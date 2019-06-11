جريمة

تسمم 17 عاملا زراعيا في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
مبيد حشري - أرشيفية
مبيد حشري - أرشيفية
أصيب 17 عاملا زراعيا من قرية النظارة التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بحالة تسمم جماعي، اليوم الثلاثاء، نتيجة استنشاقهم لمبيد حشري سام، أثناء رش محصول الذرة بالأراضي الزراعية، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت سلسيل العام، في حالة إعياء وقيء مستمر، واستقرت حالتهم بعد إجراء الإسعافات الطبية اللازمة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة ميت سلسيل، من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوجود مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر.
بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، لم يتهم المصابون أحدا بالتسبب في ذلك، وتبين أنهم استنشقوا مادة سامة وهي المبيد الحشري، أثناء رش محصول الذرة داخل الأرض الزراعية بالمنطقة، وجارى تقديم الإسعافات الأولية لهم. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة والجهات المعنية، لأخذ عينة من المبيد
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اغتصاب (4)

الحبس عامين لمحام هتك عرض طفلة «دار أيتام» بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد صبري جاد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد عاطف الميداني والمستشار محمد حسن منيع وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني بالسجن عامين للمدعو " ع . أ . م " محام لاتهامه بهتك عرض طفلة بدار أيتام . تعود الواقعة في القضية رقم 24553 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مكافحة جرائم الأحداث ببلاغ من مسئول بدار للأيتام بشرق المدينة بدائرة قسم المنتزه ثان بقيام المتهم بنشر صور خادشة للمجنى عليها وتهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (6)

ضبط صاحب «سماعات الغش» في امتحان الثانوية بالخصوص

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التوثيق والمعلومات، طالبا بمدينة الخصوص لقيامه بعرض وبيع سماعات صغيرة الحجم تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة عبر أحد المواقع الإلكترونية. تم التحفظ على المتهم وبحوزته علب فارغة لسماعات بعد بيعها، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. كانت معلومات وردت لمباحث التوثيق والمعلومات تفيد قيام "طالب - 24 سنة" مقيم بمدينة الخصوص، بالاتجار في سماعات تستخدم في عملية الغش بالامتحانات، ويقوم بترويجها عبر أحد المواقع الإلكترونية.
سقوط-أسانسير

بين السماء والأرض.. احتجاز 7 أشخاص بأسانسير في شبرا

تلقت غرفة إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بحدوث عطل فنى بمصعد أحد المبانى التابعة لهيئة السكك الحديدية، بدائرة قسم شرطة شبرا، وبداخله 7 أشخاص، وحرصاً من أجهزة وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والانتقال والتعامل معها، فقد تم الدفع على الفور بوحدات الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية، ونجحت القوات بمشاركة إدارة الحماية المدنية بشرطة النقل والمواصلات في التعامل مع الموقف، ورفع الصاج الحديدى الخلفى للمصعد وإنقاذ الجميع بسلام.
الريال-والدولار

ضبط صاحب مكتب تصدير لـ«الاتجار في الدولار» بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بقرية الجنينة التابعة لمركز مدينة منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية والتحويلات المالية غير المشروعة، والقيام بأعمال السوق المصرفية والبنوك، بالمخالفة للقانون بهدف تحقيق ربح سريع بالاستفادة من فارق السعر في السوق السوداء، ورصد تعاملات مالية بمبلغ 250 ألف دولار خلال عامين، متخذًا من العمل في تصدير الأثاث للدول العربية، غطاء لأعماله المخالفة.
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إصابة-6-طلاب-في-حوادث-طرق-بالدقهلية

إصابة 6 طلاب «ثالثة ثانوي» في حادثين بالدقهلية

أصيب 6 طلاب بالصف الثالث الثانوي، اليوم السبت، في حادثي طريق مختلفين بمحافظة الدقهلية، حيث شهد طريق "أجا- ميت غمر" تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية أمام قرية فيشا بنا التابعة لمركز أجا، ما أسفر عن إصابة 4 طلاب بجروح وكسور، كما أصيب طالبان بجروح وكسور خطيرة، على أثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها واصطدامها في بلدورة بطريق "طلخا- شربين"، وحُرر محضران بالواقعتين، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وأخطرت الجهات التنفيذية لإعادة فتح الطرق، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
انقلاب ميكروباص في ترعة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخرين من عائلة واحدة، في حادث انقلاب ميكروباص بترعة على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند، إذ تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بوقوع حادث على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند فى وانقلاب ميكروباص فى ترعة المنصورية، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث وتبين مصرع 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، حيث تم انتشال جثت كل من مروة هلال 25 سنة وميرفت أحمد 60 سنة وسجى محمد، ومحمد مصطفى 4 أشهر ومصطفى 3 سنوات، وملك محمد 7 سنوات، وجميعهم مقيمين بميت غمر.
غرق

«فرحة العيد ما تمت».. غرق 3 طلاب ثانوي في بحر جمصة

لقى 3 طلاب ثانوي مصرعهم، اليوم الخميس، غرقا في مياه بحر جمصة، إذ نزلوا إلى المياه هربا من حرارة الجو واحتفالا بعيد الفطر المبارك، ونظرا لعدم تمكنهم من السباحة جرفهم تيار المياه وغرقوا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثثهم بمساعدة الأهالي. والبداية بتلقي اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية بالدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة جمصة، باختفاء 3 شباب من قرى مركز شربين داخل مياه جمصة، واختفاء جثثهم داخل المياه.
جثة (3)

بسبب قطعة أرض.. مصرع فلاح في الدقهلية

لقى فلاح من قرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعه، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته إثر ضربة منجل، على يد آخر، بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة أرض زراعية، وتطورت المشادات الكلامية إلى اشتباكات بالأيدي، إذ تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى منية النصر العام، بوصول "رضا ق"، 38 عاما، مصابا بإصابة بالغة في الكتف يشتبه في أن تكون بآلة حادة ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى.
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