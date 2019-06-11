أوبلاك يرغب في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

يان أوبلاك

أعرب الحارس السلوفيني لفريق أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما انضم لصفوف الروخيبلانكوس في عام 2014 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وخاض منذ ذلك الحين 208 مباريات مع الفريق الإسباني، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 117 مباراة، ووفقًا لشبكة "ESPN"، فإن الحارس البالغ من العمر 26 عامًا تم التأكيد له أثناء تجديد تعاقده في وقت سابق من العام الجاري، بأن الفريق سيدعم صفوفه بقوة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومع رحيل الكثير من النجوم هذا الصيف من دييجو جودين وأنطوان جريزمان وفيلبي لويز ولوكاس هيرنانديز، بدأ أوبلاك هو الآخر في التفكير بخيار الرحيل. وبحسب موقع "فور فور تو"، يعد باريس سان جيرمان من أبرز المهتمين بضم الحارس السلوفيني، كي يعوض رحيل الإيطالي جيانلويجي بوفون بعد موسم واحد قضاه في صفوف الفريق