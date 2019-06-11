ضبط صاحب «سماعات الغش» في امتحان الثانوية بالخصوص

تحرير:علاء النجار ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

طلاب الثانوية العامة

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التوثيق والمعلومات، طالبا بمدينة الخصوص لقيامه بعرض وبيع سماعات صغيرة الحجم تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة عبر أحد المواقع الإلكترونية. تم التحفظ على المتهم وبحوزته علب فارغة لسماعات بعد بيعها، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. كانت معلومات وردت لمباحث التوثيق والمعلومات تفيد قيام "طالب - 24 سنة" مقيم بمدينة الخصوص، بالاتجار في سماعات تستخدم في عملية الغش بالامتحانات، ويقوم بترويجها عبر أحد المواقع الإلكترونية.

اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، كلف اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم طالب عمره 24 عاما ويقيم في منطقة الخصوص ويقوم بترويج سمعات صغيرة الحجم على أحد المواقع الإلكترونية لاستخدمها فى الغش لطلاب الثانوية العامة. تم التنسيق مع مباحث