النواب يوافق على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

نائب: نحن بالصعيد حائرون في الفترة الأخيرة بين إدارة هيئة تنمية الصعيد والمحافظات والوزارات.. ونائبة تتسائل: هل الهيئة أدرجت كخدمية أم اقتصادية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية الصعيد، وبعد مطالبات برلمانية للحكومة بزيادة الاهتمام بالتنمية في الصعيد، طالب رئيس اللجنة، بضرورة استماع الحكومة لمقترحات نواب الشعب في الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المحافظات، مؤكدا على أن النواب هم الأكثر معرفة باحتياجات محافظاتهم وطرق التنمية المثلي فيها. وخلال الاجتماع، انتقد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خطة الحكومة في تنمية الصعيد.
وقال عمر: "مش هيبقي في تنمية في الصعيد من غير البدء في أسيوط لأنها في وسط الصعيد وبها جامعة". من جانبه، قال اللواء ممثل وزارة المالية في هيئة تنمية الصعيد، خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب، إن خطط تنمية الصعيد لم تفشل بل تم العمل على إفشالها، قائلا: "الخطط لم تفضل بل أُفشلت، ونعمل على تحقيق التنمية
وقال عمر: "مش هيبقي في تنمية في الصعيد من غير البدء في أسيوط لأنها في وسط الصعيد وبها جامعة". من جانبه، قال اللواء ممثل وزارة المالية في هيئة تنمية الصعيد، خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب، إن خطط تنمية الصعيد لم تفشل بل تم العمل على إفشالها، قائلا: "الخطط لم تفضل بل أُفشلت، ونعمل على تحقيق التنمية في محافظات الصعيد وفق خطط مرحلية، كما أنه لا يمكن الحكم بالفشل على الخطط المبنية على منهج علمي كما هو الحال فيما نقوم به".
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من جانبه، عبر النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة: "إننا كنواب للصعيد حائرون في الفترة الأخيرة بين إدارة الهيئة والمحافظات والوزارات"، متسائلا عن أهداف الهيئة، وكيف يمكن تحقيقها وهل ستعمل في شكل مستقل؟ وهل توصيفها سيؤدي لتشابك في الاختصاصات مع جهات أخرى أم لا؟، مضيفا: "بقالنا 3 سنين منذ إعلان إنشاء الهيئة وصدور قانونها ولم نري أي شئ حتى الآن". ورد ممثل هيئة تنمية الصعيد بأن الهيئة بالفعل تعمل بشكل منتظم منذ صدور قانون تأسيسها وأنها وضعت خططا.
من ناحيتها، تساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عن هل هيئة تنمية الصعيد أدرجت كهيئة خدمية أم اقتصادية؟. رد ممثل الهيئة مؤكدا على أن الهيئة خدمية وليست اقتصادية.
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وينص التعديل على قانون هيئة تنمية الصعيد، المقدم من الحكومة، والذى يضيف ممثل وزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، كما ينص التعديل على أن يستبدل بنص البند 2 من المادة 7 من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، النص الآتي:
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
1- رئيس مجلس الإدارة.
2- ممثلو الوزارات التالي ذكرها من الدرجة الممتازة: الدفاع والإنتاج الحربى، التنمية المحلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الموارد المائية والرى، الاستثمار والتعاون الدولى، الداخلية.
3- ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
4- ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
5- ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
6- ثلاثة من ذوي الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.
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ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية قرارا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم. ويحضر المحافظون الاجتماعات التي تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم، ويكون لهم صوت معدود.
يذكر أنه في فبراير الماضي، أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد لمدة 3 سنوات، برئاسة اللواء سامي حسن منصور الشناوي وعضوية: اللواء أركان حرب صلاح حلمي عبد المطلب ممثلا لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، الدكتور عصام جلال حسن شعت ممثلا لوزارة التنمية المحلية، محمد بكر محمود بكر ممثلا لوزارة المالية، الدكتور محمد فتحي حافظ صقر ممثلا لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أسامة محمد حسين الظاهر ممثلا لوزارة الموارد المائية والري. (التفاصيل)