دي ليخت: المال ليس هدفي والمنافسة في برشلونة طبيعية

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

ماتياس دي ليخت

انتهى موسم 2018- 2019 بالنسبة للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، ومع ذلك لم يحدد مدافع أياكس وجهته التالية في الموسم المقبل، وهناك الكثير من العروض من كبرى الأندية الأوروبية مقدمة إليه، إلا أنه أعلنها بوضوح بأنه لن يدخل الأمور المادية في حساباته عند تحديد الفريق الذي سينتقل إليه الموسم المقبل، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "المال ليس المشكلة، الأمر الأهم بالنسبة لي هو تحديد الفريق الذي سأنجح في البروز معه وخوض الكثير من المباريات رفقته".

وقال دي ليخت: "حتى الآن لا أعرف ماذا يقول قلبي لي، أثناء فترة إجازتي، سيكون بمقدوري التفكير جيدًا، وتحديد ما سأقوم به بشأن مستقلبي، لا أعرف متى سأعلن عن قراري، ولكني سأحصل على وقتي جيدًا". ويعد برشلونة من أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، ويحاول البرسا ضمه بعدما تعاقد مع زميله