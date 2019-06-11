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جائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم لينين الرملي

تحرير:كريم محجوب ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
لينين الرملي
لينين الرملي
صرح رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان أحمد عبدالعزيز، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، بأن الدورة الثانية عشرة المرتقبة من عمر المهرجان، ستشهد لأول مرة وجود مسابقة وجائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم الكاتب لينين الرملي. واستكمل عبدالعزيز في بيانه أن الهدف من الجائزة هو خلق جيل جديد من المبدعين الشباب في الكتابة والتأليف المسرحي، وأن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من اهتمام الدولة بتكريم وتخليد أسماء مبدعيها، وبالأخص تقديرًا لإسهامات لينين الرملي في مجال الكتابة المسرحية ومشواره الفني والأدبي الذاخر.
مشوار لينين الذي امتد لقرابة خمسين عامًا، تناول خلالها قضايا المجتمع بأعمال فنية وأدبية أغنت الحركة المسرحية المصرية. واعتمد هذا القرار «جائزة لينين الرملي» بموافقة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وتصديقها عليه، وبعد اجتماع اللجنة العليا للمهرجان القومي التي تضم نخبة من المسرحيين
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سوريون نوروا مصر| هذه الرواية فازت بجائزة نجيب محفوظ

بعدما بلغت الأزمة السورية ذروتها وباتت الفصائل المتصارعة تضرب بقوة كل الأخضر قبل اليابس، دون حلول سياسية تذكر، وفي خضم تلك الأحداث لم يكن أمام المواطن السوري سوى أن يجمع ما تبقى من عائلته ليهاجروا منها، بعضهم هرب من موت إلى موت ومن فقر إلى فقر ومن منازل محطمة إلى مخيمات، ومنهم من أتى إلى مصر واعتبرها وطنًا له، أصبحت لهم استثماراتهم الخاصة بل وهناك أحياء وشوارع أطلق عليها أسماء سورية، مما يؤكد على التلاحم والانخراط القائم على المحبة بين شعبي البلدين.
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أحمد خالد توفيق حيا في قلوب محبيه.. رسالة من ابنه

حرص عدد من محبي العراب أحمد خالد توفيق، على إحياء ذكرى ميلاده الـ57، بكتابة رسائل له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان على رأسهم نجله محمد الذي نشر صورة من احتفال جوجل بوالده عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "جوجل تحتفل بعيد ميلاد والدي رحمة الله عليه العاشر من يونيو، لن ننساك وحتى تحترق النجوم، شكرًا جوجل، وكل من تواصل معي من فريق تنفيذ المشروع"، وكتب أحد محبيه مقولة شهيرة للعراب على "تويتر" تقول: "أما أنا فأريد أن يكتب على قبري جعل الشباب يقرؤون"، وعلقت: "المهمة انتهت".
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يشهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في السابعة من مساء اليوم الاثنين، أمسية بعنوان "عزيز على القلب" وتتناول المشوار الفني المضيء للموسيقار الكبير الراحل إبراهيم الحجار، ويحل ضيوف الأمسية كل من، نجله الموسيقي أحمد الحجار، والمطربين طارق فؤاد ومحمد عبدالستار، بحضور المخرج وحيد مخيمر، والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز ويقدم الأمسية الشاعر محمد بهجت، وذلك فى إطار سلسلة حلقات "صالون مصر المبدعة" ضمن فعاليات النشاط الثقافى الذى تنظمه دار الأوبرا برئاسة مجدى صابر.
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زوجة لينين الرملي تكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو)

كشفت الكاتبة فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي لينين الرملي، تفاصيل حالته الصحية في الفترة الماضية، حيث إنه يعاني من أزمة صحية استدعت نقله، منذ فترة، لأحد المستشفيات، ولم تعلن أسرته طبيعة حالته الصحية من قبل. وأوضحت المعدول، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، أن زوجها المؤلف الكبير، مريض منذ عامين، لكن الأسرة لم تعلن عن ذلك بإرادتها، وهو مصاب بتصلب الشرايين، وجلطات في المخ، إلى جانب تراجع كبير في الوعي.
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زوجة لينين الرملي عن مرضه: الدولة لم تقصر في علاجه

كشفت السيدة فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، اليوم الأحد، حقيقة اتهام الحكومة المصرية، بالتقصير في التكفل بعلاجه حسبما أُشيع، حيث إنه يعاني من أزمة صحية استدعت نقله، منذ فترة، لأحد المستشفيات، ولم تعلن أسرته طبيعة حالته الصحية. وتعلّيقًا على مقال للكاتب صلاح منتصر، نشره حول لينين الرملي، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، قالت فاطمة المعدول: "كانت مفاجأة أن أقرأ هذا المقال الرقيق الذي كتبه الأستاذ صلاح منتصر عن لينين الرملي ومرضه، وتفاجأت أكثر من ردود الفعل التي تتهم الحكومة بالتقصير في علاجه".
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إقبال جماهيري على مسارح الدولة في عيد الفطر (صور)

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، صباح اليوم الجمعة، عن سعادته البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح في أولى ليالي عروضه، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، أمس الخميس، حيث إنه لا مكان لقدم داخل صالات المسارح، ما اضطر بعض المسارح لزيادة عدد منظمي الدخول والاستعانة بموظفين من داخل المسرح لمواجهة الإقبال الكبير بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة داخل المسرح، مؤكدًا أن ظاهرة الإقبال الكبير للجمهور في تزايد مستمر.
نجيب سرور

«شاعر العقل» نجيب سرور.. ظلم حيًا وميتًا

منذ أن تفتحت عيناه على الدنيا أول مرة، وحتى أغمضها عنها لآخر مرة، لم ير نجيب سرور سوى الظلم، الذي بدا له شبحا قميئًا، تربص به، رافقه طيلة حياته، تشتد سواعده ليكسره، فينتفض سرور بإبداعه يحاربه ويواجهه، لكن وبعد معركته معه التي استمرت 47 عامًا خسر نجيب سرور، وحقق الظلم مبتغاه وأنجز مهمته، حيث توفي الراحل الذي يحل علينا اليوم ذكرى ميلاده، في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية حيث أودع فيها ظلمًا وعنوة في أكتوبر 1978، نظرًا لأن أشعاره ولسانه الحاد لم ترق للكثيرين.
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