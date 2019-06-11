تاريخيًا.. أفضل لاعب إفريقي لا يتألق في الكان

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

محمد صلاح

تتسلط الأضواء على نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، عندما يشارك رفقة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضهنا مصر هذا الصيف، باعتباره اللاعب الأفضل في القارة الإفريقية في آخر عامين، ومتابعة ماذا سيقدم في البطولة، خاصة أنه منذ ظهور جائزة أفضل لاعب إفريقي المقدمة من الكاف للمرة الأولى في عام 1992، لم يتوج بلقب الكان الإفريقي سوى اثنين فقط من اللاعبين مباشرة عقب تتويجهم بالجائزة، وهم يايا توريه مع كوت ديفوار عام 2015 ودخل حينها في فريق البطولة، ورشيدي ياكيني مع نيجيريا في عام 1994 وتوج هدافًا للبطولة برصيد 5 أهداف وتواجد في فريق البطولة أيضًا.

ووصل 3 لاعبين إلى المباراة النهائية للكان مباشرة عقب تتويجهم باللاعب الأفضل في إفريقيا، وهم نوانكو كانو مع نيجيريا في عام 2000 والحاج ضيوف مع السنغال في 2002 ويايا توريه مع كوت ديفوار في 2012. واكتفى 4 لاعبين بالوصول إلى ربع النهائي، وهم صامويل إيتو مع الكاميرون في نسختي 2004 و2006، وديديه دروجبا مع