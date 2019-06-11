سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الهيئات القضائية

جاء مشروع القانون هادفا إلى تصحيح بعض أوجه القصور التي أفرزها الواقع العملي من أثر تطبيق المبدأ سالف الذكر، فقد رؤى أنه من الملائم القيام بتعديل النصوص الواردة به
تحرير:أحمد جاد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
وبشأن ملاحظة مجلس الدولة، الخاصة بما تضمنه خلو مشروع القانون المعروض من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انقضائها البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء من يتم التعيين من بينهم، كما ورد في المشروع الخلو من بيان التاريخ المعتبر عند تحديد أقدم 7 نواب لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية
اقرأ المزيد
نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام يقبل التصالح مع البرلماني هاني الحناوي

أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن المستشار النائب العام، وجه أمرا لنيابة الهرم، بقبول المبلغ محل قضية النائب محمد هاني الحناوي، مع أحد المواطنين، ويأتي ذلك بعد أن اقترح على البرلمان أن يقوم النائب محمد هاني الحناوي، بتكليف أحد أقاربه "زوجته أو أحد أبناءه" بسداد مبلغ التصالح مليون و750 ألف جنيه للنيابة العامة، في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
ادمان-ادوية-مخدرات (3)

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مكافحة المخدرات

وافق مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية، أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الي المواد المخدرة المجرم تداولها. وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أن المسلك التشريعي الراهن كان غير كافٍ بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة.
مجلس-النواب (3)

البرلمان يؤجل رفع الحصانة عن محمد الحناوي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إيداع مبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه. وأكد رئيس المجلس أنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: "وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان". وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، خلافا حول موقف الحناوي، من رفع الحصانة.
معاشات

البرلمان يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
اقرأ المزيد من الأخبار
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

«النواب» يقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مع إحالته لمجلس الدولة، على أن يتم التصويت النهائي بجلسة الثلاثاء. جاءت الموافقة بعد مناقشة التقرير، إذ تضمن أن مشروع القانون المعروض نفاذا للاستحقاق الدستوري وتطبيقا لنص المادة (193/3) من الدستور الذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
مجلس-النواب

العبد: جهود كبيرة يبذلها الأزهر لتطوير الخطاب الديني

قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن المؤسسات الدينية في مصر على رأسها الأزهر يبذلون جهودا كبيرة في تطوير وتجديد الخطاب الديني، مضيفا أن اللجنة تضع هذه القضية على رأس الأولويات وتتابع كل المجهودات التى تتم فيها، مؤكدا أن الأزهر يعبر عن وسطية وسماحة الإسلام وعن الاعتدال، وهو قبلة العلم ويرفع اسم مصر عاليا أمام العالم كله، مشيرًا إلى أن مواجهة الفتاوى المتطرفة والشاذة التى تثير البلبلة والفتنة فى المجتمع تعد إحدى وسائل تجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن ضبط الفتوى أمر ضرورى، ولا يجوز أن تصدر فتاوى من غير المتخصصين.
مجلس-النواب (3)

النواب يوصي بزيادة موازنة الجهات القضائية 15%

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على موازنة ديوان عام وزارة العدل، مع التوصية بأخذ ملاحظات الوزارة بشأن الباب الثاني المتعلق بالسلع والخدمات، والتي طلبت فيه زيادة 15 مليون جنيه عما هو مدرج، والباب الرابع بشأن المنح والخدمات والتي طلبت فيه 805 ملايين عما هو مدرج، والمقدر بـ225 مليون جنيه، مع التوصية أيضا بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% عن العام المالي السابق.
مبانى

«إسكان النواب»: قانون التصالح يشمل كل مخالفات البناء

قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقرر بدء تطبيقه خلال أيام، لا يقتصر على المخالفات التى حُرّرت لها محاضر وفق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولديها نزاع قضائى قائم. وأوضح والى، أن من حق أى مواطن خالف اشتراطات البناء وفق قانون البناء الموحد، ولم يحرر له محضر عن المخالفة، أن يتقدم للتصالح أيضا، فالقانون متاح تنفيذه ويطبق على كل الحالات المخالفة، سواء دخلت نزاعا قضائيا متداولا بالمحاكم أو لم تحرر لها محاضر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org