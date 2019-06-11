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«توت عنخ آمون» آخرها.. من يوقف بيع آثار مصر؟

التمثال عمره 3000 عام ومنحوت من حجر كوارتزيت وثمنه 4 ملايين جنيه إسترليني.. والآثار: سنوقف المزاد ونطالب باسترداده.. والبرلمان: نثق بالوزارة
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
توت عنخ آمون
توت عنخ آمون
فى الـ4 من يوليو المقبل سيكون المصريون على موعد مع مزاد جديد لبيع جزء من الآثار أو التاريخ المصري الذى يعاني من السرقات وتهريب مقتنيات غاية في الأهمية إلى خارج البلاد، آخر حلقات بيع الاثار المصرية فى الخارج تمثل فى عرض تمثال رأس الملك الفرعوني الصغير «توت عنخ آمون» للبيع فى معرض «كريستيز» للمزادات بلندن، مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني أى ما يعادل 5 ملايين دولار، ما لم تنجح الحكومة المصرية فى وقف المزاد وإعادة رأس التمثال إلى مصر، من خلال التحرك فى جميع الاتجاهات قبل أن تتم عملية البيع.
  "آمون" ليس الأول ولن يكون الأخير ويأتى هذا بعد أيام معدودة من عرض مخطوط قرآني «مصحف» نادر يعود للعصر المملوكي منذ أكثر من 500 عام، للبيع فى معرض «كريستيز» بلندن، في الثاني من شهر مايو الماضي بنفس المعرض، وكان يتراوح سعر المخطوط ما بين 500 إلى 800 ألف جنيه إسترلينى، وحمل
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طلاب-الثانوية-العامة

مصادر: 30% تغييرا في شكل امتحان اللغة الأجنبية غدا

يؤدي 620 ألفًا و782 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى صباح غد الأربعاء، إذ يؤدي طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفا و383 طالبًا وطالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبًا وطالبة، واللغة الألمانية 1999 طالبًا وطالبة. وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه تم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية هذا العام عن الأعوام الماضية بنسبة 30%. وقالت المصادر: إن مواصفات الامتحان هذا العام أكدت مراعاة واضعي الأسئلة مخاطبة جميع المستويات العقلية للطلاب
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وزير الداخلية يتفقد تأمين منتدى مكافحة الفساد بشرم الشيخ (صور)

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، وتفقد في جولة ميدانية التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها أجهزة الوزارة، لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد. كما تفقد الوزير عددًا من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة، واطلع على التجهيزات والوسائل التكنولوجية التى تم تدعيم عدد من الأكمنة والتمركزات بها بما يُسهم في تحقيق المزيد من السيطرة الأمنية.
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البرلمان يوافق على البحث عن البترول بمنطقة تنمية خير

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الشركة العامة للبترول، من أجل البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية. جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفد شبابي مصري يزور إثيوبيا‎

رئيس أول وفد مصري يزور إثيوبيا: لم نشعر أننا خارج الوطن

لم تمض أشهر قليلة على تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي رسميا، حتى بدأت الأنظار تتوجه صوب القارة السمراء، لزيادة التعاون المشترك وإذابة الجليد بين مصر ودول إفريقيا، وإعادة العلاقات إلى مكانها الطبيعي، وهو النهج الذي بدأت تسلكه العديد من الوزارات والأجهزة التنفيذية، وبدا جليا في إرسال أول وفد شبابي مصري من وزارة الشباب والرياضة لزيارة إثيوبيا تزامنا مع رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي. "التحرير" التقت أعضاء من الوفد الشبابي المصري، الذي شارك في زيارة إثيوبيا، للتعرف على كواليس الزيارة وأهدافها وما تحقق من ورائها وانطباعاتهم عن الزيارة.
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قصر-عابدين

البداية بعابدين..كيف تستفيد السياحة من قصور الرئاسة؟

تتنوع مقاصد السياح الوافدين إلى مصر نحو أكثر من مقصد، فمنهم من يتجه نحو الآثار "القاهرة – الجيزة – الأقصر - أسوان"، ومنهم من يتجه نحو السياحة الشاطئية كما هو الحال في" شرم الشيخ – الغردقة – مرسى علم"، كما يوجد السياحة العلاجية والتي تسعى مصر للخوض فيها خلال الفترة الحالية، وبالتوازي مع التوسع في السياحة العلاجية، فُتح الباب أمام قطاع السياحة لجذب السياح إلى زيارة القصور الرئاسية. وكان النشاط السياحي قد تراجع عقب ثورة 25 يناير، حيث سجلت أعداد السياح في 2010 قرابة الـ 14.7 مليون سائح، بينما سجلت الأعداد خلال عام 2017 قرابة 8.3 مليون سائح.
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بـ60 دولارا.. إطلاق موقع للحصول على تأشيرة دخول مصر

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا لها، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه عن إطلاق الحكومة بوابة إلكترونية للتقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى مصر، قائلة: "انتهى القطاع القنصلي بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والبعثات المصرية في الخارج، من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأشيرة الإلكترونية بعدد من الدول الأجنبية، وذلك في ضوء تيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك تيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار".
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كيف وصلت رأس توت عنخ آمون لدار مزادات في لندن؟

أثارت محاولة بيع تمثال لرأس الملك الفرعوني الصغير توت عنخ آمون، جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان دار كريستيز للمزادات، عن عرض الرأس للبيع، يوم 4 يوليو المقبل، وأنها تتوقع الحصول على ما لا يقل عن 5 ملايين دولار، الأمر الذي دفع بالحكومة المصرية إلى المطالبة بوقف عملية البيع واستعادة الرأس، في الوقت الذي أعلنت فيه دار المزادات الطريقة التي حصلت بها على التمثال، موضحة أن ذلك كان عن طريق تاجر الآثار الألماني هاينز هيرزر عام 1985، وأنها حصلت مع التمثال على تابوت فرعوني خشبي وتمثال لقطة مصرية قديمة.
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أول رد من «الخارجية» بشأن بيع قطعة آثار في لندن

علقت وزارة الخارجية المصرية، على ما تداولته وسائل الإعلام عن بيع قطعة آثار عبارة عن رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم 4 يوليو 2019. وقالت الخارجية المصرية في بيان مساء الإثنين، إنها تحركت ووزارة الآثار عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية المشار إليها، إذ قامت وزارة الآثار بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو، لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلا عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
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