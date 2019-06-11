جريمة

الحبس عامين لمحام هتك عرض طفلة «دار أيتام» بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
هتك عرض - تعبيرية
هتك عرض - تعبيرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد صبري جاد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد عاطف الميداني والمستشار محمد حسن منيع وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني بالسجن عامين للمدعو " ع . أ . م " محام لاتهامه بهتك عرض طفلة بدار أيتام . تعود الواقعة في القضية رقم 24553 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مكافحة جرائم الأحداث ببلاغ من مسئول بدار للأيتام بشرق المدينة بدائرة قسم المنتزه ثان بقيام المتهم بنشر صور خادشة للمجنى عليها وتهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كشفت تحريات ضباط مباحث مكافحة جرائم الأحداث، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ع . أ . م - 48 سنة - محام" خلال تعرفه على المجني عليها "ر . ال . م - 17 سنة - طالبة مودعة بإحدى دور رعاية الأيتام" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واستغل صغر سنها واستدرجها إلى إحدى الشقق بمنطقة طوسون وهتك عرضها رغم عنها وقام
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امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (6)

ضبط صاحب «سماعات الغش» في امتحان الثانوية بالخصوص

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التوثيق والمعلومات، طالبا بمدينة الخصوص لقيامه بعرض وبيع سماعات صغيرة الحجم تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة عبر أحد المواقع الإلكترونية. تم التحفظ على المتهم وبحوزته علب فارغة لسماعات بعد بيعها، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. كانت معلومات وردت لمباحث التوثيق والمعلومات تفيد قيام "طالب - 24 سنة" مقيم بمدينة الخصوص، بالاتجار في سماعات تستخدم في عملية الغش بالامتحانات، ويقوم بترويجها عبر أحد المواقع الإلكترونية.
مبيدات-زراعية

تسمم 17 عاملا زراعيا في الدقهلية

أصيب 17 عاملا زراعيا من قرية النظارة التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بحالة تسمم جماعي، اليوم الثلاثاء، نتيجة استنشاقهم لمبيد حشري سام، أثناء رش محصول الذرة بالأراضي الزراعية، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت سلسيل العام، في حالة إعياء وقيء مستمر، واستقرت حالتهم بعد إجراء الإسعافات الطبية اللازمة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة ميت سلسيل، من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوجود مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر.
سقوط-أسانسير

بين السماء والأرض.. احتجاز 7 أشخاص بأسانسير في شبرا

تلقت غرفة إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بحدوث عطل فنى بمصعد أحد المبانى التابعة لهيئة السكك الحديدية، بدائرة قسم شرطة شبرا، وبداخله 7 أشخاص، وحرصاً من أجهزة وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والانتقال والتعامل معها، فقد تم الدفع على الفور بوحدات الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية، ونجحت القوات بمشاركة إدارة الحماية المدنية بشرطة النقل والمواصلات في التعامل مع الموقف، ورفع الصاج الحديدى الخلفى للمصعد وإنقاذ الجميع بسلام.
الريال-والدولار

ضبط صاحب مكتب تصدير لـ«الاتجار في الدولار» بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بقرية الجنينة التابعة لمركز مدينة منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية والتحويلات المالية غير المشروعة، والقيام بأعمال السوق المصرفية والبنوك، بالمخالفة للقانون بهدف تحقيق ربح سريع بالاستفادة من فارق السعر في السوق السوداء، ورصد تعاملات مالية بمبلغ 250 ألف دولار خلال عامين، متخذًا من العمل في تصدير الأثاث للدول العربية، غطاء لأعماله المخالفة.
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التحرش-بالطلبة-فى-المدارس-اغتصاب-اطفال (4)

إحالة عامل هتك عرض نجل شقيقته في الإسكندرية للجنايات

قررت نيابة المنتزه أول شرق الإسكندرية، إحالة المدعو "أ. ع. ع- عامل" إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن، وعضوية المستشارين أحمد عبد الغني عمران وخالد قضب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، لمحاكمته في اتهامه بهتك عرض ابن شقيقته "ي. ع. أ". تعود الواقعة في القضية رقم 10579 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم المنتزه أول بورود بلاغ من المدعوة "ن. ع. ع" ربة منزل، بقيام شقيقها بهتك عرض نجلها الطفل داخل شقته بدائرة القسم.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

انتحار ربة منزل بالإسكندرية لمرورها بأزمة نفسية

بعد معاناة من المرض النفسي، انتحرت طالبة جامعية، بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الرابع، بمنطقة السيوف شرقي الإسكندرية، حيث تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بلاغا بانتحار طالبة جامعية بمنطقة السيوف، حيث انتقل مأمور وضباط القسم برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة "أ. س" 25 سنة، طالبة بكلية آداب جامعة الإسكندرية، مسجاة أمام العقار سكنها وبها إصابات وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وبالعرض على مدير أمن الإسكندرية أمر بالإحالة للنيابة.
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انتحار طبيب بإلقاء نفسه من شرفة منزله في الإسكندرية

أقدم طبيب بشري في العقد الثامن من عمره، على الانتحار، مساء السبت، بإلقاء نفسه من شرفة منزله بالدور الثاني في منطقة جليم بشرق محافظة الإسكندرية، بسبب مروره بأزمة نفسية. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول ببلاغ يفيد بانتحار طبيب في شارع عبدالحميد الديب بمنطقة جليم شرق المدينة، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم ترافقهم سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة وجود جثة للمدعو "ع. أ. ح" 72 عامًا، طبيب بشري على المعاش، مسجاة أمام العقار المشار إليه.
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الداخلية تنتصر لهيبة الدولة بإزالة تعديات 4 محافظات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوازرة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها والتأكيد على هيبة الدولة ومبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال في ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وفق توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
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