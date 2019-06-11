أمير كرارة «نمبر وان».. 7 أسباب وراء تصدر كازابلانكا

يواصل النجم أمير كرارة صعوده بسرعة الصاروخ، بعد أن نجح فيلمه الأخير «كازابلانكا» فى تحقيق 34 مليون جنيه فى 7 أيام فقط، ليتصدر موسم أفلام عيد الفطر

تحرير:ريهام عبدالوهاب ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

على مدار السبعة أيام الماضية، تربع النجم أمير كرارة على عرش إيرادات أفلام عيد الفطر لعام 2019 بفيلمه «كازابلانكا» الذى نجح أن يكسر حاجز الـ30 مليون جنيه، فى ظل وقوف أغلب الأفلام عند الـ10 ملايين، وبعضها يرتفع إيرادها اليومي بصعوبة شديدة، ما يجعلنا نقول إن كرارة أصبح «نمبر وان» رغم وجود نجوم شباك آخرين معه بالموسم على رأسهم الفنان أحمد عز بفيلمه «الممر»، والذى سبق وحقق 50 مليونًا العام قبل الماضى مع فيلمه الخلية، واليوم الفرق الشاسع بين (باشا مصر) كما يلقب وأحمد عز، ويزيد على الضعف، لذلك كان علينا تحليل أسباب تصدر «كازابلانكا».

1- أمير كرارة لا يخذل جمهوره تقدر رحلة أمير كرارة الفنية بـ18 عاما، برصيد 21 مسلسلا ما بين أدوار ثانوية ومحورية وبطولات جماعية ومطلقة، بعد أن ترك باب الإعلانات ودق باب التمثيل مقدمًا الكثير من الأدوار البارزة التي لفتت الأنظار إليه، إلى أن جاء إليه دور العمر كما يجب أن يسمى (سليم الأنصاري) قبل 3 سنوات،

1- أمير كرارة لا يخذل جمهوره

تقدر رحلة أمير كرارة الفنية بـ18 عاما، برصيد 21 مسلسلا ما بين أدوار ثانوية ومحورية وبطولات جماعية ومطلقة، بعد أن ترك باب الإعلانات ودق باب التمثيل مقدمًا الكثير من الأدوار البارزة التي لفتت الأنظار إليه، إلى أن جاء إليه دور العمر كما يجب أن يسمى (سليم الأنصاري) قبل 3 سنوات، ليفتح له طاقة القدر، ويضاعف حبه فى قلوب المصريين، ليس هذا فقط بل وضعه أيضا فى منزلة النجوم، ومنذ ذلك الوقت ولم يخذل أمير كرارة جمهوره، على مدار الأجزاء الثلاثة من مسلسل «كلبش» ولم يمل الجمهور من متابعته، فقد أثار فضوله أكثر لمعرفة الكثير من التفاصيل عن رحلة (سليم الأنصاري).

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ولم يقتصر نجاحه فقط على الشاشة الصغيرة، بل نجح فى أول اختيار له مع البطولة المطلقة فى السينما العام الماضى، وحقق فيلمه «حرب كرموز» نجاحا كبيرا، وتخطت إيراداته 57 مليون جنيه، لذلك لم يتردد الجمهور من دخول فيلمه الأخير «كازابلانكا» لأنهم يعلمون جيدًا أنه سيحمل قصة درامية وليس فقط مجرد مشاهد أكشن لخطف الأنظار فقط.

2- بيتر ميمي الاختيار الناجح

الرهان أيضا على أمير كرارة لا يختلف عن المخرج بيتر ميمي الذي أصبح واحدًا من المخرجين المهمين خلال السنوات الأخيرة، بعد أن لمع نجمه فى الدراما بفضل الجزء الأول من «الأب الروحي» الذي حقق نجاحا كبيرا ومسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثة، بالإضافة إلى فيلم «حرب كرموز» الذى نفذ فيه الأكشن والمعارك على درجة عالية من الحرفية ورغم أن هناك اتهامات دائمة له بأنه ينقل مشاهد كاملة من أفلام أجنبية ولكنه لديه أيضا مهارة عالية فى إخراجها بطريقة صحيحة دون مشاكل، وربما هناك كيمياء بين كل من أمير كرارة وبيتر ميمي، جعلتهما ينجحان معًا، بسبب طاعة الأول وحسن توجيه الثاني.

3- الأكشن والضرب

وأحد أسباب تصدر فيلم «كازابلانكا» أيضا هو احتواؤه على مشاهد أكشن وتصنيفه فيلم حركة، وهذا تحديدا يجذب الجمهور الذى يتردد على السينمات فى الأعياد والتي تتراوح ما بين (14 و35) عامًا، ويتضمن الفيلم الأكشن الذي يأتي فى إطار القصة التي تدور حول ثلاثة أصدقاء يعرفون باسم «هجامين البحر» يدخلون فى صراع مع المافيا من أجل شحنة ألماس كبيرة.

4- توليفة النجوم

ومؤخرًا أصبحت كافة الأعمال السينمائية تتجه إلى البطولات الجماعية وضم أكبر عدد من النجوم الذين يمتلكون شعبية وجماهيرية كبيرة، من أجل جذب عدد أكبر من الجمهور، ويضم فيلم «كازابلانكا» كلا من عمرو عبدالجليل الذي أصبح من أهم الفنانين فى الفترة الأخيرة والذي وصل أداؤه إلى مرحلة النضج الفني، إياد نصار الذي يلعب دورا مهما بأحداث الفيلم، غادة عادل، محمود البزاوي، لبلبة، بالإضافة إلى ضيوف الشرف.





5- التركي خالد أرجنش

كما أن مشاركة الممثل التركي خالد إرجنش الشهير بشخصية (السلطان سليمان) بالمسلسل الشهير «حريم السلطان» أحد أسباب تصدر فيلم «كازابلانكا»، خاصة أنه يحظى بشعبية كبيرة بين جمهور النساء اللاتي وقعن فى غرامه بسبب هذا المسلسل، ومن المؤكد أن أغلبهن دخلن السينما لمشاهدته فى الفيلم ومعرفة تفاصيل دوره وكيف كان لقاؤه بأمير كرارة.





6- دور العرض

يعود أيضا تفوق «كازابلانكا» على باقى الأفلام المعروضة خلال عيد الفطر: «الممر، حملة فرعون، سبع البرمبة، محمد حسين»، بسبب وصول دور العرض التي تواجد بها الفيلم داخل القاهرة والإسكندرية إلى أكثر من 80 دار عرض، فى الوقت الذى يعرض فيه «الممر» فقط فى 46 سينما، ويقل عنهم كل من «حملة فرعون» بـ10 دور عرض و«سبع البرومبة» بـ6 فقط، بينما يصل «محمد حسين» إلى النصف تقريبا 25 دار عرض.

7- تريلر الفيلم

وأخيرًا، تريلر الفيلم الذي جاء مشوقًا للكثيرين لاحتوائه على عدد كبير من النجوم والتصوير فى أماكن مفتوحة وأيضا الكثير من المشاهد فى دولة المغرب العربي، فضلا عن مشاهد الأكشن التى تضمنها التريلر والتي جاءت مثيرة لمعرفة القصة وسبب الحرب بين كل من أمير كرارة وخالد إرجنش.