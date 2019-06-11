جريمة

لماذا أعاد مجلس الدولة قانون «الدستورية العليا»؟

اختتم المستشار حسن الشلال رئيس قسم التشريع تقريره بـ"قد يسفر عن تطبيق النص حال إقراره بحالته الراهنة من إشكاليات عملية نتيجة هذا الفراغ التشريعي"
تحرير:محمد رشدي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، ملاحظاته على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، إلى مجلس النواب لمناقشتها داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، وأوضح قسم التشريع، خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة لحكم المادة 191 من الدستور، والتي ناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شئون المحكمة وأوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله.
وشدد على ضرورة عرض المشروع تجنبًا لما قد يلحقه من شبهة العوار الدستوري حال عدم الالتزام بذلك. وحول المادة الأولى من مشروع القانون، قال قسم التشريع إنها تضمنت استبدال نصين جديدين بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة
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اغتصاب (4)

الحبس عامين لمحام هتك عرض طفلة «دار أيتام» بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد صبري جاد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد عاطف الميداني والمستشار محمد حسن منيع وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني بالسجن عامين للمدعو " ع . أ . م " محام لاتهامه بهتك عرض طفلة بدار أيتام . تعود الواقعة في القضية رقم 24553 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مكافحة جرائم الأحداث ببلاغ من مسئول بدار للأيتام بشرق المدينة بدائرة قسم المنتزه ثان بقيام المتهم بنشر صور خادشة للمجنى عليها وتهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (6)

ضبط صاحب «سماعات الغش» في امتحان الثانوية بالخصوص

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التوثيق والمعلومات، طالبا بمدينة الخصوص لقيامه بعرض وبيع سماعات صغيرة الحجم تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة عبر أحد المواقع الإلكترونية. تم التحفظ على المتهم وبحوزته علب فارغة لسماعات بعد بيعها، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. كانت معلومات وردت لمباحث التوثيق والمعلومات تفيد قيام "طالب - 24 سنة" مقيم بمدينة الخصوص، بالاتجار في سماعات تستخدم في عملية الغش بالامتحانات، ويقوم بترويجها عبر أحد المواقع الإلكترونية.
مبيدات-زراعية

تسمم 17 عاملا زراعيا في الدقهلية

أصيب 17 عاملا زراعيا من قرية النظارة التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بحالة تسمم جماعي، اليوم الثلاثاء، نتيجة استنشاقهم لمبيد حشري سام، أثناء رش محصول الذرة بالأراضي الزراعية، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت سلسيل العام، في حالة إعياء وقيء مستمر، واستقرت حالتهم بعد إجراء الإسعافات الطبية اللازمة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة ميت سلسيل، من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوجود مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر.
سقوط-أسانسير

بين السماء والأرض.. احتجاز 7 أشخاص بأسانسير في شبرا

تلقت غرفة إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بحدوث عطل فنى بمصعد أحد المبانى التابعة لهيئة السكك الحديدية، بدائرة قسم شرطة شبرا، وبداخله 7 أشخاص، وحرصاً من أجهزة وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والانتقال والتعامل معها، فقد تم الدفع على الفور بوحدات الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية، ونجحت القوات بمشاركة إدارة الحماية المدنية بشرطة النقل والمواصلات في التعامل مع الموقف، ورفع الصاج الحديدى الخلفى للمصعد وإنقاذ الجميع بسلام.
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تنظيم-جبهة-النصرة

«سيد قطب وحازم قلب الأسد».. أحراز «جبهة النصرة»

تفاصيل هامة شهدتها، جلسة محاكمة 16 متهما، بينهم ضابط بالمعاش، أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم السبت، في القضية المقيدة برقم 1500 لسنة 2018 والمسماة إعلاميا بـ«تنظيم جبهة النصرة»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بالانضمام تنظيميا وفكريا إلى الجبهة في سوريا، والتحريض على شن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وارتكاب حوادث إرهابية نوعية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وكذا بث الرعب والفوضى بين المواطنين.
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