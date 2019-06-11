كيف تحاول فلسطين التأثير على الانتخابات الإسرائيلية؟

انتخابات جديدة ستشهدها إسرائيل، بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي، وتحاول السلطة الفلسطينية التدخل في الانتخابات بالتأثير على الأحزاب العربية.

تحرير:أحمد سليمان ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

منذ الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي عقدت في أبريل الماضي، أجرى كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية محادثات مع رؤساء البلديات والنشطاء السياسيين من عرب الداخل لاستكشاف إمكانية التعاون معهم. حيث تحاول السلطة الفلسطينية تعزيز التعاون السياسي اليهودي العربي في إسرائيل، إما عن طريق إقامة حزب جديد أو عن طريق دعم حزب "ميرتس" اليساري. إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لم يتواصل في الأشهر الأخيرة مع رؤساء الأحزاب العربية الإسرائيلية، بسبب عدم رضا رام الله عن قرارهم بتفكيك القائمة المشتركة التي شاركوا فيها في انتخابات عام 2015.

ولذلك، يسعى قادة الأحزاب للحصول على توضيحات من عباس بشأن ما يجري بحثه بالضبط، وفقا لما ذكرته صحيفة "هاآرتس" العبرية. حيث أشارت إلى أن أعضاء لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، التابعة للسلطة الفلسطينية برئاسة محمد المدني المقرب من عباس، هم من يرأسون المحادثات، إلا أن اللجنة تنفي رسميًا المشاركة فيها. عضو

ولذلك، يسعى قادة الأحزاب للحصول على توضيحات من عباس بشأن ما يجري بحثه بالضبط، وفقا لما ذكرته صحيفة "هاآرتس" العبرية.

حيث أشارت إلى أن أعضاء لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، التابعة للسلطة الفلسطينية برئاسة محمد المدني المقرب من عباس، هم من يرأسون المحادثات، إلا أن اللجنة تنفي رسميًا المشاركة فيها.

عضو الكنيست السابق طالب الصانع، الناشط في اللجنة، قال إن المحادثات ليس لها صلة مباشرة بالسلطة الفلسطينية، لكنه أضاف أن رام الله تراقب السياسة الإسرائيلية ولم تخف خيبة أملها من الأحزاب العربية بشأن حل القائمة المشتركة.

وأضاف أن "الأحزاب العربية تركز على الساحة العربية الداخلية، ونعتقد أنه إذا كنت تطمح إلى التغيير وممارسة نفوذ حقيقي، فهناك مجال للتعاون على أساس أوسع بكثير".

إلا أنه أكد أنه في الوقت الحالي لا تزال الفكرة في مرحلة الاستكشاف، لأن أي خطوات عملية سيتعين عليها الانتظار حتى تقرر الأطراف العربية ما إذا كانت ستعيد تشكيل القائمة المشتركة أم لا، وهي خطوة كانوا يفكرون فيها قبل الانتخابات الجديدة المقرر لها سبتمبر المقبل.

من جانبه أكد شعاع منصور عمدة بلدية "الطيبة‎" أن أعضاء لجنة السلطة الفلسطينية سألوه عما إذا كان يرغب في الترشح كجزء من حزب يهودي عربي جديد.

وأضاف أنه تمت دعوته إلى مناقشة القضية التي من المقرر أن تجري في رام الله وكذلك في المراكز الإسرائيلية الأخرى مثل منظمة "جفعات حفيفا".

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إلا أن منصور قال إنه ليس لديه مصلحة في الترشح للكنيست، وعلى أي حال يفضل إعادة بناء القائمة المشتركة، "لأننا في هذه المرحلة، لسنا مستعدين لحزب جديد".

ونقلت الصحيفة العبرية عن ناشط أكاديمي وسياسي عربي معروف، طلب عدم الكشف عن هويته خوفا من الإضرار بعلاقاته برام الله، قوله إنه شارك في المحادثات، وأشار إلى أنه يعتقد أن السلطة الفلسطينية مهتمة بتقوية حزب "ميرتس" أكثر من دعم الأحزاب العربية.

