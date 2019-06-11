رياضة

أوبلاك يرغب في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
يان أوبلاك
يان أوبلاك
أعرب الحارس السلوفيني لفريق أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما انضم لصفوف الروخيبلانكوس في عام 2014 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وخاض منذ ذلك الحين 208 مباريات مع الفريق الإسباني، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 117 مباراة، ووفقًا لشبكة "ESPN"، فإن الحارس البالغ من العمر 26 عامًا تم التأكيد له أثناء تجديد تعاقده في وقت سابق من العام الجاري، بأن الفريق سيدعم صفوفه بقوة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ومع رحيل الكثير من النجوم هذا الصيف من دييجو جودين وأنطوان جريزمان وفيلبي لويز ولوكاس هيرنانديز، بدأ أوبلاك هو الآخر في التفكير بخيار الرحيل. وبحسب موقع "فور فور تو"، يعد باريس سان جيرمان من أبرز المهتمين بضم الحارس السلوفيني، كي يعوض رحيل الإيطالي جيانلويجي بوفون بعد موسم واحد قضاه في صفوف الفريق
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تقارير فرنسية: جريزمان يقترب من برشلونة

نشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليوم الإثنين أن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان هداف فريق أتلتيكو مدريد قرر البقاء في المملكة الإسبانية في الموسم المقبل، حيث أكدت الصحيفة أن جريزمان قريب من الانتقال إلى صفوف فريق برشلونة، في الوقت الذي صرح بأنه سيرحل عن إسبانيا في شهر يوليو، لكن الصحيفة الفرنسية تؤكد عكس ذلك. وأضافت الصحيفة أن فريق باريس سان جيرمان حسم أمره حول التعاقد مع جريزمان بالابتعاد عن الصفقة بسبب أولويات أخرى في فترة الانتقالات الصيفية والاستعداد للموسم المقبل.
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مانشستر يونايتد يقترب من ضم أدريان رابيو

بات مانشستر يونايتد الفريق الأوفر حظا للظفر بخدمات متوسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو، وأصبح بإمكان اللاعب الرحيل بالمجان، بعد رفضه تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي، ولم يشارك رابيو البالغ من العمر 24 عامًا، في أي مباراة في الدوري الفرنسي، منذ شهر ديسمبر الماضي، وحينها تم تجميده من قبل مدرب الفريق توماس توخيل لعدم تجديد تعاقده، ومنذ ذلك الحين يدرس الفرنسي كل الخيارات الممكنة قبل اتخاذ قراره الذي يبدو أنه توصل إليه بالفعل، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن رابيو على استعداد لرفض عرض ريال بيتيس للانضمام إلى الشياطين الحمر.
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رقم 7 والعائلة يقربان جريزمان من العملاق الإنجليزي

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، اليوم السبت، عن أن نادي مانشستر يونايتد قدم إغراءً جديدا للفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي، ووفقا لإكسبريس، فإن العملاق الإنجليزي يغري جريزمان بالحصول على القميص رقم 7 الذي يفضّله المهاجم الفرنسي منذ أن كان في ريال سوسيداد، خصوصًا أن جريزمان صرح من قبل بأن سبب تفضيله رقم 7 يعود إلى حبه للإنجليزي ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد، الذي كان يرتدي نفس الرقم مع الشياطين الحمر.
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هل ينجح جريزمان في تهدئة الأجواء مع برشلونة؟

إذا انضم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة هذا الصيف، فلن يكون من السهل عليه كسب قلب الإدارة واللاعبين والجماهير. رفض النجم الفرنسي الانضمام إلى البرسا العام الماضي، بعدما اتخذ قراره بإصدار فيلم وثائقي، والآن أعلن جريزمان الرحيل عن الروخيبلانكوس، ويبدو أن برشلونة هي وجهته الأقرب. وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن برشلونة ضم جريزمان بالفعل لمدة 5 سنوات، مقابل حصوله على 17 مليون يورو سنويا، إلا أن البرسا لم يعلن عن شيء ولم يتم توقيع أي عقود، ولم يتم التوصل لأي اتفاق رسميا.
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