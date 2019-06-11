جائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم لينين الرملي

تحرير:كريم محجوب ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

لينين الرملي

صرح رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان أحمد عبدالعزيز، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، بأن الدورة الثانية عشرة المرتقبة من عمر المهرجان، ستشهد لأول مرة وجود مسابقة وجائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم الكاتب لينين الرملي. واستكمل عبدالعزيز في بيانه أن الهدف من الجائزة هو خلق جيل جديد من المبدعين الشباب في الكتابة والتأليف المسرحي، وأن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من اهتمام الدولة بتكريم وتخليد أسماء مبدعيها، وبالأخص تقديرًا لإسهامات لينين الرملي في مجال الكتابة المسرحية ومشواره الفني والأدبي الذاخر.

مشوار لينين الذي امتد لقرابة خمسين عامًا، تناول خلالها قضايا المجتمع بأعمال فنية وأدبية أغنت الحركة المسرحية المصرية. واعتمد هذا القرار «جائزة لينين الرملي» بموافقة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وتصديقها عليه، وبعد اجتماع اللجنة العليا للمهرجان القومي التي تضم نخبة من المسرحيين