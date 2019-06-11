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3 أفلام تدخل موقع التصوير قريبًا.. أبرزها «لص بغداد»

تحرير:ريهام عبدالوهاب ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
محمد إمام- فيلم لص بغداد
محمد إمام- فيلم لص بغداد
بعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، وانتهاء إجازة عيد الفطر يستعد عدد من الفنانين للعودة إلى مواقع التصوير من أجل الانتهاء من الأعمال التي توقفت بسبب انشغالهم بأعمالهم فى رمضان أو العيد، على رأسهم الفنان محمد إمام، الذى من المنتظر أن يستكمل تصوير فيلمه «لص بغداد» مع المخرج أحمد خالد موسى، والذى توقف بسبب انشغاله بمسلسل «هوجان» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، بينما يشاركه فى بطولة الفيلم الجديد كل من فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، محمد عبدالرحمن وياسمين رئيس.
كما يستأنف كل من الفنان أحمد عز والفنان أحمد فهمي تصوير باقي مشاهدهما فى فيلم «العارف» الأسبوع المقبل، مع المخرج أحمد علاء الديب، وكان الفيلم قد توقف لانشغال الأول بفيلم العيد «الممر» الذي بلغت إيراداته أمس 16 مليون جنيه، وانشغال الثاني بدراما رمضان التي شارك فيها بمسلسل «الواد
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هل يطيح جون سينا بـ«ذا روك» من Fast & Furious؟

انضم المصارع الأمريكي الشهير جون سينا إلى فريق الجزء التاسع من سلسلة أفلام Fast & Furious، بحسب ما أعلنته شركة Universal، اليوم الثلاثاء. وصرح سينا، لمجلة Entertainment Weekly، عقب الإعلان، بأنه يعشق عالم السيارات كثيرا وهذا ما تعتمد عليه السلسلة بشكل أساس، ويقول سينا: "لديهم طريقة رائعة لسرد هذه القصص وجعلها ترتبط ارتباطا وثيقا بالعائلة بشكل جعلها ناجحة عالميا.. متفوقون على أنفسهم، أنا محاط بالعديد من الأشخاص الرائعين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة إنها حقا بيئة رائعة للتعلم".
فيلم-سبع-البرمبة

تقليد ساخر لمدحت شلبي بكواليس «سبع البرمبة» (فيديو)

ظهر الفنان رامز جلال فى مقطع فيديو عرضه برنامج "عرب وود"، المذاع على قناة روتانا سينما، من كواليس تصوير فيلم "سبع البرمبة" المشارك به فى موسم عيد الفطر، وهو يقول: "ومعانا النهاردة الكابتن مدحت شلبي هيقولنا رأيه في التصوير النهاردة.. إيه الأخبار يا كابتن مدحت"، وبعدها يظهر أحد الأشخاص يقلد الكابتن مدحت شلبي، ويقول بطريقته المعتادة "أقسملك بالله روعة الروعة بس كنت نايم شويتين، بس الراجل ده جاب دم من مناخيره يا جماعة وحاجة إيه كوستاليتا... يا نهار أبيض"، ليدخل رامز بعدها في نوبة من الضحك.
نجاح-الموجى

نجاح الموجي.. «هرم» الذي سخر من عمرو دياب وأنغام

في 11 يونيو عام 1945، ولد الفنان الراحل نجاح الموجي، في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ثم انتقل مع أسرته للعيش في حدائق القبة بالقاهرة، وأطلق عليه الأطفال لقب "قرقر" لنحافته الشديدة، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، كما حاول التقدم للمعهد العالي للفنون المسرحية عدة مرات لكنه فشل، اسمه الحقيقي "عبد المعطي" واستعار اسم "نجاح" من اسم شقيقه الأكبر لدعمه له، وبدأ حياته الفنية من خلال المسرح الجامعي، ثم من خلال العمل مع فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" بالستينيات وقدّم مسرحيات عدة.
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كازابلانكا (1)

أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

الكثيرون لا يفضلون دخول دور السينما فى الأعياد، والسبب الزحام الشديد الذى تشهده، فتكون مجبرًا على الوقوف لساعات طويلة أمام شباك التذاكر لشراء تذكرة لدخول الفيلم، وقد تصدم في النهاية بنفاد التذاكر، وتضطر إلى دخول فيلم آخر بدلا من العودة إلى المنزل بعد هذا العناء. وعكس المواسم السابقة، لم تتربع الكوميديا على عرش موسم عيد الفطر، بل كان الأكشن هو الذي كسب الرهان هذا العام، وكان اختيار الجمهور المفضل. وإذا كنت فى حيرة بشأن مشاهدة أى الأفلام الـ5 التي تعرض في السينمات حاليًا، هذا التقرير سيساعدك فى تحديد وجهتك.
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«هوجان» 23|محمد إمام يتاجر فى الآثار وينافس «اللباد»

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «هوجان»، علم «نور» تجسدها هاجر أحمد، بأن والدها «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، أنه تاجر آثار وهو من قتل والد «هوجان» يجسده محمد إمام، الذى طلب منها أن تتعاون معه لكي يكشف كل هذا، وأخبرته «لميس» تجسدها عايدة رياض، زوجها «كمال» بأن هناك علاقة بين «نور» و«هوجان»، لتغطى على موضوع التلاعب فى الحسابات بالشركة، وتحدث «كمال» مع «هوجان» وطلب منه أن يبعد عن ابنته ولا ينسى أنه مجرد حارس لها، وأخبره «هوجان» بأنه يريد أن يترك العمل معه، وهدده «كمال» بأنه إذا حاول كشف أى سر من أسراره سيقتله.
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«هوجان» 22.. محمد إمام يتحالف مع هاجر أحمد ضد والدها

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «هوجان» الكثير من الأحداث بداية من اشتعال الغيرة فى قلب «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، بعد أن تزوج عليها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ليعاقبها بعد أن أخفت عليه أنها حامل من «هوجان» وليس منه، ثم كذب «هوجان» على «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأخبره أنه قتل «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، لكنه أراد أن يعرف منه تفاصيل واقعة قتل والده وكل خبايا وأسرار عمله مع اللباد فى تجارة الآثار، وبالفعل أكد له «بهلول» أن «كمال» هو من قتل والده بعد أن طمع فى الآثار التي تتواجد أسفل منزله.
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محمد إمام عن صلاح عبد الله: أجمد ممثل في مصر

نشر الفنان محمد إمام على حسابه بموقع «تويتر» قبل قليل، صورة تجمعه بالفنان صلاح عبدالله من مسلسل «هوجان» بالحلقة الـ21، والتى ذهب فيها إليه لكي يقتله ويأخذ حقه منه، وعلق عليها: «أجمد ممثل فى مصر ده ولا إيه.. عمنا صلاح عبد الله.. بهلول الحمش»، ورد صلاح عبد الله عليه، قائلًا: «بتلِم الدور مع بهلول يا هوجان، خايف للمعلِم عليك يعلِم.. حبيبي يا حمادة مصر ولادة.. مش الأجمد ولا حاجة والله.. ولو بهلول حلو صحيح فأنت ليك نُصه ودى شهادة حق يا إمو»، وتفاعل الجمهور مع التغريد، وأبدو إعجابهم بشخصية «بهلول» التي يجسدها صلاح عبد الله خلال أحداث المسلسل.
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