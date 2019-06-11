أحمد مرتضى: مواقع التواصل الاجتماعي تشعل الفتنة

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

أحمد مرتضى

أبدى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق سعادته الكبيرة بتجربة تطبيق تذكرتى، التى تعمل على خدمة الجماهير المصرية للحصول على تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تجربة تذكرتى جيدة أتمنى أن يستمر تطبيقها بعد كأس الأمم.. متفائل بنجاح مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية". كما تطرق عضو إدارة الزمالك السابق إلى التعصب بين جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال أحمد مرتضى: "مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت موطنا للفتنة والجهل والتعصب أتشرف بكونى زملكاوى لكنى لا أتذوق الحب إلا بمنافسة الأهلى، كفاية تسخين لجمهور الزمالك والأهلى لا وجود لمتعة الكرة بدون القطبين". ويستعد المنتخب الوطني، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في