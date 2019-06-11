الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

تحرير:باهر القاضى ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

صالح عباس وكيل الأزهر

أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، في اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019. وبحسب الأزهر، بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 72.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149 ألفا و303 طلاب، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 65.22%، من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان وعددهم 122 ألفا و426 طالبًا وطالبة.

وهنأ وكيل الأزهر جميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب. وأوضح عباس أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، أومن خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493. من جهته أكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد، أن عملية التصحيح كانت