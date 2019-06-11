عمرو أديب لـ«صلاح»: حتى السمك بيحب يتصور معاك سيلفي

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

عمرو أديب

يواصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، الاستعراض صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الاستجمامية الحالية بمدينة الجونة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل. ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عددًا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات.

وكان من بين المعلّقين على الصورة التي نشرها محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، الإعلامي عمرو أديب، حيث كتب عبر "تويتر": "كلك بركة يا أبو مكة أنا بقعد بالأيام في المركب ما بيطلعش معايا سردينة واحدة.. حتى السمك بيحب يطلع يتصور معاك سيلفي". كلك بركة يا أبو مكة أنا بقعد بالأيام في المركب ما بيطلعش معايا سردينة