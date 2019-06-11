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آسر ياسين يتحدى محمد صلاح بهذه الطريقة

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
آسر ياسين
آسر ياسين
نشر الفنان آسر ياسين قبل قليل، على حسابه الخاص بموقع «انستجرام» صورتين، إحداهما الصورة المنتشرة للنجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى منذ صباح اليوم مع السمكة التي اصطادها وهو ينظر إليها بإعجاب شديد، والأخرى مع ابنه من أمام حمام السباحة وهو يمسكه مثل السمكة على طريقة محمد صلاح، الذى احتل تريند محرك البحث «جوجل» بسبب صور رحلة الصيد التي أخذ ينشر صورها منذ أمس ولاقت رواجا كبيرا على السوشيال ميديا، وعلق آسر على الصورة: «هذا ما اصطاده اليوم .. خدت بالك أنت من تشميرة المايو»، ولاقت الصورة إعجاب الجمهور الذى تفاجأ من رد فعل آسر ياسين.
يتواجد محمد صلاح فى الجونة من أجل قضاء عطلة الصيف قبل الانضمام إلى المنتخب الوطني من أجل كأس الأمم الأفريقية لعام 2019. View this post on Instagram My catch of the day,whats urs ?? @mosalah خدت بالك أنت من تشميرة المايوه A post shared by Asser Yassin (@asser_yassin) on Jun 11, 2019 at
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«الأميرة الغارقة».. هل موت أسمهان قضاء وقدر أو مدبر؟

من منا لم يكن له صديق أو قريب كان يسمعه يتحدث عن خوفه من الموت بطريقة مأساوية، وأنه كلما تخيل هذه اللحظة انتابته رغبة فى عدم الوجود، والغريب أن الكثيرين ممن تنبأوا بموتهم تحققت نبوءاتهم، من بينهم الأميرة آمال الأطرش أو كما اشتهرت بـ«أسمهان»، صاحبة الصوت الجميل والوجه الأجمل الذى احتل قلوب الكثيرين ووقعوا في غرامها من أول نظرة، والتي أخذها الموت وهي لا تزال فى عز شبابها وفي قمة مجدها، بطريقة مأساوية، فقد خرجت للتنزه خارج القاهرة ولكنها لم تعد هي وصديقتها التي كانت ترافقها فى تلك الرحلة الأخيرة.
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رانيا ترقص على المزمار في حفل تخرج ابنتها (فيديو)

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها، فرحتها بتخرج ابنتها الكبرى "ياسمين" من مدرستها الثانوية، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» مقطع فيديو من الحفل ظهرت فيه وهي تبكي من فرحتها لرؤية ابنتها تنهي مرحلة تعليمية مهمة في حياتها، كما حرصت على التقاط صور لها وهي تتسلم شهادة تخرجها من على المسرح، وظهر معها في الفيديو الفنان أحمد السقا، وهنأها على تخرج ابنتها، ولم تكتف رانيا يوسف بهذا فقط، حيث قامت بالرقص مع ابنتها على أنغام الطبل والمزمار.
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أبطال «لمس أكتاف»: سعداء بالنجاح وحاربنا المخدرات

استضاف الإعلامي وائل الإبراشي، مساء أمس الاثنين، أبطال مسلسل «لمس أكتاف» الذي نافس خلال الموسم الرمضاني، خلال برنامجه «كل يوم» عبر فضائية ON E، وتحدث كل من الفنان ياسر جلال، وحنان مطاوع، وفتحي عبد الوهاب، عن كواليس تصوير المسلسل، وكيفية العمل على الشخصيات التي ظهرت بالعمل، وحكى كل منهم عن الصعوبات التي واجهته في العمل، والهدف الذي كانوا يسعون إلى توصيله للجمهور من خلال المسلسل، وكيف تناولوا قضية تعاطي المخدرات، والقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من مخدر الأستروكس، وهذه أبرز التصريحات:-
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آسر ياسين ينشر صورته في البطاقة.. وهنيدي يرد عليه

نشر آسر ياسين صورة بطاقته الشخصية على حسابه بـ«تويتر» وعلق عليها: «من هنا ورايح مفيش كلام عن الحلاوة أرجوكم.. الراجل مش بحلاوته ولا وسامته.. الراجل بصورة بطاقته». وأخذ الجمهور يعلق على الصورة بـ«كوميكس» من أفلام محمد هنيدي، الذى قبل التحدي ونشر صورة بطاقته، التي نالت إعجاب المتابعين. وكان «آسر» قد نشر قبل ساعات منشورا يطلب فيه من المتابعين ألفي لايك كي ينشر صورة البطاقة، قائلا: «جاهزين لصورة البطاقة عشان نحسم جدل الحلاوة ده»، ولكى يشجع المتابعين كتب: «أنا حاسس إن الناس خايفة تعمل لايك لتتصدم.. دوسوا ماتخافوش، ديه صورة بطاقة يعني عادي بدل فاقد».
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إعلان مستشفى 500 500.. بهجة حماقي عن قمة الألم

"أوقات الدنيا بتوجعني، وساعات بتعاند ويايا، لا بخاف وهخاف إزاي يعني، متطمن طول ما أنت معايا".. اختيارات الفنان محمد حماقي، في الحملات الإعلانية التي يقوم بالغناء لها، موفقة للغاية، ومنها إعلان "امسك في حلمك" لشركة "اتصالات" مع النجمة أصالة نصري قبل نحو عامين، مرورًا بإعلان "أنت أقوى من المخدرات" مع النجم المصري العالمي محمد صلاح، وصولا إلى شهر رمضان هذا العام، حيث إعلان "قادرين نعملها" لصالح مستشفى 500500 لعلاج مرضى السرطان بالمجان، كمساندة لآلاف الأطفال الذين يعانون من المرض، وتعبير عن قصص كفاح وتحد وأمل في غد أفضل خالٍ من مرض السرطان.
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«علامة استفهام».. أحداث المسلسل تشبه هذا الفيلم

للحلقة الثانية على التوالي في مسلسل «علامة استفهام»، يبرز المؤلف إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش، أن هناك تشابها أو رابطا ما بين «نوح» -محمد رجب- وطبيبه المعالج «سامح» -هيثم زكي- ففي الحلقة الثامنة كان مشهد حصول كل منهما على المسدس، أما في الحلقة التاسعة فكانت لقطة سقوط كل منهما على الأرض وأصابتهما بجروح في الرأس، ما يزيد الغموض والفضول حول المسلسل، أن ما تتعرض له شخصياته، شبيه بما وقع لبطلة فيلم Stigmata إنتاج 1999، التي تتعرض لإصابات وكأنها تعيش الآلام التي تعرض لها السيد المسيح.
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«زلزال» الحلقة 9.. محمد رمضان يعود لابنة ماجد المصري

انطلقت الحلقة التاسعة من مسلسل «زلزال» بجلوس «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، مع أصدقائه داخل الحرم الجامعي وأخذ يشرح لهم المواد وأعطى زملاءه ملخصات لكل مادة، وعرف مُعيد المادة بما فعله «محمد» وهدد بتقديم شكوى ضده؛ إلا في حالة أن يعطى هو الملخصات ويضع اسمه عليها، فى مقابل أن يدفع له 100 جنيه فى كل ملخص، ووافق «محمد» ولكن بمقابل 1200 جنيه، بينما ذهب «ربيع» يجسده حسام داغر، إلى خاله «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، وأخبره بحالة أمه وطلب منه أن يدخلها مستشفى خاصا ولكنه رفض.
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