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أمير كرارة «نمبر وان».. 7 أسباب وراء تصدر كازابلانكا

يواصل النجم أمير كرارة صعوده بسرعة الصاروخ، بعد أن نجح فيلمه الأخير «كازابلانكا» فى تحقيق 34 مليون جنيه فى 7 أيام فقط، ليتصدر موسم أفلام عيد الفطر
تحرير:ريهام عبدالوهاب ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
فيلم كازابلانكا
فيلم كازابلانكا
على مدار السبعة أيام الماضية، تربع النجم أمير كرارة على عرش إيرادات أفلام عيد الفطر لعام 2019 بفيلمه «كازابلانكا» الذى نجح أن يكسر حاجز الـ30 مليون جنيه، فى ظل وقوف أغلب الأفلام عند الـ10 ملايين، وبعضها يرتفع إيرادها اليومي بصعوبة شديدة، ما يجعلنا نقول إن كرارة أصبح «نمبر وان» رغم وجود نجوم شباك آخرين معه بالموسم على رأسهم الفنان أحمد عز بفيلمه «الممر»، والذى سبق وحقق 50 مليونًا العام قبل الماضى مع فيلمه الخلية، واليوم الفرق الشاسع بين (باشا مصر) كما يلقب وأحمد عز، ويزيد على الضعف، لذلك كان علينا تحليل أسباب تصدر «كازابلانكا».
1- أمير كرارة لا يخذل جمهوره تقدر رحلة أمير كرارة الفنية بـ18 عاما، برصيد 21 مسلسلا ما بين أدوار ثانوية ومحورية وبطولات جماعية ومطلقة، بعد أن ترك باب الإعلانات ودق باب التمثيل مقدمًا الكثير من الأدوار البارزة التي لفتت الأنظار إليه، إلى أن جاء إليه دور العمر كما يجب أن يسمى (سليم الأنصاري) قبل 3 سنوات،
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الفيشاوي وأحمد بدير يعزيان في والدة حجاج عبدالعظيم

أقيم مساء اليوم الثلاثاء، عزاء والدة الفنان حجاج عبدالعظيم، فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، والذي حضره عدد من الفنانين، بينهم نقيب الممثلين أشرف زك الفنانان فاروق الفيشاوى وكمال أبو رية حرصا على تقدم واجب العزاء، حيث انصرفا سريعًا بعد مواساتهما لحجاج عبدالعظيم، كما حضر أيضًا كل من أحمد بدير ومحمد الصاوى وصلاح عبدالله ودنيا عبدالعزيز ومحمد لطفي ووفاء عامر، والمخرج محمد النقلي وشريف باهر وهاني مهنا والمخرج أحمد البدرى، إضافة إلى عدد كبير من الفناين.
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أول ظهور لزكي فطين عبدالوهاب بعد إصابة السرطان(صور)

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سلمى أبو ضيف تقلد السقا والنتيجة خلع في الفخذ(فيديو)

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