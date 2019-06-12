الآيس كريم لذيذ.. جربيه في الحلويات لأطفالك

الآيس كريم هو حلوى مجمدة، تتكون من الماء واللبن والسكر بشكل أساسي، ولها العديد من النكهات وتدخل في تكوينها الفاكهة المجمدة أو المكسرات أو الشيكولاتة
الآيس كريم من أكثر الأشياء المحببة للأطفال، ويصلح كمكافأة لطفلك عند قيامه بشيء إيجابي أو تحقيق نجاح في المدرسة. يمكنك عمل الآيس كريم في البيت بأطعمة مختلفة وبمشاركة طفلك بدلًا من شرائه من المحلات بجودة غير مضمونة وألوان صناعية ضارة بالطفل. في السطور التالية نساعدك على إسعاد عائلتك وتقديم مجموعة من الحلويات اللذيذة لأطفالك بالآيس كريم، الأمر بسيط والوصفات سهلة ولا تحتاج منك إلى وقت أو تكاليف كبيرة وستسعد أطفالك وتوفر عليكِ شراء الحلويات من الخارج بأسعار مرتفعة.
الآيس كريم المقلي
المكونات
آيس كريم
دقيق
بيض
فانيليا
طريقة التحضير:
- شكّلي الآيس كريم على شكل كرات وفي صينية رصيها.
- ضعي الصينية في الفريزر واتركيها من نصف ساعة إلى ساعة.
- اغمسي كرات الآيس كريم في الدقيق، وفي وعاء ضعي البيض المضاف إليه الفانيليا والبسكويت المطحون.
- ضعي كرات الآيس كريم مرة ثانية
الآيس كريم المقلي
المكونات
آيس كريم
دقيق
بيض
فانيليا
طريقة التحضير:
- شكّلي الآيس كريم على شكل كرات وفي صينية رصيها.
- ضعي الصينية في الفريزر واتركيها من نصف ساعة إلى ساعة.
- اغمسي كرات الآيس كريم في الدقيق، وفي وعاء ضعي البيض المضاف إليه الفانيليا والبسكويت المطحون.
- ضعي كرات الآيس كريم مرة ثانية في الفريزر لمدة نصف ساعة.
- أخرجي الكرات وضعيها في الدقيق والبيض والبسكويت مرة ثانية، ثم اقليها في زيت ساخن.
زيني الكرات بصوص الشيكولاتة أو الكراميل أو جوز الهند.
تورتة البسكويت بالآيس كريم
المكونات
ملعقتا نشا
ملعقة ونصف الملعقة سكر بودرة
كوب حليب
فانيليا
كيس بودرة آيس كريم
باكيت بسكويت سادة
شيكولاتة خام
كوب زبد
طريقة التحضير:
- لتجهيز الآيس كريم، ضعي اللبن والنشا في وعاء وقلبي المكونات جيدًا.
- في الخلاط أو بالمضرب الكهربائي اخلطي النشا واللبن مع السكر وبودرة الآيس كريم، واضربي المكونات جيدًا.
- ضعي الخليط في وعاء واتركيه في الثلاجة.
- لتجهيز التورتة، ضعي البسكويت المطحون في وعاء وأضيفي الزبد بعد تسييحه.
- افردي البسكويت في صينية واتركيه في الثلاجة ساعة.
- على حمام بخار سيحي الشيكولاتة واتركيها تهدأ.
- في صينية افردي البسكويت على الآيس كريم، ثم ضعي طبقة الآيس كريم، وافردي الشيكولاتة السايحة على الآيس كريم. كرري الطبقات وعلى الوجه رشي الشيكولاتة المبشورة.
- ضعي التورتة في الثلاجة حتى تتماسك، ثم قدميها لأطفالك.
كيكة الريد فيلفت بالآيس كريم
المكونات
آيس كريم
كيكة ريد فيلفت
فراولة
طريقة التحضير:
- اخلطي الآيس كريم ويفضل أن يكون بالفراولة، مع قطعتين من كيك الريد فيلفت.
- في صينية، ضعي طبقة من كيك الريد فيلفت بمفردها، ثم طبقة من الآيس كريم بالفراولة، ثم طبقة ثانية من الريد فيلفت.
- اتركي الصينية في الفريزر ساعة، ثم أخرجيها وزينيها بقطع الفراولة والكريم شانتيه.
كنافة بالآيس كريم
المكونات
كوب شربات
كوب ماء
كوب كريم شانتيه
2 كوب آيس كريم فانيليا
نصف كوب سمن
2 كوب سكر
ليمون مبشور
ماء ورد
طريقة التحضير:
- في وعاء ضعي الماء والسكر، واتركيهما على النار حتى الغليان.
- بعد الغليان أضيفي عصير الليمون وقلبي جيدًا، ثم ارفعي الخليط من على النار وأضيفي ماء الورد.
- فتتي الكنافة أجزاء صغيرة، وضعي معها السمن الذائب، ويمكنك تحمير الكنافة حتى التحول إلى اللون الذهبي.
- في صينية فرن ضعي طبقة من الكنافة ثم رشي الشربات.
- في الوسط ضعي طبقة من الكريم شانتيه والآيس كريم، ثم طبقة ثانية من الكنافة.
- على الوجه ضعي الآيس كريم والمكسرات، وضعيها في الفريزر حتى التقديم.
سندوتش الآيس كريم بالبسكويت
المكونات
كوب لبن
بيضة
نصف كوب سكر
كوب دقيق
زبد
عسل
فانيليا
بيكنج بودر
طريقة التحضير:
- في وعاء ضعي اللبن والزبد وسكر البودرة.
- اخلطي المكونات جيدًا في الخلاط أو بالمضرب الكهربائي.
- أضيفي البيض والسكر، واستمري في ضرب المكونات.
- ضعي ملعقة فانيليا وملعقة بيكنج بودر وملعقة عسل، وقلبي المكونات جيدًا حتى التأكد من تجانسها.
- أضيفي الدقيق تدريجيا للخليط واضربي المكونات.
- في صينية ضعي ورق الزبد، أو السمن، وافردي طبقة العجينة واحرصي على أن تكون الطبقة رقيقة.
- أدخلي العجينة الفرن لمدة ربع ساعة.
- شكلي العجينة ولفيها وهي ساخنة على شكل قرطاس أو سندوتش، وضعي داخلها الآيس كريم ورشي الشيكولاتة أو ضعي قطع الفراولة على الوجه.