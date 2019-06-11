أنا الطيار.. مصابة بـ«تصادم البحيرة» تروي تفاصيل الحادث

تحرير:محمود عبد الصبور ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

مصابة بالحادث

روت "ن م" إحدى المصابات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية على طريق الدلنجات حوش عيسى، اللحظات الأخيرة قبل انقلاب السيارة وحدوث الكارثة التي تسببت في مصرع 7 من زملائها وإصابة 15 آخرين. وقالت المصابة، إنهم كانوا في طريقهم للعمل بإحدى المزارع على الطريق الصحراوي، وكان السائق يسير بسرعة جنونية وعندما طالبناه بأن يبطئ، قال: "أنا الطيار ماحدش يخاف". وأضافت: "رغم صراخنا لأجل إبطاء السرعة، فإنه استمر بالسير بسرعة عالية، مع العلم أن الطريق (اتجاهين) وضيق وبه منحنيات كثيرة وتحده من الناحيتين ترعة الحاجر ومصرف".

وتابعت: "أصعب لحظة عندما قطعت سيارة نصف نقل الطريق علينا والسائق يسير بسرعة كبيرة فانحرفت منه السيارة واختلت عجلة القيادة من يد السائق ولم ندرِ بأي شيء إلا ونحن جميعا في ترعة الحاجر والأهالي يحاولون إخراجنا". وأردفت: "لم يتمكنوا من إخراج عدد منا وتم نقلنا للمستشفى العام بحوش عيسى لتلقي العلاج"،