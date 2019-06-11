جريمة

ضبط صاحب «سماعات الغش» في امتحان الثانوية بالخصوص

تحرير:علاء النجار ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التوثيق والمعلومات، طالبا بمدينة الخصوص لقيامه بعرض وبيع سماعات صغيرة الحجم تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة عبر أحد المواقع الإلكترونية. تم التحفظ على المتهم وبحوزته علب فارغة لسماعات بعد بيعها، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. كانت معلومات وردت لمباحث التوثيق والمعلومات تفيد قيام "طالب - 24 سنة" مقيم بمدينة الخصوص، بالاتجار في سماعات تستخدم في عملية الغش بالامتحانات، ويقوم بترويجها عبر أحد المواقع الإلكترونية.
اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، كلف اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم طالب عمره 24 عاما ويقيم في منطقة الخصوص ويقوم بترويج سمعات صغيرة الحجم على أحد المواقع الإلكترونية لاستخدمها فى الغش لطلاب الثانوية العامة. تم التنسيق مع مباحث
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اغتصاب (4)

الحبس عامين لمحام هتك عرض طفلة «دار أيتام» بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد صبري جاد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد عاطف الميداني والمستشار محمد حسن منيع وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني بالسجن عامين للمدعو " ع . أ . م " محام لاتهامه بهتك عرض طفلة بدار أيتام . تعود الواقعة في القضية رقم 24553 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مكافحة جرائم الأحداث ببلاغ من مسئول بدار للأيتام بشرق المدينة بدائرة قسم المنتزه ثان بقيام المتهم بنشر صور خادشة للمجنى عليها وتهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مبيدات-زراعية

تسمم 17 عاملا زراعيا في الدقهلية

أصيب 17 عاملا زراعيا من قرية النظارة التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بحالة تسمم جماعي، اليوم الثلاثاء، نتيجة استنشاقهم لمبيد حشري سام، أثناء رش محصول الذرة بالأراضي الزراعية، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت سلسيل العام، في حالة إعياء وقيء مستمر، واستقرت حالتهم بعد إجراء الإسعافات الطبية اللازمة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة ميت سلسيل، من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوجود مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر.
سقوط-أسانسير

بين السماء والأرض.. احتجاز 7 أشخاص بأسانسير في شبرا

تلقت غرفة إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بحدوث عطل فنى بمصعد أحد المبانى التابعة لهيئة السكك الحديدية، بدائرة قسم شرطة شبرا، وبداخله 7 أشخاص، وحرصاً من أجهزة وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والانتقال والتعامل معها، فقد تم الدفع على الفور بوحدات الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية، ونجحت القوات بمشاركة إدارة الحماية المدنية بشرطة النقل والمواصلات في التعامل مع الموقف، ورفع الصاج الحديدى الخلفى للمصعد وإنقاذ الجميع بسلام.
الريال-والدولار

ضبط صاحب مكتب تصدير لـ«الاتجار في الدولار» بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بقرية الجنينة التابعة لمركز مدينة منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية والتحويلات المالية غير المشروعة، والقيام بأعمال السوق المصرفية والبنوك، بالمخالفة للقانون بهدف تحقيق ربح سريع بالاستفادة من فارق السعر في السوق السوداء، ورصد تعاملات مالية بمبلغ 250 ألف دولار خلال عامين، متخذًا من العمل في تصدير الأثاث للدول العربية، غطاء لأعماله المخالفة.
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سجن

بسبب تسعيرة المخدرات.. حبس قاتل سباك في الخانكة

أمرت نيابة الخانكة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عاطل متهم بقتل سباك بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على أسعار شراء المخدرات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة يفيد حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بناحية عزبة الخفراء بمنطقة الجبل الأصفر – دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أشرف.م.م" 38 عامًا، سباك، ومقيم بالعنوان سالف الذكر، وتوفي إثر إصابته بطلقات نارية بمنطقة البطن وحدوث نزيف حاد وتهتك بالأمعاء.
القبض-على-متهم

مسجل خطر يحوّل مسكنه لوكر أسلحة في قليوب

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، من ضبط مسجل خطر بمركز قليوب، حوّل مسكنه لوكر لتجارة الأسلحة والذخائر وترويجها بين أوساط الخارجين عن القانون وأصحاب السوابق. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط المدعو "أحمد.ر.ا"، 42 عامًا، مسجل خطر، ومقيم بمنطى دائرة المركز، السابق اتهامه في 10 قضايا متنوعة، بعد تأكد تحريات المباحث وإذن صادر من النيابة العامة لقيامه بالاتجار فى الأسلحة.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (2)

إصابة 5 أشخاص صدمتهم سيارة في القليوبية

صدمت سيارة ميكروباص بمجموعة من الأشخاص، أثناء وقوفهم على جانب الطريق بقرية نوب طحا بشبين القناطر، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص منهم، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد جندية مأمور مركز شبين القناطر، بورود بلاغ بإصابة 6 أشخاص، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بهم على جانب الطريق بقرية نوب طحا على طريق قليوب – شبين.
القبض-على-متهم

ضبط سائق والبحث عن آخر لسرقتهما خطوط بترول ببنها

نجحت مباحث القليوبية، اليوم الأربعاء، في القبض على سائق، وجار تكثيف الجهود للقبض على أخر لقيامهما بالاستيلاء على مواد بترولية خام من أحد خطوط أنابيب البترول بإحدى قرى مركز بنها، وأحيل المتهم للنيابة والتي تولت التحقيق. وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد يحيى راضى رئيس المباحث، يفيد بأنه أثناء تفقد قوة أمنيه من مباحث مركز شرطة بنها الحالة الأمنية بطريق "بنها – شبلنجة"، شاهدت القوات سيارتين نقل بكل منهما تانك أثناء سيرهما بطريق فرعي للطريق المؤدي إلى عزبتي "الرمالي والفاروقية"، بدائرة مركز بنها.
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