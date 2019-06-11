الأرصاد تعلن طقس الغد.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 35شبين الكوم 23 34طنطا 23 33دمنهور 21 31الإسكندرية 22 29بلطيم 21 29مطروح 21 28السلوم 20 30سيوة 20 39بورسعيد 23 28دمياط 23 28الزقازيق 23 34الإسماعيلية 23 34السويس 24 34العريش 21 29رفح 20 29رأس سدر 22 36نخل 18 34نويبع 26 33طابا 22 34كاترين 16