سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بـ60 دولارا.. إطلاق موقع للحصول على تأشيرة دخول مصر

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
السياحة في مصر
السياحة في مصر
أصدرت وزارة الخارجية، بيانا لها، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه عن إطلاق الحكومة بوابة إلكترونية للتقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى مصر، قائلة: "انتهى القطاع القنصلي بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والبعثات المصرية في الخارج، من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأشيرة الإلكترونية بعدد من الدول الأجنبية، وذلك في ضوء تيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك تيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار".
وأضافت الوزراة: "يمكن الدخول إلى البوابة الجديدة عبر الموقع التالي: www.visa2egypt.gov.eg ، وهو متاح بـ8 لغات مختلفة"، متابعة: "تشمل المرحلة الأولى من التأشيرة الإلكترونية 46 جنسية أجنبية من بينها: الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، أستراليا، كندا، اليابان، كوريا الجنوبية، وهي الدول يسمح
اقرأ المزيد
نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام يقبل التصالح مع البرلماني هاني الحناوي

أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن المستشار النائب العام، وجه أمرا لنيابة الهرم، بقبول المبلغ محل قضية النائب محمد هاني الحناوي، مع أحد المواطنين، ويأتي ذلك بعد أن اقترح على البرلمان أن يقوم النائب محمد هاني الحناوي، بتكليف أحد أقاربه "زوجته أو أحد أبناءه" بسداد مبلغ التصالح مليون و750 ألف جنيه للنيابة العامة، في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
ادمان-ادوية-مخدرات (3)

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مكافحة المخدرات

وافق مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية، أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الي المواد المخدرة المجرم تداولها. وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أن المسلك التشريعي الراهن كان غير كافٍ بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة.
مجلس-النواب (3)

البرلمان يؤجل رفع الحصانة عن محمد الحناوي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إيداع مبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه. وأكد رئيس المجلس أنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: "وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان". وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، خلافا حول موقف الحناوي، من رفع الحصانة.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الهيئات القضائية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
اقرأ المزيد من الأخبار
طائرة الأحلام (5)

وفد مصري يسافر سياتل لاستلام طائرة الأحلام الثالثة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، وفد من الشركة الوطنية مصر للطيران، متوجها إلى مدينة سياتل الأمريكية لاستلام طائرتها الثالثة من طراز "بوينج دريملاينر 787-9" ضمن صفقة طويلة الأمد لشراء 6 طائرات، والتي تم توقيعها بمعرض دبي للطيران عام 2017. واستقبل مطار القاهرة الدولي، في 28 مارس الماضي، أول طائرة من طائرات دريملاينر الجديدة، ضمن صفقة الطائرات التي تعاقدت عليها الشركة الوطنية مصر للطيران، وأقلعت الطائرة 787-9 رحلة رقم MS620، في أول رحلة لها متجهة إلى الكويت، بعد انضمامها حديثا إلى أسطول الشركة في مطلع أبريل الجاري.
السيد-الرئيس-اليوم-فى-إفطار-الأسرة-المصرية (1)

السيسي يطالب ملاك الشقق بالإبلاغ عن أي مشتبه فيه

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين إلى الانتباه للجامعات الإرهابية التي تحاول تخزين المتفجرات داخل الشقق السكنية. وطالب الرئيس السيسي، في كلمة في ختام حفل إفطار الأسرة المصرية مساء اليوم الأحد، ملاك هذه الشقق -وكذلك المواطنون- بالإبلاغ عن أي شخص يشتبه في تهريبه للمتفجرات أو تخزينها. وقال السيسي: الإرهابيون يجدون انتعاشًا في قطاع السياحة، فيوجهون ضرباتهم إليه، معتقدين أنهم يمكنهم النيل من استقرار الدولة، لكنه لن يحدث بفضل تماسك المصريين ووقوفهم وراء وطنهم".
حادث-الطائرة-الاثيوبية

مصر تتابع التعرف على ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية

تستمر مصر في متابعة آخر مستجدات عملية التعرف على ضحايا حادث الطائرة الإثوبية، إذ صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن سفارة مصر في أديس أبابا تتابع مع السلطات الأثيوبية عملية التعرف على الضحايا، إذ يضم الفريق المنوط به تلك العملية خبراء من إثيوبيا والإنتربول والشركات الأجنبية المتخصصة، مشيرا إلى أن السلطات الأثيوبية أشارت إلى أنه تم الانتهاء من عملية جمع المتعلقات الشخصية وجاري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتعرف أسر الضحايا عليها.
سامح-شكرى (2)

وزارة الخارجية تحذر المسافرين إلى تنزانيا

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بيانا، تقول فيه إن حكومة تنزانيا، أعلنت أنه اعتبارا من الأول من يونيو الجاري، ستحظر استخدام كل أنواع الأكياس البلاستيك سواء المصدرة أو المستورة أو المصنعة أو المخزنة، غير أن هذا الحظر لن يشمل الأكياس البلاستيك المستخدمة لأغراض طبية أو صحية أو إنشائية أو صناعية أو زراعية. وأهابت الخارجية بالمواطنين المسافرين إلى تنزانيا ضرورة مراعاة هذا الحظر وتجنب استخدام البلاستيك سواء كحقائب لتغليف الأغراض داخل حقائب السفر أو استخدامها كحقائب سفر، لتجنب تعرضهم للمخالفة ووضعهم تحت طائلة القانون.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org