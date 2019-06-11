رياضة

دي ليخت: المال ليس هدفي والمنافسة في برشلونة طبيعية

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت
انتهى موسم 2018- 2019 بالنسبة للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، ومع ذلك لم يحدد مدافع أياكس وجهته التالية في الموسم المقبل، وهناك الكثير من العروض من كبرى الأندية الأوروبية مقدمة إليه، إلا أنه أعلنها بوضوح بأنه لن يدخل الأمور المادية في حساباته عند تحديد الفريق الذي سينتقل إليه الموسم المقبل، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "المال ليس المشكلة، الأمر الأهم بالنسبة لي هو تحديد الفريق الذي سأنجح في البروز معه وخوض الكثير من المباريات رفقته".
وقال دي ليخت: "حتى الآن لا أعرف ماذا يقول قلبي لي، أثناء فترة إجازتي، سيكون بمقدوري التفكير جيدًا، وتحديد ما سأقوم به بشأن مستقلبي، لا أعرف متى سأعلن عن قراري، ولكني سأحصل على وقتي جيدًا". ويعد برشلونة من أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، ويحاول البرسا ضمه بعدما تعاقد مع زميله
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أحمد مرتضى: مواقع التواصل الاجتماعي تشعل الفتنة

أبدى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق سعادته الكبيرة بتجربة تطبيق تذكرتى، التى تعمل على خدمة الجماهير المصرية للحصول على تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تجربة تذكرتى جيدة أتمنى أن يستمر تطبيقها بعد كأس الأمم.. متفائل بنجاح مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية". كما تطرق عضو إدارة الزمالك السابق إلى التعصب بين جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك على مواقع التواصل الاجتماعى.
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أوبلاك يرغب في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

أعرب الحارس السلوفيني لفريق أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما انضم لصفوف الروخيبلانكوس في عام 2014 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وخاض منذ ذلك الحين 208 مباريات مع الفريق الإسباني، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 117 مباراة، ووفقًا لشبكة "ESPN"، فإن الحارس البالغ من العمر 26 عامًا تم التأكيد له أثناء تجديد تعاقده في وقت سابق من العام الجاري، بأن الفريق سيدعم صفوفه بقوة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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هشام توفيق: هذه خطتنا للاستثمار في نادي غزل المحلة

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توجه الشركات التابعة للوزارة، التي تمتلك أندية رياضية وفرق كرة قدم، للبحث عن مستثمرين لتطوير هذه الفرق والصعود بها للدوري الممتاز والمنافسة، وتفريغ موهوبين وصناعة نجوم مثل محمد صلاح. وأضاف -خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الإعلان عن تدشين جسر يربط بين مصر وإفريقيا- أن شركة غزل المحلة تجهز لتأسيس شركة كرة قدم لإدارة نشاط الكرة بالنادي، وأوضح أنه بالفعل عرض على أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مقترح تطوير النادي، وينتظر توصياته لبدء إجراءات التنفيذ في ضوء قانون الرياضة الجديد.
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دي ماريا 2018

دي ماريا: لا يستبعد الانتقال إلى برشلونة من أجل ميسي

لا يعد أنخيل دي ماريا صديقًا مقربًا وزميلًا في المنتخب الأرجنتيني للنجم ليونيل ميسي وحسب، بل من أشد المعجبين بقدراته الكروية أيضًا، ويكن دي ماريا احترامًا كبيرًا لميسي، لدرجة أنه يرحب بنسيان لعبه في صفوف ريال مدريد سابقًا والانضمام إلى برشلونة من أجله، وقال دي ماريا حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أحب كثيرًا اللعب إلى جوار ميسي، وأحب مشاهدته في التدريبات أيضًا، فعندما ترى ما يقوم به، تدرك أنه فريد من نوعه ومن المستحيل تفسيره، سبق وأن أتيحت لي فرصة الانضمام إلى برشلونة، ولكن لم يحدث ذلك".
ميسى

نجم ليفربول السابق: ميسي الأحق بالكرة الذهبية

كشف جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني هو الأقرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم والحصول على الكرة الذهبية، حيث أكد كاراجر في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن الكرة الذهبية لن يفوز بها لاعب مدافع؛ لأن هذا أمر ليس معتادًا في كرة القدم. وقال جيمي كاراجر خلال تصريحاته إنه يرى فان دايك يتقدم على ليونيل ميسي في سباق الكرة الذهبية عبر مواقع المراهنات لكن في تاريخ كرة القدم نادرًا عندما يحصل مدافع على هذه الجائزة.
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انخفاض قيمة نيمار بقرابة 100 مليون يورو

يتداول اسم نيمار في المواسم الأخيرة في الكثير من الصحف العالمية بسبب تصرفاته المثيرة للجدل والإصابات التي يتعرض لها، بصورة أكبر من تداول اسمه لما يقوم به داخل أرض الملعب، حيث عانى النجم البرازيلي في الآونة الأخيرة من الكثير من الصراعات مع زملائه في باريس سان جيرمان، كما يعاني من الكثير من المشكلات البدنية والأزمات الشخصية، آخرها اتهامه في قضية اغتصاب، وأتت إصابته الأخيرة في الكاحل لتحرمه من المشاركة في كوبا أمريكا هذا الشهر، ما دفع الكثير من الرعاة لإعادة التفكير في مركز النجم البرازيلي. وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
أياكس-ماتياس-دي ليخت

رونالدو يطالب دي ليخت بالانضمام إليه في يوفنتوس

أكد مدافع المنتخب الهولندي ماتياس دي ليخت طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منه الانضمام إليه في صفوف يوفنتوس، وذلك بعد مواجهة البرتغال أمس الأحد لنظيرتها هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، والذي حسمته البرتغال لصالحها بهدف نظيف، والتقطت عدسات الكاميرات عقبة نهاية المباراة وقوف دي ليخت إلى جانب رونالدو ودار بينهما حديث انتهى بضحك دي ليخت، وعن ذلك قال المدافع الهولندي: "طلب مني رونالدو الانضمام إلى يوفنتوس، وشعرت بالمفاجأة من هذا الطلب، وهذا سبب ضحكي، خاصة أنني لم أفهم كلامه في بداية الأمر".
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