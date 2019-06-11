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الموافقة على قانون إيجار الأماكن غير المخصصة للسكن

تنص المادة الثانية من القانون على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون
تحرير:أحمد جاد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الاحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني، على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية). وحذفت اللجنة قبل التصويت جملة "الأشخاص الاعتباريين" من عنوان مشروع القانون بالشكل الذى كان مقدما به من الحكومة، ووسعن نطاق تطبيقه لكى لا يقتصر فقط على الاشخاص الاعتباريين. وأرجع رئيس اللجنة ذلك خشية لعدم تعرض مشروع القانون بالصيغة المقدم بها من الحكومة لعدم الدستورية.
كما أرجع الأمر إلى إمكانية الطعن عليه كونه فرق في المراكز القانونية، ولم يحقق المساواة بين جميع المواطنين عند التطبيق.اقرأ أيضا| النواب يؤجل الموافقة على تعديل قانون ضريبة الدمغةوينص مشروع القانون، الذى رفضه 4 نواب ووافق عليه 12 نائبا، في مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة
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نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام يقبل التصالح مع البرلماني هاني الحناوي

أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن المستشار النائب العام، وجه أمرا لنيابة الهرم، بقبول المبلغ محل قضية النائب محمد هاني الحناوي، مع أحد المواطنين، ويأتي ذلك بعد أن اقترح على البرلمان أن يقوم النائب محمد هاني الحناوي، بتكليف أحد أقاربه "زوجته أو أحد أبناءه" بسداد مبلغ التصالح مليون و750 ألف جنيه للنيابة العامة، في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
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البرلمان يوافق نهائيا على قانون مكافحة المخدرات

وافق مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية، أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الي المواد المخدرة المجرم تداولها. وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أن المسلك التشريعي الراهن كان غير كافٍ بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة.
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البرلمان يؤجل رفع الحصانة عن محمد الحناوي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إيداع مبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه. وأكد رئيس المجلس أنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: "وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان". وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، خلافا حول موقف الحناوي، من رفع الحصانة.
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البرلمان يوافق نهائيا على قانون الهيئات القضائية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
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مجلس الدولة يتحفظ على قانون المحكمة الدستورية

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، رد مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين المكملة للدستور الخاصة بالجهات والهيئات القضائية، والتي من المقرر التصويت النهائي عليها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة للبرلمان. وتحفظ مجلس الدولة على في رده الموجه لمجلس النواب، على عدد من النقاط في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. وأوضح قسم التشريع خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
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«المحافظين» يقترح تحويل أرض المدابغ إلى حديقة عامة

تقدم النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن رغبة بعض المواطنين في تحويل أرض المدابغ بمصر القديمة إلى حديقة عامة. وقال «قرطام»، إن أرض المدابغ بمنطقة مصر القديمة تعتبر إحدى المناطق الآهلة بالسكان، فضلا عن كونها واحدة من أحياء القاهرة الكبرى، لذلك من الضرورى تحويلها إلى حديقة عامة، حتى تصبح متنفسا جيدًا للمواطنين، خاصة أن تلك المنطقة عانت طويلا من وجود المدابغ التي أثرت سلبًا على البيئة عن طريق تلوث الهواء بسبب روائح المدابغ، وما تركته من آثار سلبية على صحة المواطنين المقمين بها.
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رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: قريبا إصدار قانون جديد

«قانون جديد وليس تعديل»، هكذا أوضح دكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية في مصر، بشأن الحوار المجتمعي الذي أجري على قانون الجمعيات الأهلية، الذي أقره مجلس النواب، وأعاده رئيس الجمهورية مرة أخرى للتداول والنقاش وإجراء تعديلات عليه، بعدما لاقى رفض من قطاعات مختلفة. وأضاف عبد القوي أنه بعد المناقشات وإجراء جلسات حوار مجتمعي موسعة تم الأخذ بالمقترحات التي جاءت من خلالها تم إعداد مشروع قانون من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وتم عرضه على مجلس الوزراء.
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العبد: جهود كبيرة يبذلها الأزهر لتطوير الخطاب الديني

قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن المؤسسات الدينية في مصر على رأسها الأزهر يبذلون جهودا كبيرة في تطوير وتجديد الخطاب الديني، مضيفا أن اللجنة تضع هذه القضية على رأس الأولويات وتتابع كل المجهودات التى تتم فيها، مؤكدا أن الأزهر يعبر عن وسطية وسماحة الإسلام وعن الاعتدال، وهو قبلة العلم ويرفع اسم مصر عاليا أمام العالم كله، مشيرًا إلى أن مواجهة الفتاوى المتطرفة والشاذة التى تثير البلبلة والفتنة فى المجتمع تعد إحدى وسائل تجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن ضبط الفتوى أمر ضرورى، ولا يجوز أن تصدر فتاوى من غير المتخصصين.
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