أحد هذه الأحزاب، هو "حداش"، الذي يُعرّف نفسه رسميا كحزب يهودي عربي، إلا أن المشاركين في المحادثات قالوا إنهم لا يرون أنه سيكون وسيلة مناسبة، لأنه يوجه خطابه إلى الناخبين العرب بشكل أساسي.

وقال أحد المشاركين: "يجب على أي شخص يريد التغيير الحقيقي أن يسعى لبناء شراكة حقيقية، وبالتالي فإن الاتجاه هو الذهاب لتشكيل حزب جديد".

وفي السياق نفسه قال عيسوي فريج عضو الكنيست عن حزب "ميرتس" إنه على دراية بالمحادثات المتعلقة بتكوين قائمة يهودية عربية، لكنه غير متأكد من أنها حقيقية أو تهدف فقط إلى الضغط على الأحزاب العربية، وأضاف أن الحزب مشغول حاليًا بالانتخابات التمهيدية، "لذا فهو ليس مستعدا لمناقشة أي مشروع من هذا القبيل".

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وأكد أن مسؤولي السلطة الفلسطينية حاولوا حشد الدعم لحزب "ميرتس" داخل المجتمع العربي في إسرائيل قبل انتخابات أبريل أيضا، "كانت هناك محادثات مع كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وطالب الصانع؛ وطلبوا من الجميع الضغط لدعم الحزب"، وأضاف أنه "كانت هناك أيضًا محاولات لاستكشاف إمكانية حجز مكان لمرشح عربي في القائمة، لكننا أوضحنا أنه لن ينجح".

وأشارت "هاآرتس" إلى أن كبار الأعضاء في الأحزاب العربية، بالإضافة إلى اللجنة العربية العليا للمراقبة، وهي منظمة تضم أعضاء الكنيست ورؤساء البلديات العرب، حذروا السلطة الفلسطينية من أن تدخلها قد يقوض الأحزاب العربية .

حيث قال مسؤول كبير في حزب "حداش تعال" إن التوتر بين الطرفين ينبع من نظر السلطة الفلسطينية للسياسة الإسرائيلية من خلال منظور الاحتلال فقط، بينما تتجاهل المخاوف الأخرى للمجتمع العربي في إسرائيل.

وأضاف: "كانت هناك دائما مشاورات بين قادة المجتمع العربي في إسرائيل والقيادة الفلسطينية، لكنها لم ترق إلى مستوى الدعوى لتأسيس حزب جديد".

وأشار إلى أن "تأسيس إطار سياسي يهودي عربي كان مطروحا منذ عدة سنوات، بالنظر إلى حل القائمة المشتركة، وحصلت الفكرة على دعم القيادة الفلسطينية، لكن يبدو أن الانتخابات المبكرة قد غيرت الوضع وأفسدت الخطة".

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وأضاف مسؤول كبير آخر في حزب "حداش"، وهو أيضا عضو بارز في لجنة المراقبة العربية العليا، أن أعضاء الأحزاب العربية تقرأ الخريطة السياسية بطريقة مختلفة عن السلطة الفلسطينية.

وقال "ليس الأمر أن السلطة الفلسطينية تقف إلى جانب المعسكر الديمقراطي بينما نحن متطرفون نعارض التعاون، لكننا نقرأ الخريطة بشكل أوسع يشمل الجانب اليهودي والجانب العربي، ونفهم أن الوقت ليس مناسبا لخطوة درامية مثل تلك التي تريدها السلطة الفلسطينية، كما أوضحنا في كل فرصة أننا سندعم أي ترتيب ينهي الاحتلال".

وكانت لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي التابعة للسلطة الفلسطينية قد قالت إن أنشطة الأحزاب العربية شأن إسرائيلي داخلي، وليس للسلطة الفلسطينية أو اللجنة أي مصلحة في التدخل فيه.

إلا أن أحد كبار أعضاء اللجنة أضاف أن القيادة الفلسطينية لم تخف أبدًا رغبتها في أن يحصل المعسكر الذي يدعم إنهاء الاحتلال على دور مهم في السياسة الإسرائيلية.