الآيس كريم لذيذ.. جربيه في الحلويات لأطفالك

الآيس كريم هو حلوى مجمدة، تتكون من الماء واللبن والسكر بشكل أساسي، ولها العديد من النكهات وتدخل في تكوينها الفاكهة المجمدة أو المكسرات أو الشيكولاتة

تحرير:آية أشرف ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

آيس كريم

الآيس كريم من أكثر الأشياء المحببة للأطفال، ويصلح كمكافأة لطفلك عند قيامه بشيء إيجابي أو تحقيق نجاح في المدرسة. يمكنك عمل الآيس كريم في البيت بأطعمة مختلفة وبمشاركة طفلك بدلًا من شرائه من المحلات بجودة غير مضمونة وألوان صناعية ضارة بالطفل. في السطور التالية نساعدك على إسعاد عائلتك وتقديم مجموعة من الحلويات اللذيذة لأطفالك بالآيس كريم، الأمر بسيط والوصفات سهلة ولا تحتاج منك إلى وقت أو تكاليف كبيرة وستسعد أطفالك وتوفر عليكِ شراء الحلويات من الخارج بأسعار مرتفعة.

الآيس كريم المقلي المكونات آيس كريم دقيق بيض فانيليا طريقة التحضير: - شكّلي الآيس كريم على شكل كرات وفي صينية رصيها. - ضعي الصينية في الفريزر واتركيها من نصف ساعة إلى ساعة. - اغمسي كرات الآيس كريم في الدقيق، وفي وعاء ضعي البيض المضاف إليه الفانيليا والبسكويت المطحون. - ضعي كرات الآيس كريم مرة ثانية