جريمة

أنا الطيار.. مصابة بـ«تصادم البحيرة» تروي تفاصيل الحادث

تحرير:محمود عبد الصبور ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
مصابة بالحادث
مصابة بالحادث
روت "ن م" إحدى المصابات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية على طريق الدلنجات حوش عيسى، اللحظات الأخيرة قبل انقلاب السيارة وحدوث الكارثة التي تسببت في مصرع 7 من زملائها وإصابة 15 آخرين. وقالت المصابة، إنهم كانوا في طريقهم للعمل بإحدى المزارع على الطريق الصحراوي، وكان السائق يسير بسرعة جنونية وعندما طالبناه بأن يبطئ، قال: "أنا الطيار ماحدش يخاف". وأضافت: "رغم صراخنا لأجل إبطاء السرعة، فإنه استمر بالسير بسرعة عالية، مع العلم أن الطريق (اتجاهين) وضيق وبه منحنيات كثيرة وتحده من الناحيتين ترعة الحاجر ومصرف".
وتابعت: "أصعب لحظة عندما قطعت سيارة نصف نقل الطريق علينا والسائق يسير بسرعة كبيرة فانحرفت منه السيارة واختلت عجلة القيادة من يد السائق ولم ندرِ بأي شيء إلا ونحن جميعا في ترعة الحاجر والأهالي يحاولون إخراجنا".  وأردفت: "لم يتمكنوا من إخراج عدد منا وتم نقلنا للمستشفى العام بحوش عيسى لتلقي العلاج"،
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النيابة-تنهى-استخراج-تصريح-دفن-جثث-ضحايا-حادث-البحيرة (1)

إنهاء تصاريح دفن ضحايا حادث التصادم في البحيرة

انتهى فريق النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد فوزي، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، منذ قليل من استخراج تصريح دفن 7 جثث ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نصف نقل على طريق الدلنجات حوش عيسى، والذي أسفر عن إصابة 15 آخرين وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى حوش عيسى المركزى بالبحيرة باستخدام 7 سيارات إسعاف وعدد من سيارات الأهالي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإنهاء إجراءات تسليم الجثث وتصاريح الدفن لذويهم بعد معاينة الطب الشرعي والنيابة، كما أمر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بسرعة إنهاء إجراءات التعويضات لأسر الضحايا والمصابين.
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الحبس عامين لمحام هتك عرض طفلة «دار أيتام» بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد صبري جاد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد عاطف الميداني والمستشار محمد حسن منيع وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني بالسجن عامين للمدعو " ع . أ . م " محام لاتهامه بهتك عرض طفلة بدار أيتام . تعود الواقعة في القضية رقم 24553 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مكافحة جرائم الأحداث ببلاغ من مسئول بدار للأيتام بشرق المدينة بدائرة قسم المنتزه ثان بقيام المتهم بنشر صور خادشة للمجنى عليها وتهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (6)

ضبط صاحب «سماعات الغش» في امتحان الثانوية بالخصوص

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التوثيق والمعلومات، طالبا بمدينة الخصوص لقيامه بعرض وبيع سماعات صغيرة الحجم تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة عبر أحد المواقع الإلكترونية. تم التحفظ على المتهم وبحوزته علب فارغة لسماعات بعد بيعها، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. كانت معلومات وردت لمباحث التوثيق والمعلومات تفيد قيام "طالب - 24 سنة" مقيم بمدينة الخصوص، بالاتجار في سماعات تستخدم في عملية الغش بالامتحانات، ويقوم بترويجها عبر أحد المواقع الإلكترونية.
مبيدات-زراعية

تسمم 17 عاملا زراعيا في الدقهلية

أصيب 17 عاملا زراعيا من قرية النظارة التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بحالة تسمم جماعي، اليوم الثلاثاء، نتيجة استنشاقهم لمبيد حشري سام، أثناء رش محصول الذرة بالأراضي الزراعية، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت سلسيل العام، في حالة إعياء وقيء مستمر، واستقرت حالتهم بعد إجراء الإسعافات الطبية اللازمة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة ميت سلسيل، من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوجود مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر.
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نقل-مصابى-حادث-البحيرة-لمستشفى-حوش-عيسى-وسط-صراخ-اهالى-المصابين (1)

انهيار أسر ضحايا حادث البحيرة داخل مستشفى حوش عيسى

شهد مستشفى حوش عيسى بمحافظة البحيرة صراخا وعويلا من قبل أسر وأقارب ضحايا ومصابي حادث طريق الحاجر بدائرة المركز، حيث لقي 7 عمال مصرعهم واصيب 15 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية و"ميكروباص" أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى ودمنهور وأبو المطامير، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
مصرع-8-عمال-وإصابة-16-آخرين-في-حادث-تصادم-علي-طريق-الموت-بالبحيرة (3)

ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم البحيرة

تنشر «التحرير» أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية بحوش عيسى، حيث لقى 7 عمال مصرعهم وأصيب 15 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى دمنهور أبو المطامير، بسبب السرعة الزائدة وضيق الطريق المسمى بطريق الموت، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
مصرع-8-عمال-وإصابة-16-آخرين-في-حادث-تصادم-علي-طريق-الموت-بالبحيرة (4)

8 قتلى و16 مصابا في حادث تصادم مروع بالبحيرة (صور)

لقي 8 عمال مصرعهم وأصيب 16 آخرون بكسور وجروح، جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى ودمنهور وأبو المطامير، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (11)

قتيل و6 مصابين في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل جامبو محملة بالبويات على طريق مصر / إسكندرية الصحراوي بالقرب من وادي النطرون، ما أدى إلى تصادمها بسيارة محملة بالعمالة الزراعية، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
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