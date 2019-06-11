«المحافظين» يطالب بالقضاء على البعوض بالمدن السياحية

تحرير:أمين طه ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

البعوض

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بضرورة تبني حملة قومية للقضاء على الذباب والبعوض والحشرات المنتشره في أغلب المحافظات والقرى السياحية قبل حلول فصل الصيف. وقال «قرطام»، إن المدن الساحلية والسياحية وعلى رأسها مدينة الغردقة والساحل الشمالي، تشهد ظاهرة غريبة لانتشار البعوض بصورة تحول دون تمتع زوار المدينة برحلتهم، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة كانت لافتة للنظر خلال الفترة الماضية، حتى إن مدينة القاهرة لم تسلم منها، والتي تشوه وجه مصر الحضاري.

وأضاف رئيس حزب المحافظين، أن دولا عدة نجحت في تبني حملات أسفرت عن القضاء على هذه الحشرات، والتي تودي إلى انتشار الأمراض بين السكان، فضلًا عن تسببها في عزوف السائحين عن هذه المناطق، رغم أن السياحة مصدر مهم للدخل. وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن تكون المكافحة والقضاء على ذلك البعوض عبر حملة قومية