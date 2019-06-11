رياضة

بسبب صورة مع محمد صلاح.. أمينة خليل ترند على تويتر

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م
أمينة خليل
أمينة خليل
دخل هاشتاج الفنانة أمينة خليل بطلة مسلسل قابيل الذي عرض في شهر رمضان الماضي قائمة تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاء في المركز الثالث، بعدما نشرت صورة لها برفقة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في الجونة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، حيث علقت على الصورة "كان شرف ليا". وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعيد نشرها أكثر من مرة عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر مع تعليقات مختلفة، كما حظيت الصورة بأكثر من 300 ألف إعجاب عبر حساب أمينة خليل على إنستجرام.
وكانت أمينة قد علقت على الصورة: "كان الشرف ليا"، وجاءت الصورة خلال وجود كل منهما في الجونة، لقضاء عطلة صيفية، بينما يستعد محمد صلاح للانضمام للمنتخب الوطني للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، علمًا بأن المنتخب وقع على رأس المجموعة الأولى، التي
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أحمد مرتضى منصور

أحمد مرتضى: مواقع التواصل الاجتماعي تشعل الفتنة

أبدى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق سعادته الكبيرة بتجربة تطبيق تذكرتى، التى تعمل على خدمة الجماهير المصرية للحصول على تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تجربة تذكرتى جيدة أتمنى أن يستمر تطبيقها بعد كأس الأمم.. متفائل بنجاح مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية". كما تطرق عضو إدارة الزمالك السابق إلى التعصب بين جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك على مواقع التواصل الاجتماعى.
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أوبلاك يرغب في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

أعرب الحارس السلوفيني لفريق أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما انضم لصفوف الروخيبلانكوس في عام 2014 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وخاض منذ ذلك الحين 208 مباريات مع الفريق الإسباني، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 117 مباراة، ووفقًا لشبكة "ESPN"، فإن الحارس البالغ من العمر 26 عامًا تم التأكيد له أثناء تجديد تعاقده في وقت سابق من العام الجاري، بأن الفريق سيدعم صفوفه بقوة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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هشام توفيق: هذه خطتنا للاستثمار في نادي غزل المحلة

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توجه الشركات التابعة للوزارة، التي تمتلك أندية رياضية وفرق كرة قدم، للبحث عن مستثمرين لتطوير هذه الفرق والصعود بها للدوري الممتاز والمنافسة، وتفريغ موهوبين وصناعة نجوم مثل محمد صلاح. وأضاف -خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الإعلان عن تدشين جسر يربط بين مصر وإفريقيا- أن شركة غزل المحلة تجهز لتأسيس شركة كرة قدم لإدارة نشاط الكرة بالنادي، وأوضح أنه بالفعل عرض على أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مقترح تطوير النادي، وينتظر توصياته لبدء إجراءات التنفيذ في ضوء قانون الرياضة الجديد.
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محمد-صلاح (2)

محمد صلاح يواصل الاستجمام بصيد السمك

واصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي الاستعراض، صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، حيث نشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات، ويقضي صلاح عطلته عقب نهاية الموسم مع ليفربول، في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل.
محمد-صلاح

محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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زوجة متعب تنشر صور ابنتيها مع محمد صلاح

نشرت يارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب نجم الفريق الأول بالنادى الأهلى السابق، صورا لابنتيها مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى، خلال العطلة التي يقضيها الأخير في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل. وتقابل متعب مع صلاح في الجونة أثناء قضاء الثنائى عطلتهما، وظهرت يارا نعوم برفقة زوجها مهاجم الأهلى السابق عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام.
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الجونة تجمع بين عماد متعب ومحمد صلاح (صورة)

نشر عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق، صورة تجمعه بالدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال العطلة التي يقضيها الأخير في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل. واستبعد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، محمد صلاح من الودية الأولى للفراعنة المقرر لها يوم الخميس المُقبل أمام منتخب تنزانيا في إطار استعدادات الفراعنة للبطولة الإفريقية، حيث سيواجه منتخب غينيا يوم 16 يونيو الجاري.
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