بسبب صورة مع محمد صلاح.. أمينة خليل ترند على تويتر

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م

أمينة خليل

دخل هاشتاج الفنانة أمينة خليل بطلة مسلسل قابيل الذي عرض في شهر رمضان الماضي قائمة تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاء في المركز الثالث، بعدما نشرت صورة لها برفقة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في الجونة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، حيث علقت على الصورة "كان شرف ليا". وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعيد نشرها أكثر من مرة عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر مع تعليقات مختلفة، كما حظيت الصورة بأكثر من 300 ألف إعجاب عبر حساب أمينة خليل على إنستجرام.

وكانت أمينة قد علقت على الصورة: "كان الشرف ليا"، وجاءت الصورة خلال وجود كل منهما في الجونة، لقضاء عطلة صيفية، بينما يستعد محمد صلاح للانضمام للمنتخب الوطني للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، علمًا بأن المنتخب وقع على رأس المجموعة الأولى، التي