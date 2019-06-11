كيف يقضي نجم برشلونة إجازته في دبي؟

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

راكيتيتش

قام الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم فريق نادي برشلونة الإسباني، بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قام بالذهاب إلى نادي النصر الإماراتي الذي نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ مقطع فيديو وصورًا مع راكيتيتش، وكتب ”أحمد هاشم خوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي يتبادل مع النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش قميصي النصر وبرشلونة، وحضر الاستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النصر“، حيث حرص إيفان راكيتيتش، البالغ من العمر 31 عامًا، على زيارة نادي النصر، خلال تواجده في مدينة دبي.

ولم يكتف راكيتيتش بزيارة نادي النصر، بل زار العديد من المناطق في دبي خلال عطلته هناك، حيث يقضي أوقاتًا ممتعة، وتعتبر دبي من أهم الوجهات السياحية للمشاهير والنجوم على مدار العام. ونشر الحساب الرسمى للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مجموعة صور جديدة من زيارة لاعب فريق برشلونة الإسبانى ومنتخب كرواتيا إيفان