ضبط صاحب «سماعات الغش» في امتحان الثانوية بالخصوص
تحرير:علاء النجار
١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
طلاب الثانوية العامة
ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التوثيق والمعلومات، طالبا بمدينة الخصوص لقيامه بعرض وبيع سماعات صغيرة الحجم تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة عبر أحد المواقع الإلكترونية.
تم التحفظ على المتهم وبحوزته علب فارغة لسماعات بعد بيعها، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها.
كانت معلومات وردت لمباحث التوثيق والمعلومات تفيد قيام "طالب - 24 سنة" مقيم بمدينة الخصوص، بالاتجار في سماعات تستخدم في عملية الغش بالامتحانات، ويقوم بترويجها عبر أحد المواقع الإلكترونية.
اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، كلف اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم طالب عمره 24 عاما ويقيم في منطقة الخصوص ويقوم بترويج سمعات صغيرة الحجم على أحد المواقع الإلكترونية لاستخدمها فى الغش لطلاب الثانوية العامة.
تم التنسيق مع مباحث
اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، كلف اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم طالب عمره 24 عاما ويقيم في منطقة الخصوص ويقوم بترويج سمعات صغيرة الحجم على أحد المواقع الإلكترونية لاستخدمها فى الغش لطلاب الثانوية العامة.
تم التنسيق مع مباحث التوثيق والمعلومات فى الوزارة، وتمكن العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى من تحديد مكان المتهم ومحل إقامته والموقع الإلكترونى الذى يقوم بالترويج من خلاله، وتم إلقاء القبض عليه، وعثر بحوزته على هاتف محمول وعلبتين فارغتين للسماعات.
بمواجهة المتهم، اعترف بقيامه ببيع عدد كبير من تلك السماعات خلال الأسبوعين الماضيين وأضاف بتحصله على تلك المضبوطات من أحد المحلات وأرشد عن صاحبه و جار ضبط مالك المحل وتولت النيابة التحقيق.