الموافقة على قانون إيجار الأماكن غير المخصصة للسكن

تنص المادة الثانية من القانون على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون

تحرير:أحمد جاد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الاحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني، على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية). وحذفت اللجنة قبل التصويت جملة "الأشخاص الاعتباريين" من عنوان مشروع القانون بالشكل الذى كان مقدما به من الحكومة، ووسعن نطاق تطبيقه لكى لا يقتصر فقط على الاشخاص الاعتباريين. وأرجع رئيس اللجنة ذلك خشية لعدم تعرض مشروع القانون بالصيغة المقدم بها من الحكومة لعدم الدستورية.

كما أرجع الأمر إلى إمكانية الطعن عليه كونه فرق في المراكز القانونية، ولم يحقق المساواة بين جميع المواطنين عند التطبيق.اقرأ أيضا| النواب يؤجل الموافقة على تعديل قانون ضريبة الدمغةوينص مشروع القانون، الذى رفضه 4 نواب ووافق عليه 12 نائبا، في مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة