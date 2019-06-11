رياضة

أحمد مرتضى: مواقع التواصل الاجتماعي تشعل الفتنة

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
أحمد مرتضى
أحمد مرتضى
أبدى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق سعادته الكبيرة بتجربة تطبيق تذكرتى، التى تعمل على خدمة الجماهير المصرية للحصول على تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تجربة تذكرتى جيدة أتمنى أن يستمر تطبيقها بعد كأس الأمم.. متفائل بنجاح مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية". كما تطرق عضو إدارة الزمالك السابق إلى التعصب بين جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقال أحمد مرتضى: "مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت موطنا للفتنة والجهل والتعصب أتشرف بكونى زملكاوى لكنى لا أتذوق الحب إلا بمنافسة الأهلى، كفاية تسخين لجمهور الزمالك والأهلى لا وجود لمتعة الكرة بدون القطبين". ويستعد المنتخب الوطني، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في
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أوبلاك يرغب في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

أعرب الحارس السلوفيني لفريق أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما انضم لصفوف الروخيبلانكوس في عام 2014 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وخاض منذ ذلك الحين 208 مباريات مع الفريق الإسباني، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 117 مباراة، ووفقًا لشبكة "ESPN"، فإن الحارس البالغ من العمر 26 عامًا تم التأكيد له أثناء تجديد تعاقده في وقت سابق من العام الجاري، بأن الفريق سيدعم صفوفه بقوة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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هشام توفيق: هذه خطتنا للاستثمار في نادي غزل المحلة

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بسبب صورة مع محمد صلاح.. أمينة خليل ترند على تويتر

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جلسة بين الوزير والخطيب وأبو ريدة لحل أزمة الدوري

علمت «التحرير» أن هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، غادر مقر الجبلاية بالجزيرة، بعد الاجتماع الطارئ، الذي عقد اليوم الأحد للرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم توفير العدالة بين الأندية، لحضور اجتماع وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، لمناقشة أزمة الدوري، وحرص أبو ريدة على حضور الاجتماع لمتابعة الموقف والتوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف.
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تعليق ناري من نجل رئيس الزمالك على بيان الأهلي

علق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ونجل رئيس القلعة البيضاء الحالي على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي الأخير بشأن تصعيد أزمة مؤجلات الدوري المصري الأهلي إلى مركز التحكيم والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمحكمة الرياضية. وغرد أحمد مرتضى منصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "مع كامل الاحترام، هو الكلام دا بجد، عندنا كأس أمم خلينا نقف جنب مصر زي ما كلنا وقفنا جنبكم وسبناكم تجيبوا فرقة تانية تلعب الدور التاني".
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على طريقة فيريرا.. هل يهدم رئيس الزمالك فريق الكرة؟

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صافرة يونانية لإدارة مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي

تقرر تعيين طاقم حكام يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث يصل طاقم الحكام بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء استعدادًا لإدارة المباراة غدا، بعدما انتهت الأزمة التي نشبت مؤخرًا بسبب عدم إرسال مسئولي الفريق الأبيض قيمة استقدام الحكام إلى اتحاد الكرة، وتدخل أحمد مجاهد وطلب من مصر للطيران عدم حجز التذاكر لطاقم الحكام.
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