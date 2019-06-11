جريمة

ضبط صاحب مكتب تصدير لـ«الاتجار في الدولار» بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م
تجارة العملة
تجارة العملة
تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بقرية الجنينة التابعة لمركز مدينة منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية والتحويلات المالية غير المشروعة، والقيام بأعمال السوق المصرفية والبنوك، بالمخالفة للقانون بهدف تحقيق ربح سريع بالاستفادة من فارق السعر في السوق السوداء، ورصد تعاملات مالية بمبلغ 250 ألف دولار خلال عامين، متخذًا من العمل في تصدير الأثاث للدول العربية، غطاء لأعماله المخالفة.
تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة لفرع شرق الدلتا، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، باتجار "خالد. ا. ع.، 54 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير"، في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. تبين من الفحص المستندي، تلقيه حوالات دولارية
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لماذا أعاد مجلس الدولة قانون «الدستورية العليا»؟

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، ملاحظاته على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، إلى مجلس النواب لمناقشتها داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، وأوضح قسم التشريع، خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة لحكم المادة 191 من الدستور، والتي ناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شئون المحكمة وأوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله.
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إصابة شخصين بطلقات «تحية للعريس» في بنها

تحولت «الزغاريد» في حفل زفاف بإحدى القاعات الكبرى في مدينة بنها بمحافظة القليوبية إلى صراخ وعويل بسبب إصابة اثنين من المعازيم بطلقات نارية، إثر قيام أصدقاء وأشقاء العريس بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بالعُرس فتسببوا في إصابة المجني عليهما. تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مطلق الأعيرة النارية وصديق له أخفى الأسلحة التي تسببت في الواقعة داخل سيارته، وتم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.
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حكم هام من مجلس الدولة حول «شواطئ الإسكندرية»

رفض قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت محمد إسماعيل طلب مصلحة الضرائب بإلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الترخيص فى استغلال الشواطئ، وإلزام المحافظة بتمكين موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة لبيان الأنشطة التى تقوم بها المحافظة والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة، وقضت بعدم خضوع شواطيء المحافظة لضريبة القيمة المضافة بالتأجير.
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25 يونيو.. الحكم في دعوى وقف بث قناة «BBC»

في دعوى وقف بث قناة "BBC"، لبثها أخبارًا تحرض على الدولة المصرية (وفقا للدعوى المطالبة بإغلاقها)، قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حجزها لجلسة 25 يونيو للحكم، وأوضحت الدعوى أن القناة تنتهج سلوكا مخالفا فى مجال عملها، فمبنى القناة ترخيصه لفندق سياحى وليس لإدارى، وبالتالى فهى مخالفة جسيمة، وتابع الشاكي في دعواه بأن قناة "BBC" تمتثل لقوانين ولوائح لندن البلد الذى يقع به المقر الإدارى للقناة، لكن مقرها بالقاهرة خالف المعايير المهنية أثناء التغطية للأحداث.
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مباحث التموين تضبط صفقة لعب أطفال مغشوشة

"أنا هابيع الشحنة في العيد.. ده موسم ماحدش هيركز معانا" ما سبق نص مكالمة بين صاحب شركة للاستيراد والتصدير بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة وأحد التجار يطلعه خلالها على خطته الشيطانية قبيل أيام من عيد الفطر المبارك، إذ قام باستيراد رسالة ألعاب أطفال غير مطابقة للمواصفات وتم رفضها جمركيا لعدم التزامه بالمواصفات القياسية الموضوعة، وخطط صاحب الشركة لطرح كميات كبيرة من الألعاب للبيع بالمحلات والأسواق لا سيما في المناطق الشعبية مستغلا إقبال الأطفال على شرائها.
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الثروة الحرام.. عاطل يتلاعب بأحلام الشباب بـ21 ألفا

عاطل أتم للتو عامه الأربعين، جُل همه التخلص من شبح البطالة ولقب "عاطل" الذي بات مقترنا باسمه، بحث عن طريقة يجني من ورائها المال، قاده تفكيره إلى طرق عالم الإجرام عبر بوابة النصب والاحتيال على راغبي العمل -خاصة الشباب- مستغلا حاجتهم للعمل ورغبة الكثيرين للالتحاق بفرصة في الدول العربية، أسس مكتبا في مسقط رأسه بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة لإلحاق العمالة بدولة العراق، وقام بتوزيع إعلانات ومنشورات دعائية جاء مضمونها "الحلم هيبقى حقيقة.. فرصة السفر للعراق بـ21 ألف جنيه".
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إحالة متهمي رشوة الجمعية التعاونية الزراعية للجنايات

أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"رشوة الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي" إلى محكمة الجنايات، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 يونيو المقبل أمام الدائرة 17 شمال الجيزة لنظر أولى جلسات القضية، وجاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسئول الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأنها استولت على مبلغ 874 ألفا و522 جنيها مستغلة موقعها الوظيفي.
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