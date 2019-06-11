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يُطيح بإدارات.. نص مسودة قانون الهيئة العليا للدواء (صور)

المشروع يحدد 3 جهات مسئولة عن الدواء المصري ويطيح بعدد من الإدارات والمراكز التابعة لوزارة الصحة.. رئيس الهيئة بدرجة وزير.. ومنفذ واحد لمشتريات مستلزمات المستشفيات
تحرير:أحمد صبحي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
صناعة الدواء
صناعة الدواء
حصلت "التحرير" على نص مسودة قانون الهيئة العليا للدواء، والذي تناقش مواده فى الوقت الحالي بمجلس النواب تمهيدا لتطبيقه، خلال الفترة المقبلة. وجاء في مسودة المشروع، التى احتوت على 34 مادة موضوعية، تشكيل المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، والهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية، والهيئة المصرية للرقابة الدوائية، على أن تحل الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وكافة الجهات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المنتجات الطبية.
مشروع قانون الهيئة، طالب في مادتة الثالثة، بنقل العاملين بالوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المنتجات الطبية إلى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديدهم بناء على عرض الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى
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مصادر: 30% تغييرا في شكل امتحان اللغة الأجنبية غدا

يؤدي 620 ألفًا و782 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى صباح غد الأربعاء، إذ يؤدي طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفا و383 طالبًا وطالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبًا وطالبة، واللغة الألمانية 1999 طالبًا وطالبة. وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه تم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية هذا العام عن الأعوام الماضية بنسبة 30%. وقالت المصادر: إن مواصفات الامتحان هذا العام أكدت مراعاة واضعي الأسئلة مخاطبة جميع المستويات العقلية للطلاب
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وزير الداخلية يتفقد تأمين منتدى مكافحة الفساد بشرم الشيخ (صور)

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، وتفقد في جولة ميدانية التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها أجهزة الوزارة، لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد. كما تفقد الوزير عددًا من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة، واطلع على التجهيزات والوسائل التكنولوجية التى تم تدعيم عدد من الأكمنة والتمركزات بها بما يُسهم في تحقيق المزيد من السيطرة الأمنية.
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البرلمان يوافق على البحث عن البترول بمنطقة تنمية خير

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الشركة العامة للبترول، من أجل البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية. جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
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رئيس أول وفد مصري يزور إثيوبيا: لم نشعر أننا خارج الوطن

لم تمض أشهر قليلة على تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي رسميا، حتى بدأت الأنظار تتوجه صوب القارة السمراء، لزيادة التعاون المشترك وإذابة الجليد بين مصر ودول إفريقيا، وإعادة العلاقات إلى مكانها الطبيعي، وهو النهج الذي بدأت تسلكه العديد من الوزارات والأجهزة التنفيذية، وبدا جليا في إرسال أول وفد شبابي مصري من وزارة الشباب والرياضة لزيارة إثيوبيا تزامنا مع رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي. "التحرير" التقت أعضاء من الوفد الشبابي المصري، الذي شارك في زيارة إثيوبيا، للتعرف على كواليس الزيارة وأهدافها وما تحقق من ورائها وانطباعاتهم عن الزيارة.
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البرلمان يقر عقوبات جديدة للممتنعين عن دفع النفقة

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة. جاء ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع».
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عبد العال يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين «88،85»، من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، إذ نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%.
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صيادلة القليوبية تهاجم السلاسل: مخالفة لآداب المهنة

هاجم بيان صادر عن النقابة الفرعية للصيادلة بالقليوبية، اليوم السبت، سلاسل الصيدليات، كونها تخالف القانون 127 لسنة 1955م في المادة 17 وآداب لائحة مهنة الصيدلة في المادتين 4 و5 الصادرتين بالقرار الوزاري 189 لسنة 1970، والتي توجب الحصول على موافقة النقابة الفرعية على الاسم التجاري لكل منشأة "صيدلية"، موضحة أنه تم إصدار أحكام قضائية بشطب صاحب إحدى هذه السلاسل من سجلات الصيدلة، وإيقاف 14 صيدليًّا لمدة عام لإعارة اسمهم لهذه السلسلة، وإسقاط ووقف 11 صيدليًّا عن مزوالة المهنة لمدة عام لإعارة اسمهم لسلسلة أخرى.
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