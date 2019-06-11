جريمة

بين السماء والأرض.. احتجاز 7 أشخاص بأسانسير في شبرا

تحرير:محمد الأشموني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
أسانسير- أرشيفية
أسانسير- أرشيفية
تلقت غرفة إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بحدوث عطل فنى بمصعد أحد المبانى التابعة لهيئة السكك الحديدية، بدائرة قسم شرطة شبرا، وبداخله 7 أشخاص، وحرصاً من أجهزة وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والانتقال والتعامل معها، فقد تم الدفع على الفور بوحدات الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية، ونجحت القوات بمشاركة إدارة الحماية المدنية بشرطة النقل والمواصلات في التعامل مع الموقف، ورفع الصاج الحديدى الخلفى للمصعد وإنقاذ الجميع بسلام.
كانت النيابة قد صرحت بدفن جثمان طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، لقي مصرعه دهسًا بين أسانسير وحائط عقار كائن بشارع الأمراء بمنطقة الدواجن بالمعصرة. وأمرت النيابة باستدعاء مالك العقار، ومسئول صيانة الأسانسير، للتحقيق معهما بتهمة قتل الطفل بالخطأ، عن طريق الإهمال الجسيم فى متابعة أعمال الصيانة الدورية للعقار
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اغتصاب (4)

الحبس عامين لمحام هتك عرض طفلة «دار أيتام» بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد صبري جاد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد عاطف الميداني والمستشار محمد حسن منيع وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني بالسجن عامين للمدعو " ع . أ . م " محام لاتهامه بهتك عرض طفلة بدار أيتام . تعود الواقعة في القضية رقم 24553 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مكافحة جرائم الأحداث ببلاغ من مسئول بدار للأيتام بشرق المدينة بدائرة قسم المنتزه ثان بقيام المتهم بنشر صور خادشة للمجنى عليها وتهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (6)

ضبط صاحب «سماعات الغش» في امتحان الثانوية بالخصوص

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التوثيق والمعلومات، طالبا بمدينة الخصوص لقيامه بعرض وبيع سماعات صغيرة الحجم تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة عبر أحد المواقع الإلكترونية. تم التحفظ على المتهم وبحوزته علب فارغة لسماعات بعد بيعها، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. كانت معلومات وردت لمباحث التوثيق والمعلومات تفيد قيام "طالب - 24 سنة" مقيم بمدينة الخصوص، بالاتجار في سماعات تستخدم في عملية الغش بالامتحانات، ويقوم بترويجها عبر أحد المواقع الإلكترونية.
مبيدات-زراعية

تسمم 17 عاملا زراعيا في الدقهلية

أصيب 17 عاملا زراعيا من قرية النظارة التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بحالة تسمم جماعي، اليوم الثلاثاء، نتيجة استنشاقهم لمبيد حشري سام، أثناء رش محصول الذرة بالأراضي الزراعية، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت سلسيل العام، في حالة إعياء وقيء مستمر، واستقرت حالتهم بعد إجراء الإسعافات الطبية اللازمة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة ميت سلسيل، من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوجود مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر.
الريال-والدولار

ضبط صاحب مكتب تصدير لـ«الاتجار في الدولار» بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بقرية الجنينة التابعة لمركز مدينة منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية والتحويلات المالية غير المشروعة، والقيام بأعمال السوق المصرفية والبنوك، بالمخالفة للقانون بهدف تحقيق ربح سريع بالاستفادة من فارق السعر في السوق السوداء، ورصد تعاملات مالية بمبلغ 250 ألف دولار خلال عامين، متخذًا من العمل في تصدير الأثاث للدول العربية، غطاء لأعماله المخالفة.
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حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
جثه -علي-الطريق (2)

إصابة 3 أشخاص في حوادث سير متفرقة بالجيزة

أصيب ثلاثة أشخاص في حادثين منفصلين بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، حيث شهد طريق أوسيم بمحافظة الجيزة، تصادما بين سيارتين بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور، وفي مدينة البدرشين، صدمت سيارة طائشة أحد المارة، خلال عبوره الطريق، ما أسفر عن إصابته بجروح وكسور، ليتم الدفع بأوناش المرور لرفع حطام الحادث الأول، فيما تم نقل المصابين في الحادثتين إلى المستشفى، للعلاج، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بأوسيم بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
حريق-سيارة

تفحم 12 سيارة «محتجزة» بقسم الطالبية في حريق هائل

قال مصدر أمني بقطاع الحماية المدنية إن الحريق الذي نشب بمبنيين متقابلين بشارع الهرم، بالقرب من محطة الطالبية، أسفر عن تفحم 12 سيارة كانت مركونة بالمكان، مضيفا أنه لم تقع إصابات بين الأهالي أو قوات الحماية المدنية إثر الحريق، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات في ملابسات الواقعة. وأضاف المصدر أنه تم الدفع بـ4 سيارت إطفاء ورجال الإنقاذ للسيطرة على الحريق، لافتا أن الحريق نشب بسبب الرياح التي أدت لتطاير النيران بين النخيل المنتشر بمحيط العقارين.
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