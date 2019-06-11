رئيس الوزراء: يجب إعلان الأسعار على المنتجات

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لمتابعة موقف توافر السلع بالأسواق والأسعار، بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء إيهاب المحمدي ممثلا عن جهاز الخدمة الوطنية، مسئولي بعض الجهات. وأكد مدبولي على أهمية الإعلان عن أسعار السلع للمنتجات المختلفة، ووضع ملصقات على كل سلعة بها السعر وكافة المواصفات والبيانات الضرورية للمستهلك.

وشدد على ضرورة وجود حملات تفتيش من مباحث التموين والجهات الرقابية المختلفة، لضبط الأسواق، قائلاً: "لن نسمح بأي تلاعب في الأسواق".اقرأ أيضا| لماذا لم يلتزم التجار بتدوين الأسعار على السلع التموينية؟ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية استمرار المتابعة الكاملة للأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار، والتأكد من توافر