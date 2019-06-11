3 أفلام تدخل موقع التصوير قريبًا.. أبرزها «لص بغداد»

تحرير:ريهام عبدالوهاب ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

محمد إمام- فيلم لص بغداد

بعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، وانتهاء إجازة عيد الفطر يستعد عدد من الفنانين للعودة إلى مواقع التصوير من أجل الانتهاء من الأعمال التي توقفت بسبب انشغالهم بأعمالهم فى رمضان أو العيد، على رأسهم الفنان محمد إمام، الذى من المنتظر أن يستكمل تصوير فيلمه «لص بغداد» مع المخرج أحمد خالد موسى، والذى توقف بسبب انشغاله بمسلسل «هوجان» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، بينما يشاركه فى بطولة الفيلم الجديد كل من فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، محمد عبدالرحمن وياسمين رئيس.

كما يستأنف كل من الفنان أحمد عز والفنان أحمد فهمي تصوير باقي مشاهدهما فى فيلم «العارف» الأسبوع المقبل، مع المخرج أحمد علاء الديب، وكان الفيلم قد توقف لانشغال الأول بفيلم العيد «الممر» الذي بلغت إيراداته أمس 16 مليون جنيه، وانشغال الثاني بدراما رمضان التي شارك فيها بمسلسل «الواد