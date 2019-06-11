رياضة

هشام توفيق: هذه خطتنا للاستثمار في نادي غزل المحلة

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
غزل المحلة
غزل المحلة
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توجه الشركات التابعة للوزارة، التي تمتلك أندية رياضية وفرق كرة قدم، للبحث عن مستثمرين لتطوير هذه الفرق والصعود بها للدوري الممتاز والمنافسة، وتفريغ موهوبين وصناعة نجوم مثل محمد صلاح. وأضاف -خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الإعلان عن تدشين جسر يربط بين مصر وإفريقيا- أن شركة غزل المحلة تجهز لتأسيس شركة كرة قدم لإدارة نشاط الكرة بالنادي، وأوضح أنه بالفعل عرض على أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مقترح تطوير النادي، وينتظر توصياته لبدء إجراءات التنفيذ في ضوء قانون الرياضة الجديد.
وواصل هشام توفيق: "المقترح ينص على تأسيس شركة كرة قدم لإدارة النادي، يساهم فيها مستثمر من القطاع الخاص، ويستعين بخبرة عالمية من هولندا أو البرتغال لتنفيذ المشروع، ومُقترح أن تكون حصة فريق غزل المحلة في حدود 25% تقريبا من إجمالي المشروع، ويتولى الشريك تطوير الاستاد وملعب التدريب وفريق الكرة، وتأسيس أكاديميات
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أحمد مرتضى: مواقع التواصل الاجتماعي تشعل الفتنة

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أوبلاك يرغب في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

أعرب الحارس السلوفيني لفريق أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما انضم لصفوف الروخيبلانكوس في عام 2014 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وخاض منذ ذلك الحين 208 مباريات مع الفريق الإسباني، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 117 مباراة، ووفقًا لشبكة "ESPN"، فإن الحارس البالغ من العمر 26 عامًا تم التأكيد له أثناء تجديد تعاقده في وقت سابق من العام الجاري، بأن الفريق سيدعم صفوفه بقوة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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بسبب صورة مع محمد صلاح.. أمينة خليل ترند على تويتر

دخل هاشتاج الفنانة أمينة خليل بطلة مسلسل قابيل الذي عرض في شهر رمضان الماضي قائمة تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاء في المركز الثالث، بعدما نشرت صورة لها برفقة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في الجونة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، حيث علقت على الصورة "كان شرف ليا". وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعيد نشرها أكثر من مرة عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر مع تعليقات مختلفة، كما حظيت الصورة بأكثر من 300 ألف إعجاب عبر حساب أمينة خليل على إنستجرام.
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بسبب صورة مع محمد صلاح.. أمينة خليل ترند على تويتر

دخل هاشتاج الفنانة أمينة خليل بطلة مسلسل قابيل الذي عرض في شهر رمضان الماضي قائمة تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاء في المركز الثالث، بعدما نشرت صورة لها برفقة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في الجونة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، حيث علقت على الصورة "كان شرف ليا". وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعيد نشرها أكثر من مرة عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر مع تعليقات مختلفة، كما حظيت الصورة بأكثر من 300 ألف إعجاب عبر حساب أمينة خليل على إنستجرام.
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تعرف على سعر هاتف صلاح الجديد المطلي بالذهب (صور)

أهدت شركة أبل الأمريكية، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، هاتفا "آى فون" مطليا بالذهب، وذلك عقب قيادته للريدز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، بعد التغلب على توتنهام هوتسبير، بهدفين نظيفين، على استاد واندا ميتروبوليتانو، لنادي أتليتكو مدريد الإسباني، وبقيادة الحكم الدولي السلوفيني صاحب الـ43 عامًا دامير سكومينا، علمًا بأن محمد صلاح أحرز هدف الريدز الأول في الدقيقة الثانية، ثم أضاف زميله البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني، ليتوج الليفر باللقب للمرة السادسة في تاريخه.
محمد-صلاح.

شركة عالمية تهدي صلاح موبايل مطلي بالذهب عيار 24 (صور)

أهدت شركة أبل الأمريكية، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، هاتف آى فون مطلي بالذهب، وذلك عقب قيادته للريدز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، بعد التغلب على توتنهام هوتسبير، بهدفين نظيفين، على استاد واندا ميتروبوليتانو، معل نادي أتلتيتكو مدريد الإسباني، وبقيادة الحكم الدولي السلوفيني صاحب الـ43 عامًا دامير سكومينا، علمًا بأن محمد صلاح أحرز هدف الريدز الأول في الدقيقة الثاينة، ثم أضاف زميله البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني، ليتوج الليفر باللقب للمرة السادسة في تاريخه.
محمد-صلاح‎

كيف سيؤمن المنتخب الوطني محمد صلاح؟

وضع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني برنامجًا خاصًا لمحمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول، حيث تم تخصيص فرد أمن مرافق له وقت الخروج من الفندق للملعب فى ظل الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع على نجم ليفربول، وثالث أفضل لاعب فى العالم، إلى جانب وضع الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، برنامجًا تدريبيًا خاصًا به بعد حصوله على راحة سلبية عقب مباراته يوم 1 يونيو أمام توتنهام هوتسبير بنهائى دورى أبطال أوروبا والذى توج به ليفربول، وأحرز نجم الفراعنة هدف الريدز الأول ثم أضاف زميله البلجيكي أوريجي الهدف الثاني ليتوج الليفر باللقب السادس في تاريخه.
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