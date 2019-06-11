بالإجماع.. مجلس الأمن يمدد حظر بيع الأسلحة في ليبيا

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

مجلس الأمن

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على تمديد حظر بيع الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدًا أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع المستمر". ومن المقرر أن يمنح القرار الجديد الدول الأعضاء في مجلس الأمن "صلاحيات في تفتيش السفن المشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا". من جانبه، دعا ممثل بريطانيا في مجلس الأمن، المقدم لمشروع القرار "ستيفن هيكي" جميع الأطراف المشاركة في النزاع في ليبيا إلى احترام حظر الأسلحة والالتزام بوقف إطلاق النار في جميع الأنحاء.

وقال "هيكي" في كلمته، إن "أي أسلحة تدخل ليبيا لن تؤدي إلا إلى تصعيد الصراع وتقليل احتمالات وقف إطلاق النار. وتشهد ليبيا اشتباكات مستمرة، لكنها تصاعدت في أبريل نيسان الماضي بعد بدء قوات شرق ليبيا التابع لخليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، التي تديرها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها