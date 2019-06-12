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لزيادة الخصوصية.. واتساب يلغي خاصية حفظ الصور

بعد انتشار العديد من الشائعات حول حوادث التسلل الإلكتروني الخاصة بواتساب، أزال واتساب خلال تحديثه الجديد خاصية حفظ الصور الشخصية دون علم المستخدم
تحرير:مي فؤاد ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
واتساب
واتساب
يعد أحد الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى هو مستوى الاهتمام الذي يوليه المطورون بأمان المستخدم. يقول معظم الأشخاص الذين يستخدمون واتساب إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من الميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان في ما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. في خطوة غير متوقعة، أصدر "واتساب" تحديثا جديدا سيمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية لأصدقائهم، دون علمهم، كما هو متاح الآن.
حتى اليوم، إذا أردت سرقة الصورة الشخصية من صديق ما، كل ما عليك فعله هو النقر فوقها واختيار نسخ الملف وحفظها على هاتفك. لكن واتساب أزال هذه الميزة في تحديثه الجديد، وفقا لموقع "وابيتا إنفو" التقني، ما يعني أنك لن تكون قادرًا على سرقة أي صورة بسرعة. في الحقيقة، إذا كنت تريد حقا الموافقة المسبقة عن علم
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المنافسة تشتعل بين IOS أبل وأندرويد الفترة المقبلة

بدون البرامج والتطبيقات التي يتم تحميلها، ستكون أجهزة أيفون وأندرويد عبارة عن ألواح من الزجاج والمعادن؛ لذلك علينا أن نعي جيدًا الفرق بين أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة القادمة من أبل وجوجل، والآن بعد أن أعلنت أبل عن نظام iOS 13 لأجهزة أيفون خلال مؤتمر أبل العالمي للمطورين السنوي، واحدة من أهم النقاط على جدول أعمال المؤتمر؛ يتضمن نظام التشغيل iOS 13 وضعًا مظلمًا على مستوى الجهاز بأكمله، ومزيدًا من التحكم في إعدادات الخصوصية ومجموعة من التحسينات المصممة لجعل أيفون أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام.
فيسبوك

عطل مفاجئ يضرب «فيسبوك»: الصفحات خارج الخدمة

تعرض موقع "فيسبوك" مساء اليوم الثلاثاء، لعطل مفاجئ، أدى إلى عدم وصول المستخدمين من الأشخاص والمؤسسات والشركات إلى صفحاتهم الخاصة، فيما لم يعلن الموقع أسباب العطل حتى الآن. وكان "فيسبوك"، تعرض في 14 مارس الماضي، إلى أكبر مشكلة تقنية في تاريخه، إذ اشتكى رواد الموقع من عطل مفاجئ، أدى إلى فشل إرسال الرسائل عبر الماسنجر. ويتعرض موقع "فيسبوك" للأعطال بشكل مستمر، إذ فوجئ رواد المواقع الشهير، في 24 نوفمبر الماضي بعطل مفاجئ أدى إلى فشل الوصول إلى حساباتهم.
هواوي

هواوي تطمئن مستخدميها: هذه التطبيقات مازالت متاحة

يسعى عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي، التي تتطلع إلى طمأنة العملاء، إلى إخبار مستخدميها بأن تطبيقات أندرويد، بما فيها تطبيقات فيسبوك لا تزال متاحة على أجهزتها المحمولة. يتضمن ذلك تطبيق الفيسبوك نفسه، بالإضافة إلى ماسينجر و انستجرام و واتساب. تريد الشركة تعديل مسارها في أعقاب الحظر الأخير لوزارة التجارة الأمريكية، والذي بموجبه تم منع الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي نهائيًا. ازدادت وتيرة الأحداث بشكل جنوني في الفترة الأخيرة، و كثر القيل والقال وعناوين الصحف القاتمة، ما أدى إلى التباس العديد من المستهلكين.
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هواوي تدعو المطورين للانضمام إلى متجر AppGallery

حققت هواوي الصينية، العديد من النجاحات خلال الفترة الأخيرة، لتصبح ثاني أكثر الهواتف مبيعًا عالميًا. في أواخر الشهر الماضي، راجت الأخبار التي تفيد بأن جوجل ألغت ترخيص أندرويد من هواوي، أصداء مجتمع التكنولوجيا، منذ ذلك الحين، انسحب موردي الأجهزة ومصممي الرقائق وعدد من الشركات الأخرى من صفقاتها مع هواوي. أرغمت آلام هواوي المتزايدة الشركة على تسريع عملية التطوير على نظام التشغيل أندرويد و Play Store البديل، إذا كانت الشركة تريد البقاء على قيد الحياة بدون جوجل، فعليها التأكد من أن هواتفها الذكية يمكنها الوصول إلى نظام بيئي مزدهر للتطبيقات.
هواوي

هواوي تطمئن مستخدميها: هذه التطبيقات مازالت متاحة

يسعى عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي، التي تتطلع إلى طمأنة العملاء، إلى إخبار مستخدميها بأن تطبيقات أندرويد، بما فيها تطبيقات فيسبوك لا تزال متاحة على أجهزتها المحمولة. يتضمن ذلك تطبيق الفيسبوك نفسه، بالإضافة إلى ماسينجر و انستجرام و واتساب. تريد الشركة تعديل مسارها في أعقاب الحظر الأخير لوزارة التجارة الأمريكية، والذي بموجبه تم منع الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي نهائيًا. ازدادت وتيرة الأحداث بشكل جنوني في الفترة الأخيرة، و كثر القيل والقال وعناوين الصحف القاتمة، ما أدى إلى التباس العديد من المستهلكين.
vvvv

المنافسة تشتعل بين IOS أبل وأندرويد الفترة المقبلة

بدون البرامج والتطبيقات التي يتم تحميلها، ستكون أجهزة أيفون وأندرويد عبارة عن ألواح من الزجاج والمعادن؛ لذلك علينا أن نعي جيدًا الفرق بين أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة القادمة من أبل وجوجل، والآن بعد أن أعلنت أبل عن نظام iOS 13 لأجهزة أيفون خلال مؤتمر أبل العالمي للمطورين السنوي، واحدة من أهم النقاط على جدول أعمال المؤتمر؛ يتضمن نظام التشغيل iOS 13 وضعًا مظلمًا على مستوى الجهاز بأكمله، ومزيدًا من التحكم في إعدادات الخصوصية ومجموعة من التحسينات المصممة لجعل أيفون أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام.
هواوى (2)

كيف سيبدو نظام تشغيل هواوي البديل لأندرويد؟

بعد إعلان الولايات المتحدة الحرب الاقتصادية على الصين وإطلاق قرار بحظر التعامل مع شركة هواوي الصينية، قررت الشركة الصينية الإعلان عن نظام تشغيلي جديد لهواتفها الذكية القادمة والحالية التي ستتوقف عن الحصول على دعم جوجل أولا بأول كالمعتاد. ظهرت بعض الشائعات الجديدة مؤخرًا عن احتمالية أن تعلن الشركة عن هذا النظام تحت اسم Ark OS. اتخذ الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على شركة هواوي الدور الأسوأ في الشهر الماضي، حيث فقد صانع الهواتف الذكية الصيني الوصول إلى أندرويد وويندوز.
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