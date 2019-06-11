هشام توفيق: هذه خطتنا للاستثمار في نادي غزل المحلة

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

غزل المحلة

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توجه الشركات التابعة للوزارة، التي تمتلك أندية رياضية وفرق كرة قدم، للبحث عن مستثمرين لتطوير هذه الفرق والصعود بها للدوري الممتاز والمنافسة، وتفريغ موهوبين وصناعة نجوم مثل محمد صلاح. وأضاف -خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الإعلان عن تدشين جسر يربط بين مصر وإفريقيا- أن شركة غزل المحلة تجهز لتأسيس شركة كرة قدم لإدارة نشاط الكرة بالنادي، وأوضح أنه بالفعل عرض على أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مقترح تطوير النادي، وينتظر توصياته لبدء إجراءات التنفيذ في ضوء قانون الرياضة الجديد.

وواصل هشام توفيق: "المقترح ينص على تأسيس شركة كرة قدم لإدارة النادي، يساهم فيها مستثمر من القطاع الخاص، ويستعين بخبرة عالمية من هولندا أو البرتغال لتنفيذ المشروع، ومُقترح أن تكون حصة فريق غزل المحلة في حدود 25% تقريبا من إجمالي المشروع، ويتولى الشريك تطوير الاستاد وملعب التدريب وفريق الكرة، وتأسيس أكاديميات