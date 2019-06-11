استقرار أسعار الدولار اليوم.. ويتراجع في 3 بنوك

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

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شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.69 جنيه، ونحو 16.79 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. ويقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.74 و16.84 للبيع، بينما بلغ أقل سعر لبيع الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية وبنك عودة ليسجل نحو 16.77 جنيه، و16.67 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك المشرق، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، وبنك كريدي أجريكول 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع. كما سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وبنك بلوم، وبنك