إنهاء تصاريح دفن ضحايا حادث التصادم في البحيرة

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

حادث البحيرة

انتهى فريق النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد فوزي، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، منذ قليل من استخراج تصريح دفن 7 جثث ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نصف نقل على طريق الدلنجات حوش عيسى، والذي أسفر عن إصابة 15 آخرين وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى حوش عيسى المركزى بالبحيرة باستخدام 7 سيارات إسعاف وعدد من سيارات الأهالي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإنهاء إجراءات تسليم الجثث وتصاريح الدفن لذويهم بعد معاينة الطب الشرعي والنيابة، كما أمر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بسرعة إنهاء إجراءات التعويضات لأسر الضحايا والمصابين.

وشهد مستشفى حوش عيسى العام، وجودا أمنيا كبيرا بقيادة اللواء فاضل عمار، نائب مدير أمن البحيرة واللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن والمقدم حازم خيرى عبادة وكيل فرع البحث الجنائي والرائد أحمد المراكبى رئيس مباحث حوش عيسى وسط تزاحم كبير من أسر وأقارب الضحايا والمصابين. كما تم شحن الجثث