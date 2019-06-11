النائب العام يقبل التصالح مع البرلماني هاني الحناوي

تحرير:أحمد جاد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

النائب العام المستشار نبيل صادق

أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن المستشار النائب العام، وجه أمرا لنيابة الهرم، بقبول المبلغ محل قضية النائب محمد هاني الحناوي، مع أحد المواطنين، ويأتي ذلك بعد أن اقترح على البرلمان أن يقوم النائب محمد هاني الحناوي، بتكليف أحد أقاربه "زوجته أو أحد أبناءه" بسداد مبلغ التصالح مليون و750 ألف جنيه للنيابة العامة، في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

ويأتي ذلك بعد تأجيل رفع الحصانة عن النائب، بعد إيداع المبلغ في خزانة المجلس لحين تصالح النائب محمد الحناوي، مع المدعي. وسبق أن طالب عبد العال، وزير شئون مجلس النواب، بأن يجري اتصالاته لإنهاء هذا الأمر.ووافق مجلس النواب، في وقت سابق اليوم، على إيداع مبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة