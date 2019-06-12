لزيادة الخصوصية.. واتساب يلغي خاصية حفظ الصور

بعد انتشار العديد من الشائعات حول حوادث التسلل الإلكتروني الخاصة بواتساب، أزال واتساب خلال تحديثه الجديد خاصية حفظ الصور الشخصية دون علم المستخدم

تحرير:مي فؤاد ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

واتساب

يعد أحد الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى هو مستوى الاهتمام الذي يوليه المطورون بأمان المستخدم. يقول معظم الأشخاص الذين يستخدمون واتساب إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من الميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان في ما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. في خطوة غير متوقعة، أصدر "واتساب" تحديثا جديدا سيمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية لأصدقائهم، دون علمهم، كما هو متاح الآن.

حتى اليوم، إذا أردت سرقة الصورة الشخصية من صديق ما، كل ما عليك فعله هو النقر فوقها واختيار نسخ الملف وحفظها على هاتفك. لكن واتساب أزال هذه الميزة في تحديثه الجديد، وفقا لموقع "وابيتا إنفو" التقني، ما يعني أنك لن تكون قادرًا على سرقة أي صورة بسرعة. في الحقيقة، إذا كنت تريد حقا الموافقة المسبقة عن علم