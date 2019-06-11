تسمم 17 عاملا زراعيا في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

مبيد حشري - أرشيفية

أصيب 17 عاملا زراعيا من قرية النظارة التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بحالة تسمم جماعي، اليوم الثلاثاء، نتيجة استنشاقهم لمبيد حشري سام، أثناء رش محصول الذرة بالأراضي الزراعية، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت سلسيل العام، في حالة إعياء وقيء مستمر، واستقرت حالتهم بعد إجراء الإسعافات الطبية اللازمة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة ميت سلسيل، من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوجود مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر.

بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، لم يتهم المصابون أحدا بالتسبب في ذلك، وتبين أنهم استنشقوا مادة سامة وهي المبيد الحشري، أثناء رش محصول الذرة داخل الأرض الزراعية بالمنطقة، وجارى تقديم الإسعافات الأولية لهم. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة والجهات المعنية، لأخذ عينة من المبيد