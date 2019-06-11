الحبس عامين لمحام هتك عرض طفلة «دار أيتام» بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

هتك عرض - تعبيرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد صبري جاد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد عاطف الميداني والمستشار محمد حسن منيع وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني بالسجن عامين للمدعو " ع . أ . م " محام لاتهامه بهتك عرض طفلة بدار أيتام . تعود الواقعة في القضية رقم 24553 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مكافحة جرائم الأحداث ببلاغ من مسئول بدار للأيتام بشرق المدينة بدائرة قسم المنتزه ثان بقيام المتهم بنشر صور خادشة للمجنى عليها وتهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت تحريات ضباط مباحث مكافحة جرائم الأحداث، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ع . أ . م - 48 سنة - محام" خلال تعرفه على المجني عليها "ر . ال . م - 17 سنة - طالبة مودعة بإحدى دور رعاية الأيتام" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واستغل صغر سنها واستدرجها إلى إحدى الشقق بمنطقة طوسون وهتك عرضها رغم عنها وقام