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وفاة الإذاعية فوزية المولد.. والوطنية للإعلام تنعيها

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
الإذاعة
الإذاعة
توفيت الإذاعية الكبيرة فوزية المولد، إحدى رائدات الإذاعة المصرية، ونائبة رئيس الإذاعة المصرية سابقا، أرملة المرحوم المستشار عادل حبيب ووالدة الإعلامي الدكتور خالد حبيب أستاذ التنمية البشرية، والإعلامية بسمة حبيب رئيسة الشبكة الثقافية والعلاقات الدولية بماسبيرو، وزوجة خال المقدم محمد داوود، رئيس مباحث قسم ثاني أكتوبر، ومن المقرر أن تشيع جنازة فوزية المولد، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر بمسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، بينما يُقام العزاء يوم الخميس المقبل، بقاعة الرزاق الكريم بمسجد الشرطة بالخمائل، حسبما أعلن خالد حبيب نجل الإذاعية الراحلة.
ومن جانبه، نعى نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة ومجلس النقابة، الإذاعية فوزية المولد، قائلا: "فقدنا قامة إعلامية كبيرة أثرت الإعلام بأكثر من 100 برنامج"، موضحا في بيان له صادر اليوم، أنه "من أبرز برامج الإذاعية الكبيرة الذي ما زال عالقا بوجدان المصريين (ربات البيوت)، والذي أُسند تقديمه للإذاعيه الكبيرة
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طرح برومو «الفيل الأزرق2»: لا تخافوا لكن احذروا

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم الفيلم الأزرق، البروم الدعائي للعمل، وظهر من خلاله كريم عبدالعزيز بطل العمل، وهو يحاول أن يهرب من مخاوفه، والأشباح التى تطارده، والوصول للحقيقة، وكان هناك ظهور مميز للفنانة هند صبري، التى تقول جملة شهيرة يختتم بها البرومو "لا تخافوا.. لكن احذروا". ورغم طرح البرومو منذ دقائق إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوه بصورة كبيرة بينهم، وتجاوزت مشاهداته الـ100 ألف، وعلق بعضهم أنهم ينتظرون بفارغ الصبر عرض الفيلم.
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عمرو أديب لـ«صلاح»: حتى السمك بيحب يتصور معاك سيلفي

يواصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، الاستعراض صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الاستجمامية الحالية بمدينة الجونة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل. ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عددًا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات.
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السيد الغضبان يكشف أسراره الإذاعية في «أثير العمر»

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«هنا القاهرة».. أول كلمة انطلقت بها الإذاعة المصرية

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