وتفرغ لرسم عدد كبير من اللوحات لـ"فريدة" وعلّقها على كل جدران شقته.
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إعلان بيبسي 2019.. نوستالجيا مكررة مضمونة النجاح

في السنوات الأخيرة، اجتاحت سوق الإعلانات، ظاهرة توظيف "النوستالجيا"، أو إعادة إحياء صور الماضي التي تحتل عرش الذكريات السعيدة، فأخذت العديد من شركات الأغذية والمشروبات الغازية والاتصالات، تُعيد إحياء الإنتاج الفني والإعلاني للأجيال السابقة، في إطار حملات ترويجية لمنتجاتها، من خلال توظيف شخصيات ومفردات وأحداث من الماضي وتقديمها بلمسة عصرية تعكس حياتنا الراهنة، كنوع من التعبير عن الحنين إلى ما كنا عليه، وباتت هذه الظاهرة أحد ملامح شهر رمضان المبارك في كل عام، وفي هذا الموسم اتخذت شركة "بيبسي" منها شكلًا لحملتها الدعائية الجديدة.
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