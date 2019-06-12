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الآيس كريم لذيذ.. جربيه في الحلويات لأطفالك

الآيس كريم هو حلوى مجمدة، تتكون من الماء واللبن والسكر بشكل أساسي، ولها العديد من النكهات وتدخل في تكوينها الفاكهة المجمدة أو المكسرات أو الشيكولاتة
تحرير:آية أشرف ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
آيس كريم
آيس كريم
الآيس كريم من أكثر الأشياء المحببة للأطفال، ويصلح كمكافأة لطفلك عند قيامه بشيء إيجابي أو تحقيق نجاح في المدرسة. يمكنك عمل الآيس كريم في البيت بأطعمة مختلفة وبمشاركة طفلك بدلًا من شرائه من المحلات بجودة غير مضمونة وألوان صناعية ضارة بالطفل. في السطور التالية نساعدك على إسعاد عائلتك وتقديم مجموعة من الحلويات اللذيذة لأطفالك بالآيس كريم، الأمر بسيط والوصفات سهلة ولا تحتاج منك إلى وقت أو تكاليف كبيرة وستسعد أطفالك وتوفر عليكِ شراء الحلويات من الخارج بأسعار مرتفعة.
الآيس كريم المقلي المكونات آيس كريم دقيق بيض فانيليا طريقة التحضير: - شكّلي الآيس كريم على شكل كرات وفي صينية رصيها. - ضعي الصينية في الفريزر واتركيها من نصف ساعة إلى ساعة. - اغمسي كرات الآيس كريم في الدقيق، وفي وعاء ضعي البيض المضاف إليه الفانيليا والبسكويت المطحون. - ضعي كرات الآيس كريم مرة ثانية
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البطاطس لذيذة.. جربيها في هذه الأكلات

البطاطس من الأكلات اللذيذة التي يحبها معظمنا، خاصة أنها من النشويات الغنية التي تحتوي على فيتامين سي، لذلك يمكنك تقديمها لأطفالك بأكثر من طريقة مفيدة لصحتهم بدلا من المحمرة التي يحبها معظمهم، ومن هذه الطرق المسلوق والمقلي والصينية والمشوية والبانيه، جربي البطاطس المسلوقة في عدة وصفات من مطبخك، ستعجب أطفالك، وتجعلهم يحصلون على فائدة البطاطس بدلا من الزيوت والدهون في البطاطس المحمرة، في التقرير التالي نتناول طرقا بسيطة يمكنك تقديم البطاطس المهروسة خلالها لعائلتك.
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السمك مميز في العيد.. جربي المقلوبة اللذيذة

بعد الخروج من رمضان تسعى كل ربة منزل لكسر روتين الأكلات الدسمة والتقليدية التي تعودت على إعدادها لعائلتها وضيوفها خلال عزومات هذا الشهر الكريم، ومنها المحاشي بأنواعها والمكرونة البشاميل والجلاش والرقاق باللحمة المفرومة، والكثير منا لم يتناول السمك خلال رمضان بسبب الخوف من الشعور بالعطش في اليوم التالي، فيمكنك تقديم أصناف مختلفة من السمك لعائلتك وضيوفك في أول أيام عيد الفطر المبارك، في السطور التالية نقدم لك عدة طرق لتقديم السمك بطريقة وطعم مميز لعائلتك..
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فرحي أطفالك واستعدي للعيد بـ5 أصناف من الكيك

تسعى كل ربة منزل لإسعاد أطفالها في المناسبات، وبعد انتهاء شهر رمضان وتقديم الكحك والبسكويت لعائلتها، يمكنها الاستعداد لاستقبال عيد الفطر وإسعاد عائلتها في المنزل، الكثير من الطرق تساعدك خاصة إذا كان لديك أطفال، جربي تقديم حلويات شهية في المنزل وشاركيهم في إعدادها، بدلًا من الخروج للمطاعم، العديد من الكيكات يمكنك تقديمها لطفلك بطرق جديدة تساعده على الاحتفال بالعيد والشعور بالبهجة، في السطور التالية نقدم لكي طريقة عمل كيكة جوز الهند وكيكة الجلاش وكيكة الجزر..
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جربي التشيز كيك الكراميل على سفرتك في رمضان

التشيز كيك من الحلويات اللذيذة التي نحبها جميعًا صغارا وكبارا، فهي من الحلويات المشهورة ولكن لا تحاول ربة المنزل عملها في البيت بدلا من شرائها بأسعار خيالية من المحلات، خاصة في شهر رمضان. والتشيز كيك بالكراميل نوع من أنواع الحلويات الفرنسية، وهي عبارة عن طبقة بسكويت مطحون وفوقها طبقة كريمة ممزوجة بالجبنة وتعلوها طبقة غنية من الكراميل اللذيذة والبندق المقرمش، في السطور التالية نشرح لك بالتفصيل طريقة بسيطة لعمل تشيز كيك الكراميل لإسعاد أطفالك وعائلتك في رمضان.
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سفرة اليوم الـ 19 من رمضان.. البيتزا لذيذة في الفطار

في اليوم الـ 19 من رمضان تكون ربة المنزل انتهت من كافة الأصناف التقليدية التي يمكن تقديمها على سفرة رمضان، بداية من المحاشي والمكرونة البشاميل إلى البط والحمام، عليكي التفكير في صنف جديد لكسر الملل والروتين الذي يحدث لعائلتك، كما عليكي تقديم أصناف مختلفة لضيوفك في العزومات، جربي عمل البيتزا بأنواع مختلفة لأطفالك سيحبونها كثيرًا بدلًا من الذهاب للمطاعم ودفع مبالغ كبيرة، في التقرير التالي نساعدك التعرف على طريقة عمل بيتزا باربكيو فراخ، كما نوضح طريقة عمل العجينة في المنزل دون الحاجة لشرائها من الخارج...
العناب

العناب منعش في رمضان.. اعمليه في 10 دقائق

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سفرة اليوم الـ17 في رمضان.. المشويات لذيذة وخفيفة

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