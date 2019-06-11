وفاة الإذاعية فوزية المولد.. والوطنية للإعلام تنعيها

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

الإذاعة

توفيت الإذاعية الكبيرة فوزية المولد، إحدى رائدات الإذاعة المصرية، ونائبة رئيس الإذاعة المصرية سابقا، أرملة المرحوم المستشار عادل حبيب ووالدة الإعلامي الدكتور خالد حبيب أستاذ التنمية البشرية، والإعلامية بسمة حبيب رئيسة الشبكة الثقافية والعلاقات الدولية بماسبيرو، وزوجة خال المقدم محمد داوود، رئيس مباحث قسم ثاني أكتوبر، ومن المقرر أن تشيع جنازة فوزية المولد، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر بمسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، بينما يُقام العزاء يوم الخميس المقبل، بقاعة الرزاق الكريم بمسجد الشرطة بالخمائل، حسبما أعلن خالد حبيب نجل الإذاعية الراحلة.

ومن جانبه، نعى نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة ومجلس النقابة، الإذاعية فوزية المولد، قائلا: "فقدنا قامة إعلامية كبيرة أثرت الإعلام بأكثر من 100 برنامج"، موضحا في بيان له صادر اليوم، أنه "من أبرز برامج الإذاعية الكبيرة الذي ما زال عالقا بوجدان المصريين (ربات البيوت)، والذي أُسند تقديمه للإذاعيه الكبيرة