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بالإجماع.. مجلس الأمن يمدد حظر بيع الأسلحة في ليبيا

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على تمديد حظر بيع الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدًا أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع المستمر". ومن المقرر أن يمنح القرار الجديد الدول الأعضاء في مجلس الأمن "صلاحيات في تفتيش السفن المشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا". من جانبه، دعا ممثل بريطانيا في مجلس الأمن، المقدم لمشروع القرار "ستيفن هيكي" جميع الأطراف المشاركة في النزاع في ليبيا إلى احترام حظر الأسلحة والالتزام بوقف إطلاق النار في جميع الأنحاء.
وقال "هيكي" في كلمته، إن "أي أسلحة تدخل ليبيا لن تؤدي إلا إلى تصعيد الصراع وتقليل احتمالات وقف إطلاق النار. وتشهد ليبيا اشتباكات مستمرة، لكنها تصاعدت في أبريل نيسان الماضي بعد بدء قوات شرق ليبيا التابع لخليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، التي تديرها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها
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حقل-نفطي-في-ليبيا

حريق حقل نفط في ليبيا.. و30 ألف برميل خسائر يومية

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، أن حريقا نشب في مولد كهربائي بحقل السرير النفطي جنوب شرق ليبيا، ما يتسبب في خسارة تقدر بنحو 30 ألف برميل يوميا، فيما يبلغ الإنتاج الحالي لحقل السرير النفطي حوالي 155 ألف برميل في اليوم. وأضافت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "أحد المولدات الكهربائية بمحطة التجميع رقم 1 بحقل السرير قد توقف عن العمل نتيجة حريق نجم عن ارتفاع درجات الحرارة في ساعة مبكرة من يوم 9 يونيو 2019، تسبب في انخفاض في الإنتاج يقدر بحوالي 30 ألف برميل يوميا".
عصيان-السودان (2)

هل ينجح المجلس العسكري السوداني في إنهاء العصيان؟

رغم عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية، بدأ يلوح في الأفق توجه المعارضة السودانية إلى تعليق العصيان الذي بدأ منذ الأحد في الوقت الذي لم يتحقق فيه الهدف الرئيسي من العصيان وهو تسليم المجلس العسكري السلطة التي تسلمها منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير. تواصل العصيان الذي دعت إليه المعارضة للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لليوم الثاني على التوالي حيث ظلت شوارع الخرطوم خالية من المارة إلى حد كبير كما واصلت معظم المتاجر إغلاق أبوابها، وقامت مركبات عسكرية بدوريات في شوارع الخرطوم لحراسة المنشآت العامة مثل المستشفيات والمطار والوزارات.
اقتحام المسجد الأقصى 1

وزير الزراعة الإسرائيلي يقود مستوطنين لاقتحام الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، بقيادة وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوري أرئيل، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. وجاء في بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية، إن وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوري ارئيل برفقة مجموعة من المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وسط انتشار لقوات الاحتلال في ساحات الأقصى. ويقتحم المستوطنون يوميا -باستثناء الجمعة والسبت- المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، الذي تسيطر إسرائيل على مفاتيحه منذ احتلال القدس.
السودان

اتهام جديد من المهنيين السودانيين للمجلس العسكري

أصدر تجمع المهنيين السودانيين -ممثل قوى المعارضة- اليوم الثلاثاء، بيانا وجه فيه انتقادات جديدة للمجلس العسكري الانتقالي السوداني، متهما إياه بافتعال الفوضى وإصدار أوامر لميليشات الجنجويد لارتكاب هجمات ضد المواطنين الذين استجابوا للعصيان المدني، قائلا "تتواصل مجازر المجلس العسكري الانقلابي عبر مليشيات جنجويد المجرمة التي سحلت وبطشت دون أي وازع قانوني أو إنساني أو أخلاقي أو ديني أو سؤال ضمير، وفي ظل محاولات السلطة الباطشة افتعال الفوضى نتابع الأنباء المتواترة عن هجوم مليشيات الجنجويد على سوق منطقة دليج التي تقع بولاية وسط دارفور".
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هلال-رمضان

قد يكون الخميس.. دولتان عربيتان تستطلعان هلال العيد اليوم

حالة من الجدل الشديد صاحبت الإعلان عن رؤية هلال شهر شوال، مساء الإثنين، في عدد من الدول العربية والإسلامية، غلب على بعضها الطابع السياسي، حيث انقسمت عملية التحري إلى 3 اتجاهات، ما بين التأكيد أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك في دول، والإصرار على أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء هو غرة شوال في دول أخرى، وبينما كان فريق آخر متشككا، شهدت ليبيا تراجعا في موقفها، بينما شابت حالة من اللغط الرأي العام في مصر على مدى ساعتين تقريبا، وفي وسط هذا الجدل ما زالت هناك دول لم تستطلع هلال العيد، وستحسم أمرها اليوم، وقد يكون الخميس عيدهم.
هلال-رمضان

«الإفتاء الليبية» تتراجع: اليوم عيد الفطر

تراجعت ليبيا، قبل قليل، عما أعلنته بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر. وفى بيان لها أعلنت دار الإفتاء الليبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وجاء فى البيان: «بناء على اتصال رئيس المحكمة العليا بالمجلس الأعلى للقضاء فى الساعات الأخيرة من الليل مع فضيلة المفتى وإخباره إياه بأنه ثبتت لديهم شهادة برؤية الهلال وصلتهم من بعض المحاكم التابعة لهم عند منتصف الليل، فإن دار الإفتاء تعلن أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر».
انفجار-عبوة ناسفة (1)

إصابة 18 شخصًا في انفجار سيارتين ملغومتين بليبيا

قال مصدر طبي، صباح اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 18 شخصا أصيبوا في انفجار سيارتين ملغومتين استهدفتا وحدة عسكرية في مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود. وأوضح أحد السكان، أن السيارتين استهدفتا وحدة عسكرية تسمى بولهاطي تابعة لقوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" في وسط المدينة. وقال: "سمعنا التفجير الأول ولكن اعتقدنا أنه ألعاب نارية ومن ثم سمعنا التفجير الثاني"، في الوقت الذي أكد فيه ساكن آخر: "وجدنا الناس حول الوحدة العسكرية بولهاطي وكان هناك دخان أسود كثيف في السماء، اكتشفنا أنه تفجير سيارة مفخخة".
عبد الفتاح السيسى (3)

السيسي: لن نقبل بالسكوت عن العنف وإلصاقه بالإسلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر تحرص على المشاركة بفعالية فى كل المبادرات التى تطلقها منظمة التعاون الإسلامى إيمانا بحجم المسئولية والتحديات التى تتطلب وحدة الصف لمواجهة الموجة غير المسبوقة من التوتر السياسى والأمنى التى تجتاح العالم الإسلامى وتحوله من فضاء رحب إلى ساحة استقطاب ومصدر إساءة لديننا ومجتمعاتنا. وأضاف السيسى، خلال كلمته فى أعمال القمة الإسلامية، بمكة المكرمة، أن ظاهرة الإرهاب وانتشار خطاب الكراهية تأتى على رأس التحديات التى تواجه عالمنا الإسلامى والإنسانية، وهو ما يتطلب تكاتف الدول الإسلامية للقضاء على الإرهاب ومكافحة التطرف.
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