سولسكاير يطالب إدارة اليونايتد بتوفير الأموال

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

سولسكاير

طلب النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد من مجلس إدارة النادي بأن توفر الأموال اللازمة من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن لفريق كريستال بالاس آرون وان بيساكا والذي وضع ناديه مبلغا ماليا قدر بـ60 مليون إسترليني من أجل الاستغناء عنه خاصة بعد رغبة سولسكاير في التعاقد مع اللاعب للموسم المقبل. ويعتقد سولسكاير أن سعر اللاعب وان بيساكا سيكون أكثر في الموسم المقبل، وبالتالي لا يمكن الانتظار طويلا لتأمين صفقة الشراء بسعر معقول نسبيًا، حيث يعاني فريق الشياطين الحمر على مستوى مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل الإكوادوري أنطونيو فالنسيا

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن إدارة اليونايتد متمسكة بضم بيساكا، وأن المحادثات بينها وبين إدارة كريستال بالاس مستمرة بشأن الصفقة. يذكر أن صحيفة صن كشفت أن سولسكاير يسعى لإحداث ثورة إحلال وتجديد في النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الموسم