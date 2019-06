آسر ياسين يتحدى محمد صلاح بهذه الطريقة

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م

آسر ياسين

نشر الفنان آسر ياسين قبل قليل، على حسابه الخاص بموقع «انستجرام» صورتين، إحداهما الصورة المنتشرة للنجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى منذ صباح اليوم مع السمكة التي اصطادها وهو ينظر إليها بإعجاب شديد، والأخرى مع ابنه من أمام حمام السباحة وهو يمسكه مثل السمكة على طريقة محمد صلاح، الذى احتل تريند محرك البحث «جوجل» بسبب صور رحلة الصيد التي أخذ ينشر صورها منذ أمس ولاقت رواجا كبيرا على السوشيال ميديا، وعلق آسر على الصورة: «هذا ما اصطاده اليوم .. خدت بالك أنت من تشميرة المايو»، ولاقت الصورة إعجاب الجمهور الذى تفاجأ من رد فعل آسر ياسين.

يتواجد محمد صلاح فى الجونة من أجل قضاء عطلة الصيف قبل الانضمام إلى المنتخب الوطني من أجل كأس الأمم الأفريقية لعام 2019. View this post on Instagram My catch of the day,whats urs ?? @mosalah خدت بالك أنت من تشميرة المايوه A post shared by Asser Yassin (@asser_yassin) on Jun 11, 2019 at