التموين تطرح ليمون بأسعار مخفضة في القاهرة والجيزة

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

الليمون

أصدرت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بيانا، تعلن فيه عن طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، على أن يتم توفير كميات كبيرة من الليمون بسعر 45 جنيها للكيلوجرام، وأيضا سيتم طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مضيفا أنه يتم مد فروع ومنافذ الشركة بالسلع والمنتجات الغذائية أولا بأول في إطار الحرص على توفير المنتجات للمواطنين.

وأضافت الشركة، أن القابضة للصناعات الغذائية ستوفر السلع للشركات التابعة من خلال لجنة المشتريات المركزية بشكل مستمر. شهدت أسعار الليمون تراجعا طفيفا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 80 جنيها فى أغلب