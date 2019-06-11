وفاة الصحفي جمال أبو طالب: شارك في تغطية حرب أكتوبر

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

نقابة الصحفيين

توفي، اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفي جمال أبو طالب رئيس قسم التحقيقات الصحفية الأسبق في وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن عمر يناهز 80 عاما، لتفقد بذلك الوكالة أحد أبنائها المخلصين. وعمل أبو طالب عمل محررا عسكريا للوكالة خلال الفترة من 1967 حتى 1973، وشارك في تغطية انتصارات حرب أكتوبر كما عمل مراسلا للوكالة في اليمن، ثم سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل بصحيفة "الاتحاد"، ثم مستشارا لرئيس تحرير الوكالة، وتولى الإشراف على قسم التحقيقات الصحفية والتصوير بها.

وشيعت جنازة الفقيد بعد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة وتقام ليلة العزاء، غدا الأربعاء، بمسجد المشير بالقاهرة الجديدة.يذكر أن نقابة الصحفيين كرمت الراحل، يوم 15 يونيو 2016، في ذكرى العاشر من رمضان، وذلك في إطار تكريم المحررين العسكرين الذين شهدوا أحداث حرب أكتوبر المجيدة، إذ قام محمود كامل مقرر اللجنة