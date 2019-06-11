محافظ الشرقية يقيل رئيسي ههيا وأبو كبير للتقاعس

تحرير:إسلام عبدالخالق ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

محافظ الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإقالة صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو كبير، واللواء أسامة عايش رئيس مركز ومدينة ههيا، وعزلهما من مهام منصبيهما؛ بدعوى تقاعسهما عن آداء عملهما. وأوضح أن رئيس مدينة ههيا لم ينفذ التعليمات والتكليفات الصادرة بشأن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد أراضي أملاك الدولة وطلاء واجهات المباني. جاء ذلك بعد ساعات قليلة من جولة «غراب» بمركز ههيا، والتي أسفرت عن إزالة قاعة أفراح مخالفة صدر لها قرار إزالة منذ ست سنوات، وتقاعس رئيس المدينة عن تنفيذ القرار.

وقال، إن رئيس مدينة أبو كبير، لم يلتزم بالتنبيهات المتكررة بضرورة تشغيل مصنع إعادة تدوير القمامة، والذي من شأنه خدمة البيئة والقضاء على المقالب العشوائية والتخلص من تراكمات القمامة في الشوارع، فضلًا عن تقاعسه في رصف الطرق الداخلية للمدينة وعدم متابعته إنهاء أعمال المرافق ورد الشيء لأصله. المحافظ دعا