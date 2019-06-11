انخفاض كبير بإيرادات أفلام العيد.. وكازابلانكا الأول

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

كازابلانكا

انخفضت إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، نسبيًا بعد انتهاء أيام العيد، بين 5 أفلام متنافسة، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الاثنين 10 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحقق إيرادًا بالأمس بلغ 2 مليون و531 ألفا و122 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.

المركز الثاني من نصيب فيلم "الممر" محققا مليونا و831 ألفا و768 جنيها، وهو من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وتأليف وإخراج شريف عرفة. بينما في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة"، بإيراد بلغ 1 مليون و6 آلاف و597 جنيها، وهو من بطولة: رامز جلال، جميلة عوض، بيومي