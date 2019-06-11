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تعديلات «شنجن» .. أعباء مادية وتسهيلات للأوروبيين

اتفاقية "شنجن" تهدف إلى تسهيل الدخول والخروج لمواطني هذه الدول والتنقل بدون تأشيرة مسبقة لأغراض متعددة كالسياحة والعمل والدراسة والسفر بشكل عام
تحرير:وفاء بسيوني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م
منطقة شنجن
منطقة شنجن
في محاولة لتحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين، وفي الوقت ذاته للحد من موجات الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية التي تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة "شنجن" التي من المقرر أن توفر إجراءات أسرع وأوضح للمسافرين دائمي التردد على البلدان المعنية، باستثناء زيادة رسوم الحصول على التأشيرة. تلك التعديلات اقترحت لأول مرة عام 2018، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي، والتي من المفترض أن يوافق مجلس أوروبا عليها اليوم.
التعديلات الجديدة ستسمح للراغبين فى السفر بتقديم طلبات تأشيرة تصل مدتها إلى 6 أشهر، وفى موعد لا يتعدى 15 يوما من تاريخ الرحلة المخطط لها. والأحكام الجديدة ستمنح طالبى التأشيرة إمكانية ملء الاستمارات وتوقيعها على الإنترنت، إلى جانب تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات متعددة الدخول بالنسبة للأشخاص "الذين لديهم
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الشرطة الفرنسية - أرشيفية

فرنسا تفكك خلية نازية خططت لمهاجمة المسلمين واليهود

ذكرت مصادر قضائية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة فككت خلية من النازيين الجدد، متهمة بالتخطيط لشن هجمات على أماكن عبادة يهودية أو إسلامية. وقال مصدر مقرب من التحقيق إن 5 أعضاء من المجموعة يتبنون "أفكار النازية الجديدة" وُجهت إليهم تهم في الفترة ما بين شهري سبتمبر ومايو حول المؤامرة المزعومة التي لا تزال "غير محددة بدقة". وأضاف المصدر أن "التحقيق أشار إلى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم غير محدد، من المحتمل أنه كان يستهدف أماكن العبادة"، بما في ذلك العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية الفرنسية، وعدد من المساجد.
الانتخابات الإسرائيلية

كيف تحاول فلسطين التأثير على الانتخابات الإسرائيلية؟

منذ الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي عقدت في أبريل الماضي، أجرى كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية محادثات مع رؤساء البلديات والنشطاء السياسيين من عرب الداخل لاستكشاف إمكانية التعاون معهم. حيث تحاول السلطة الفلسطينية تعزيز التعاون السياسي اليهودي العربي في إسرائيل، إما عن طريق إقامة حزب جديد أو عن طريق دعم حزب "ميرتس" اليساري. إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لم يتواصل في الأشهر الأخيرة مع رؤساء الأحزاب العربية الإسرائيلية، بسبب عدم رضا رام الله عن قرارهم بتفكيك القائمة المشتركة التي شاركوا فيها في انتخابات عام 2015.
حزب المحافظين 1

بداية المعركة.. 10 منافسين على مقعد تيريزا ماي

يخوض عدد من كبار السياسيين في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا غمار الصراع على منصب رئيس الحزب، وبالتبعية رئاسة الحكومة البريطانية، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، استقالتها في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، على خلفية فشلها في تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الموعد النهائي للترشح، الذي انتهى في الخامسة مساء أمس الإثنين، شهد تقديم 10 مرشحين أوراق ترشحهم بمن فيهم المرشح الأقرب للفوز، بوريس جونسون، وأبرز منافسيه، وزير البيئة مايكل جوف ووزير الخارجية جيريمي هانت.
افغانستان (2)

أفغانستان.. اقتحام سجنين لطالبان وتحرير 47 شخصا

اقتحمت فرقة العمليات الخاصة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، سجنين لحركة طالبان في منطقة آكتاش بإقليم قندوز حيث تم تحرير 13 سجينا، وفي إقليم بغلان شمال البلاد حيث تم تحرير 17 مدنيا و7 جنود و7 شرطيين و3 أفراد من الاستخبارات، ويأتي ذلك في الوقت الذي أجرت فيه القوات الخاصة عمليات مماثلة في مناطق أخرى خلال الأسابيع الأخيرة، حيث حررت عشرات الرهائن من سجون طالبان، التي لم تعلق على آخر عمليتين، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن العمليات الخاصة.
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خبراء: أمريكا لم تعد حليف المستقبل لأوروبا

لم تعد الخلافات الدبلوماسية والسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هي وحدها ما يشغل بال السياسيين في القارة العجوز، والتي على مدى سنوات طويلة رأت في الانصياع لواشنطن خير وسيلة لضمان أنها ستدافع عنها ضد أي مخاطر أو تهديدات. الأزمة التي باتت واضحة المعالم في الاتحاد الأوروبي هي خشية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه الاستعداد الكافي للوقوف في وجه أي مخاطر أمنية أو سياسية تهدد حلفاءه في أوروبا، وهو ما بات شعورًا عاما لدى الخبراء والسياسيين المعنيين.
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ترامب يملي شروطه التجارية المجحفة على بريطانيا

بقدر ما انتظرت بريطانيا زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد، نظرًا لما تحمله من أهمية اقتصادية وسياسية على مستوى العلاقات بين البلدين، فإنها أيضًا تنتظر شروطا أمريكية مجحفة للتعاون فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، التي بدأت اليوم الإثنين، وسط غضب من التعليقات التي أدلى بها سفيره، قد تشير إلى أن الولايات المتحدة عازمة على استغلال الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها بريطانيا، بعد تعثر مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي.
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ترامب يتدخل في أزمة البريكست: يجب إنهاء هذه الصفقة

آمال كبيرة يحملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارته، غدا الإثنين، إلى بريطانيا، والتي وصفتها تقارير إعلامية بأنها زيارة محفوفة بالمخاطر الدبلوماسية، إذ سبق الزيارة تصريحات لترامب قلل فيها من جهود تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، التي قدمت استقالتها منذ أيام، لفشلها في التوصل إلى حل بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، كما تطرقت تصريحات ترامب إلى مطالبة ماي بأن تكون أكثر صرامة في التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، التي أعلنت أمريكا مؤخرا عن منع برنامج التشغيل "أندرويد" عن أجهزتها، في ظل أزمة مستمرة بين الصين وأمريكا حتى الآن.
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بعد استقالة ماي.. تغير المشهد السياسي البريطاني

اهتز المشهد السياسي في بريطانيا بفعل العديد من الأمور والأشياء خلال الفترة الماضية، كان آخرها إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التنحي عن منصبها، وذلك في أعقاب فشلها للمرة الثالثة بإقناع مجلس العموم بالاتفاق الذي حصلت عليه من الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من اليورو. وألقت تأثيرات الأوضاع الحالية بانعكاساتها على العديد من عناصر المشهد السياسي في إيران، وبالأخص الأحزاب المختلفة في البلاد، وعلى رأسها حزب المحافظين صاحب القوة الواضحة على الأرض في المملكة المتحدة.
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