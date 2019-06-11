تقليد ساخر لمدحت شلبي بكواليس «سبع البرمبة» (فيديو)

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

سبع البرمبة

ظهر الفنان رامز جلال فى مقطع فيديو عرضه برنامج "عرب وود"، المذاع على قناة روتانا سينما، من كواليس تصوير فيلم "سبع البرمبة" المشارك به فى موسم عيد الفطر، وهو يقول: "ومعانا النهاردة الكابتن مدحت شلبي هيقولنا رأيه في التصوير النهاردة.. إيه الأخبار يا كابتن مدحت"، وبعدها يظهر أحد الأشخاص يقلد الكابتن مدحت شلبي، ويقول بطريقته المعتادة "أقسملك بالله روعة الروعة بس كنت نايم شويتين، بس الراجل ده جاب دم من مناخيره يا جماعة وحاجة إيه كوستاليتا... يا نهار أبيض"، ليدخل رامز بعدها في نوبة من الضحك.

فيلم «سبع البرُمبة» من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة رامز جلال، وجميلة عوض، ومحمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي أكشن. كان البرومو التشويقي الأول للفيلم قد طُرح في فبراير الماضي، ويبدأ برامز جلال مرتديًا ملابس تشبه ملابس