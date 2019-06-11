تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ م

محمد صلاح

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

وكان إيهاب لهيطة، قد ذكر في وقت سابق، أنه لا يعلم موعد انضمام محمد صلاح، مؤكدًا أن اللاعب يتصل بأجييري فقط منذ عودته من ليفربول، حيث يقضي إجازة في مدينة الغردقة. المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا. ويخوض الفراعنة