تعرف على سعر هاتف صلاح الجديد المطلي بالذهب (صور)

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

هاتف محمد صلاح

أهدت شركة أبل الأمريكية، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، هاتفا "آى فون" مطليا بالذهب، وذلك عقب قيادته للريدز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، بعد التغلب على توتنهام هوتسبير، بهدفين نظيفين، على استاد واندا ميتروبوليتانو، لنادي أتليتكو مدريد الإسباني، وبقيادة الحكم الدولي السلوفيني صاحب الـ43 عامًا دامير سكومينا، علمًا بأن محمد صلاح أحرز هدف الريدز الأول في الدقيقة الثانية، ثم أضاف زميله البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني، ليتوج الليفر باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

ونشرت شركة "iDesign Gold"، المتخصصة فى صناعة أغلفة خاصة لهواتف الآى فون صورا لهدايا ذهبية مقدمة إلى جميع لاعبى ليفربول، كما استعرضت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، النسخ الذهبية (عيار 24) لهواتف الآى فون التى تحمل اسم ورقم كل لاعبى الريدز. وذكرت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، أنه تم إهداء