جريمة

إنهاء تصاريح دفن ضحايا حادث التصادم في البحيرة

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م
حادث البحيرة
حادث البحيرة
انتهى فريق النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد فوزي، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، منذ قليل من استخراج تصريح دفن 7 جثث ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نصف نقل على طريق الدلنجات حوش عيسى، والذي أسفر عن إصابة 15 آخرين وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى حوش عيسى المركزى بالبحيرة باستخدام 7 سيارات إسعاف وعدد من سيارات الأهالي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإنهاء إجراءات تسليم الجثث وتصاريح الدفن لذويهم بعد معاينة الطب الشرعي والنيابة، كما أمر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بسرعة إنهاء إجراءات التعويضات لأسر الضحايا والمصابين.
وشهد مستشفى حوش عيسى العام، وجودا أمنيا كبيرا بقيادة اللواء فاضل عمار، نائب مدير أمن البحيرة واللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن والمقدم حازم خيرى عبادة وكيل فرع البحث الجنائي والرائد أحمد المراكبى رئيس مباحث حوش عيسى وسط تزاحم كبير من أسر وأقارب الضحايا والمصابين. كما تم شحن الجثث
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مصابين-حادث-البحيرة-فى-مستشفى-حوش-عيسى

أنا الطيار.. مصابة بـ«تصادم البحيرة» تروي تفاصيل الحادث

روت "ن م" إحدى المصابات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية على طريق الدلنجات حوش عيسى، اللحظات الأخيرة قبل انقلاب السيارة وحدوث الكارثة التي تسببت في مصرع 7 من زملائها وإصابة 15 آخرين. وقالت المصابة، إنهم كانوا في طريقهم للعمل بإحدى المزارع على الطريق الصحراوي، وكان السائق يسير بسرعة جنونية وعندما طالبناه بأن يبطئ، قال: "أنا الطيار ماحدش يخاف". وأضافت: "رغم صراخنا لأجل إبطاء السرعة، فإنه استمر بالسير بسرعة عالية، مع العلم أن الطريق (اتجاهين) وضيق وبه منحنيات كثيرة وتحده من الناحيتين ترعة الحاجر ومصرف".
اغتصاب (4)

الحبس عامين لمحام هتك عرض طفلة «دار أيتام» بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد صبري جاد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد عاطف الميداني والمستشار محمد حسن منيع وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني بالسجن عامين للمدعو " ع . أ . م " محام لاتهامه بهتك عرض طفلة بدار أيتام . تعود الواقعة في القضية رقم 24553 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مكافحة جرائم الأحداث ببلاغ من مسئول بدار للأيتام بشرق المدينة بدائرة قسم المنتزه ثان بقيام المتهم بنشر صور خادشة للمجنى عليها وتهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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ضبط صاحب «سماعات الغش» في امتحان الثانوية بالخصوص

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التوثيق والمعلومات، طالبا بمدينة الخصوص لقيامه بعرض وبيع سماعات صغيرة الحجم تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة عبر أحد المواقع الإلكترونية. تم التحفظ على المتهم وبحوزته علب فارغة لسماعات بعد بيعها، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. كانت معلومات وردت لمباحث التوثيق والمعلومات تفيد قيام "طالب - 24 سنة" مقيم بمدينة الخصوص، بالاتجار في سماعات تستخدم في عملية الغش بالامتحانات، ويقوم بترويجها عبر أحد المواقع الإلكترونية.
مبيدات-زراعية

تسمم 17 عاملا زراعيا في الدقهلية

أصيب 17 عاملا زراعيا من قرية النظارة التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بحالة تسمم جماعي، اليوم الثلاثاء، نتيجة استنشاقهم لمبيد حشري سام، أثناء رش محصول الذرة بالأراضي الزراعية، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت سلسيل العام، في حالة إعياء وقيء مستمر، واستقرت حالتهم بعد إجراء الإسعافات الطبية اللازمة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة ميت سلسيل، من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوجود مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر.
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اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

إصابة 4 أشخاص فى حوادث سير بكرداسة وحلوان

شهدت منطقة كرداسة بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، تصادم سيارتين، والذى نتج عنه عدد من الإصابات بين المواطنين، كما شهد طريق الكورنيش بحلوان حادثا آخر نتج عنه إصابة سائق "توك توك"، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادثين وأعادت تسيير الحالة المرورية ورفع أثار التصادم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. فى الساعات الأولى من صباح اليوم، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

انقلاب ميكروباص على طريق «مصر-إسكندرية».. و11 مصابا

أصيب 11 شخصا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بأماكن متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" على طريق مصر إسكندرية الزراعي، أمام قرية كفر مساعد بدائرة مركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، إذ انفجر إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة فانقلبت على الطريق لعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة، ما أسفر عن الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقى العلاج اللازم وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
إصابة-6-طلاب-في-حوادث-طرق-بالدقهلية

إصابة 6 طلاب «ثالثة ثانوي» في حادثين بالدقهلية

أصيب 6 طلاب بالصف الثالث الثانوي، اليوم السبت، في حادثي طريق مختلفين بمحافظة الدقهلية، حيث شهد طريق "أجا- ميت غمر" تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية أمام قرية فيشا بنا التابعة لمركز أجا، ما أسفر عن إصابة 4 طلاب بجروح وكسور، كما أصيب طالبان بجروح وكسور خطيرة، على أثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها واصطدامها في بلدورة بطريق "طلخا- شربين"، وحُرر محضران بالواقعتين، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وأخطرت الجهات التنفيذية لإعادة فتح الطرق، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
حادث-تصادم

ارتفاع عدد قتلى حادث صحراوي أسوان إلى 9 أشخاص

ارتفعت حصيلة المتوفين فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة بيجو 7 راكب، بالطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" عند الكيلو 55 بين قريتى فارس وبنبان شمال أسوان، والذى وقع صباح اليوم الجمعة، إلى 9 قتلى، فيما أصيب 13 أخرين، يخضعون حاليا للعلاج بمستشفى أسوان الجامعى، وكشفت التحريات الأمنية أن السيارة الميكروباص كانت متجهة من قرية الرمادى بمركز إدفو شمال المحافظة، إلى مدينة أسوان، حيث تصادمت بالأمام بالسيارة البيجو والتى انطلقت من أسوان فى طريقها إلى خارج المحافظة، ما أسفر عن وقوع الحادث.
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