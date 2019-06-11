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محافظ الشرقية يقيل رئيسي ههيا وأبو كبير للتقاعس

تحرير:إسلام عبدالخالق ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإقالة صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو كبير، واللواء أسامة عايش رئيس مركز ومدينة ههيا، وعزلهما من مهام منصبيهما؛ بدعوى تقاعسهما عن آداء عملهما. وأوضح أن رئيس مدينة ههيا لم ينفذ التعليمات والتكليفات الصادرة بشأن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد أراضي أملاك الدولة وطلاء واجهات المباني. جاء ذلك بعد ساعات قليلة من جولة «غراب» بمركز ههيا، والتي أسفرت عن إزالة قاعة أفراح مخالفة صدر لها قرار إزالة منذ ست سنوات، وتقاعس رئيس المدينة عن تنفيذ القرار.
وقال، إن رئيس مدينة أبو كبير، لم يلتزم بالتنبيهات المتكررة بضرورة تشغيل مصنع إعادة تدوير القمامة، والذي من شأنه خدمة البيئة والقضاء على المقالب العشوائية والتخلص من تراكمات القمامة في الشوارع، فضلًا عن تقاعسه في رصف الطرق الداخلية للمدينة وعدم متابعته إنهاء أعمال المرافق ورد الشيء لأصله. المحافظ دعا
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نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام يقبل التصالح مع البرلماني هاني الحناوي

أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن المستشار النائب العام، وجه أمرا لنيابة الهرم، بقبول المبلغ محل قضية النائب محمد هاني الحناوي، مع أحد المواطنين، ويأتي ذلك بعد أن اقترح على البرلمان أن يقوم النائب محمد هاني الحناوي، بتكليف أحد أقاربه "زوجته أو أحد أبناءه" بسداد مبلغ التصالح مليون و750 ألف جنيه للنيابة العامة، في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
ادمان-ادوية-مخدرات (3)

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مكافحة المخدرات

وافق مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية، أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الي المواد المخدرة المجرم تداولها. وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أن المسلك التشريعي الراهن كان غير كافٍ بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة.
مجلس-النواب (3)

البرلمان يؤجل رفع الحصانة عن محمد الحناوي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إيداع مبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه. وأكد رئيس المجلس أنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: "وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان". وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، خلافا حول موقف الحناوي، من رفع الحصانة.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الهيئات القضائية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
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سيارة -اسعاف

الكشف على طالبة حرقتها زميلتاها بـ«بنزين» قبل الامتحان بالشرقية

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمر الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتوقيع الكشف الطبي على طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، بالتعليم الأزهري؛ بعدما تقدمت ببلاغ تتهم فيه طالبتين من زميلاتها بالتسبب في حرقها لغيرتهن منها بسبب تفوقها في استذكار دروسها، وذلك حال استقلالها إحدى السيارات الأجرة برفقتهن، حيث سكبنَّ عليها بنزين، وذلك بالقرب من منزلها بناحية جزيرة «النص» التابعة لدائرة مركز ومدينة فاقوس.
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محافظ الشرقية يأمر بإزالة قاعة أفراح غير مرخصة (صور)

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، بإزالة قاعة أفراح تحت الإنشاء وبدون ترخيص في شارع كوبري البحر بمدينة ههيا. جاء ذلك خلال جولة محافظ الشرقية في مركز ومدينة ههيا، إذ تلاحظ أعمال إنشاء قاعة بالمخالفة بطريق كوبري البحر التابع لدائرة المركز، وبدون الحصول على ترخيص من مجلس المدينة، ما تتسبب في غلق الشارع أمام حركة السيارات ليصدر المحافظ أوامره إلى رئيس مركز ومدينة ههيا بالإزالة الفورية للقاعة وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

غش بالماستر كارد.. 5 محاضر في أول يوم للثانوية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للشعبة العامة، حيث أدى الامتحان أربعة وأربعين ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين طالب وطالبة، موزعين على مائة واثنين وعشرون لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، وشهدَّ اليوم عدد من ست حالات إغماء بين الطلاب داخل عدد من اللجان.
الثانوية-العامة-فى-البحيرة (3)

7 حالات إغماء لمدرس و6 طلاب «ثانوية» في الشرقية

رصدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، سبع حالات إغماء، جميعها داخل لجان الامتحان، حيث أصيب ثلاثة طلاب بحالات إغماء داخل لجنة مدرسة «السادات» الثانوية بنين، التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، ولجنتي امتحان بمدينة الزقازيق، إحداهما تابعة لإدارة شرق التعليمية، وذلك في أثناء تأديتهم الامتحان، وجرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة من لجان الامتحان بواسطة سيارات الإسعاف، وذلك لتلقي الإسعافات اللازمة لإفاقتهم.
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