رياضة

سولسكاير يطالب إدارة اليونايتد بتوفير الأموال

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
سولسكاير
سولسكاير
طلب النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد من مجلس إدارة النادي بأن توفر الأموال اللازمة من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن لفريق كريستال بالاس آرون وان بيساكا والذي وضع ناديه مبلغا ماليا قدر بـ60 مليون إسترليني من أجل الاستغناء عنه خاصة بعد رغبة سولسكاير في التعاقد مع اللاعب للموسم المقبل. ويعتقد سولسكاير أن سعر اللاعب وان بيساكا سيكون أكثر في الموسم المقبل، وبالتالي لا يمكن الانتظار طويلا لتأمين صفقة الشراء بسعر معقول نسبيًا، حيث يعاني فريق الشياطين الحمر على مستوى مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل الإكوادوري أنطونيو فالنسيا
وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن إدارة اليونايتد متمسكة بضم بيساكا، وأن المحادثات بينها وبين إدارة كريستال بالاس مستمرة بشأن الصفقة. يذكر أن صحيفة صن كشفت أن سولسكاير يسعى لإحداث ثورة إحلال وتجديد في النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الموسم
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أحمد مرتضى منصور

أحمد مرتضى: مواقع التواصل الاجتماعي تشعل الفتنة

أبدى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق سعادته الكبيرة بتجربة تطبيق تذكرتى، التى تعمل على خدمة الجماهير المصرية للحصول على تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تجربة تذكرتى جيدة أتمنى أن يستمر تطبيقها بعد كأس الأمم.. متفائل بنجاح مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية". كما تطرق عضو إدارة الزمالك السابق إلى التعصب بين جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك على مواقع التواصل الاجتماعى.
يان-اوبلاك

أوبلاك يرغب في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

أعرب الحارس السلوفيني لفريق أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما انضم لصفوف الروخيبلانكوس في عام 2014 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وخاض منذ ذلك الحين 208 مباريات مع الفريق الإسباني، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 117 مباراة، ووفقًا لشبكة "ESPN"، فإن الحارس البالغ من العمر 26 عامًا تم التأكيد له أثناء تجديد تعاقده في وقت سابق من العام الجاري، بأن الفريق سيدعم صفوفه بقوة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ستاد-غزل-المحلة

هشام توفيق: هذه خطتنا للاستثمار في نادي غزل المحلة

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توجه الشركات التابعة للوزارة، التي تمتلك أندية رياضية وفرق كرة قدم، للبحث عن مستثمرين لتطوير هذه الفرق والصعود بها للدوري الممتاز والمنافسة، وتفريغ موهوبين وصناعة نجوم مثل محمد صلاح. وأضاف -خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الإعلان عن تدشين جسر يربط بين مصر وإفريقيا- أن شركة غزل المحلة تجهز لتأسيس شركة كرة قدم لإدارة نشاط الكرة بالنادي، وأوضح أنه بالفعل عرض على أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مقترح تطوير النادي، وينتظر توصياته لبدء إجراءات التنفيذ في ضوء قانون الرياضة الجديد.
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أولي جونار-سولسكاير (5)

ثورة إحلال وتجديد في مان يونايتد على يد سولسكاير

كشفت صحيفة صن الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق يستعد للإستغناء عن 15 لاعبًا من الفريق منهم من ينتهي عقودهم مع الشياطين الحمر، وذكرت الصحيفة أسماء اللاعبين وهم الإسباني أندي هيريرا والإكوادوري أنطونيو فالنسيا بالإضافة إلى 13 لاعباً من الأكاديمية، وهم: المهاجم جيمس ويلسون، ريجان بول، كالوم ويلان، توماس سانج، زاك ديرنلي، دي جي بوفونج، تيريل وارين، مايتي ويلوك، ماثيو أولوسوندي، كالوم جريبين، ميلن بارز، جوش بوهوين وجيمس تومسون.
ناصف-ساويرس‎

ساويرس يحصل على 3 مليارات جنيه بعد صعود أستون فيلا

حسم فريق أستون فيلا الذي يستحوذ رجل الأعمال المصري الملياردير ناصف ساويرس، على 55% من النادي، تأهله إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه على ديربي كاونتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب ويمبلي، في نهائي بلاي أوفس، لينجح في الفوز بأغلى مباراة فى تاريخ كرة القدم، حيث سيحصل رفقاء أحمد المحمدي، على جوائز مالية تراكمية تتراوح بين 170 مليون إسترلينى، ويزيد الرقم إلى 300 مليون جنيه إسترليني إذا نجح في البقاء موسمين في البريميرليج.
استون-فيلا

بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يعود إلى «البريميرليج»

بمشاركة الدولي المصري أحمد المحمدي نجح فريق أستون فيلا، في حسم بطاقة التأهل الأخيرة إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره ديربي كاونتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب ويمبلي، في نهائي بلاي أوفس. وتقدم أنور الغازي، قبل أن يضاعف جون ماكجين تقدم فريقه بهدف ثان، وأدرك جاك ماريوت هدف تقليص الفارق لكاونتي، ليلحق أستون بنورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد، بعد تأهلهما بشكل مباشر كأول وثاني الجدول، بينما خاض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات إضافية للمنافسة على البطاقة الثالثة.
أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

المحمدي يصنع لأستون فيلا في موقعة التأهل للبريميرليج

نجح الدولي المصري أحمد المحمدي في صناعة هدف تقدم فريقه أستون فيلا الإنجليزي، في شباك ديربي كاونتي، خلال المباراة التي تقام حاليًا على ملعب ويمبلي، في نهائي التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، واستلم لاعب الفراعنة الكرة، وأرسل عرضية من الجهة اليمنى، إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أنور الغازى برأسية من الوضع طائرًا في الشباك، وتعد هذه هي المرة السادسة التي يتواجه فيها أصحاب المركزين الخامس والسادس في المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية والأولى منذ عام 2005.
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