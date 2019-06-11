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تقليد ساخر لمدحت شلبي بكواليس «سبع البرمبة» (فيديو)

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
سبع البرمبة
سبع البرمبة
ظهر الفنان رامز جلال فى مقطع فيديو عرضه برنامج "عرب وود"، المذاع على قناة روتانا سينما، من كواليس تصوير فيلم "سبع البرمبة" المشارك به فى موسم عيد الفطر، وهو يقول: "ومعانا النهاردة الكابتن مدحت شلبي هيقولنا رأيه في التصوير النهاردة.. إيه الأخبار يا كابتن مدحت"، وبعدها يظهر أحد الأشخاص يقلد الكابتن مدحت شلبي، ويقول بطريقته المعتادة "أقسملك بالله روعة الروعة بس كنت نايم شويتين، بس الراجل ده جاب دم من مناخيره يا جماعة وحاجة إيه كوستاليتا... يا نهار أبيض"، ليدخل رامز بعدها في نوبة من الضحك.
فيلم «سبع البرُمبة» من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة رامز جلال، وجميلة عوض، ومحمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي أكشن. كان البرومو التشويقي الأول للفيلم قد طُرح في فبراير الماضي، ويبدأ برامز جلال مرتديًا ملابس تشبه ملابس
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نجاح-الموجى

نجاح الموجي.. «هرم» الذي سخر من عمرو دياب وأنغام

في 11 يونيو عام 1943، ولد الفنان الراحل نجاح الموجي، في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ثم انتقل مع أسرته للعيش في حدائق القبة بالقاهرة، وأطلق عليه الأطفال لقب "قرقر" لنحافته الشديدة، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، كما حاول التقدم للمعهد العالي للفنون المسرحية عدة مرات لكنه فشل، اسمه الحقيقي "عبد المعطي" واستعار اسم "نجاح" من اسم شقيقه الأكبر لدعمه له، وبدأ حياته الفنية من خلال المسرح الجامعي، ثم من خلال العمل مع فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" بالستينيات وقدّم مسرحيات عدة.
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انخفاض كبير بإيرادات أفلام العيد.. وكازابلانكا الأول

انخفضت إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، نسبيًا بعد انتهاء أيام العيد، بين 5 أفلام متنافسة، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الاثنين 10 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحقق إيرادًا بالأمس بلغ 2 مليون و531 ألفا و122 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.
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أحمد صلاح حسني: لاعبو منتخب مصر شاهدوا «الممر»

قال الفنان أحمد صلاح حسنى، إن جميع نجوم منتخب مصر الوطنى شاهدوا فيلم «الممر»، خلال فترة استراحة ليلية للاعبين. ونشر حسنى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قال فيها: «كل لاعبى وجهاز منتخب مصر اليوم كانوا يشاهدون فيلم الممر بعد إعطاء اللاعبين ليلا مساحة لكسر جو المعسكر والتدريبات اليومية القوية على فترتين.. شحنة وطنية قبل المهمة الوطنية ويارب التوفيق». وكان عدد من النجوم قد حرصوا على الإشادة بفيلم «الممر» الذى ينافس فى موسم عيد الفطر.
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كازابلانكا (1)

أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

الكثيرون لا يفضلون دخول دور السينما فى الأعياد، والسبب الزحام الشديد الذى تشهده، فتكون مجبرًا على الوقوف لساعات طويلة أمام شباك التذاكر لشراء تذكرة لدخول الفيلم، وقد تصدم في النهاية بنفاد التذاكر، وتضطر إلى دخول فيلم آخر بدلا من العودة إلى المنزل بعد هذا العناء. وعكس المواسم السابقة، لم تتربع الكوميديا على عرش موسم عيد الفطر، بل كان الأكشن هو الذي كسب الرهان هذا العام، وكان اختيار الجمهور المفضل. وإذا كنت فى حيرة بشأن مشاهدة أى الأفلام الـ5 التي تعرض في السينمات حاليًا، هذا التقرير سيساعدك فى تحديد وجهتك.
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. «كازابلانكا» يواصل التصدر

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الخميس 6 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 8 ملايين جنيه (8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
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إيرادات أفلام عيد الفطر.. محمد سعد في المركز الأخير

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات أول أيام عيد الفطر المبارك، أمس الأربعاء، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول وبفارق كبير عن منافسيه، حيث حقق إيراد اقترب من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات)، هذا بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوي إيرادات السينما العربية، إذ يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
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رامز جلال يروج لـ«سبع البرمبة» بصورة مع السقا

طرح الفنان رامز جلال صورة له مع الفنان أحمد السقا عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، وظهروا مرتديان الزى الصعيدي من كواليس فيلم «سبع البرمبة» كترويج للعمل، الذي ينافس به رامز فى موسم عيد الفطر، وكتب "منصور حفني المزيف بيحك مع الحقيقي سبع البرمبة فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض والله المستعان»، ويظهر السقا من خلال العمل كضيف شرف، ومعه أمير كرارة، وشقيق رامز الأكبر ياسر جلال، حسبما ظهر فى البرومو التشويقي للعمل، وتشارك الفنانة جميلة عوض، رامز جلال، بطولة الفيلم.
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