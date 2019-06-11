بـ60 دولارا.. إطلاق موقع للحصول على تأشيرة دخول مصر

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

السياحة في مصر

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا لها، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه عن إطلاق الحكومة بوابة إلكترونية للتقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى مصر، قائلة: "انتهى القطاع القنصلي بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والبعثات المصرية في الخارج، من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأشيرة الإلكترونية بعدد من الدول الأجنبية، وذلك في ضوء تيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك تيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار".

وأضافت الوزراة: "يمكن الدخول إلى البوابة الجديدة عبر الموقع التالي: www.visa2egypt.gov.eg ، وهو متاح بـ8 لغات مختلفة"، متابعة: "تشمل المرحلة الأولى من التأشيرة الإلكترونية 46 جنسية أجنبية من بينها: الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، أستراليا، كندا، اليابان، كوريا الجنوبية، وهي الدول يسمح