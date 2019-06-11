ضبط صاحب مكتب تصدير لـ«الاتجار في الدولار» بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

تجارة العملة

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بقرية الجنينة التابعة لمركز مدينة منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية والتحويلات المالية غير المشروعة، والقيام بأعمال السوق المصرفية والبنوك، بالمخالفة للقانون بهدف تحقيق ربح سريع بالاستفادة من فارق السعر في السوق السوداء، ورصد تعاملات مالية بمبلغ 250 ألف دولار خلال عامين، متخذًا من العمل في تصدير الأثاث للدول العربية، غطاء لأعماله المخالفة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة لفرع شرق الدلتا، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، باتجار "خالد. ا. ع.، 54 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير"، في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. تبين من الفحص المستندي، تلقيه حوالات دولارية