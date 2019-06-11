النواب يوافق على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

نائب: نحن بالصعيد حائرون في الفترة الأخيرة بين إدارة هيئة تنمية الصعيد والمحافظات والوزارات.. ونائبة تتسائل: هل الهيئة أدرجت كخدمية أم اقتصادية؟

تحرير:أحمد جاد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

صعيد مصر - صورة أرشيفية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية الصعيد، وبعد مطالبات برلمانية للحكومة بزيادة الاهتمام بالتنمية في الصعيد، طالب رئيس اللجنة، بضرورة استماع الحكومة لمقترحات نواب الشعب في الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المحافظات، مؤكدا على أن النواب هم الأكثر معرفة باحتياجات محافظاتهم وطرق التنمية المثلي فيها. وخلال الاجتماع، انتقد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خطة الحكومة في تنمية الصعيد.

وقال عمر: "مش هيبقي في تنمية في الصعيد من غير البدء في أسيوط لأنها في وسط الصعيد وبها جامعة". من جانبه، قال اللواء ممثل وزارة المالية في هيئة تنمية الصعيد، خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب، إن خطط تنمية الصعيد لم تفشل بل تم العمل على إفشالها، قائلا: "الخطط لم تفضل بل أُفشلت، ونعمل على تحقيق التنمية