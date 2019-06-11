حريق حقل نفط في ليبيا.. و30 ألف برميل خسائر يومية
١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
حقل نفطي في ليبيا - أرشيفية
أعلنت مؤسسة النفط الليبية، أن حريقا نشب في مولد كهربائي بحقل السرير النفطي جنوب شرق ليبيا، ما يتسبب في خسارة تقدر بنحو 30 ألف برميل يوميا، فيما يبلغ الإنتاج الحالي لحقل السرير النفطي حوالي 155 ألف برميل في اليوم.
وأضافت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "أحد المولدات الكهربائية بمحطة التجميع رقم 1 بحقل السرير قد توقف عن العمل نتيجة حريق نجم عن ارتفاع درجات الحرارة في ساعة مبكرة من يوم 9 يونيو 2019، تسبب في انخفاض في الإنتاج يقدر بحوالي 30 ألف برميل يوميا".
وأضاف البيان: "يعتبر هذا الحقل، الواقع في حوض سرت والذي تُشرف على تشغيله شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، باحتياطيات مؤكّدة تبلغ 4.8 مليار برميل".
وتابع: "تجدر الإشارة إلى أنّ الحريق قد نشب في محطة توليد الكهرباء التابعة للحقل، ما أدى إلى قطع
وأضاف البيان: "يعتبر هذا الحقل، الواقع في حوض سرت والذي تُشرف على تشغيله شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، باحتياطيات مؤكّدة تبلغ 4.8 مليار برميل".
وتابع: "تجدر الإشارة إلى أنّ الحريق قد نشب في محطة توليد الكهرباء التابعة للحقل، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن المجمع الأول".
وأردف: "يتمّ الآن إجراء تحقيق داخلي لتحديد أسباب ارتفاع حرارة المولد، وتقدير أعمال الإصلاح الضرورية لعملية إعادة التشغيل".
يذكر أن الشركة تمكنت أمس الاثنين، من إعادة تشغيل المجمع رقم 2 الذي توقف خلال شهر مايو الماضي بسبب عطل فني، ما سيساعد ذلك على إعادة الإنتاج تدريجيا وإضافة كمية تصل إلى 60 ألف برميل في اليوم.